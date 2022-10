टोंक में कांग्रेस नेता से दुर्व्यवहार मामले में सीओ और थानाधिकारी निलंबित, दिव्या मदेरणा ने कसा तंज

टोंक जिले में कांग्रेस नेता के साथ अभद्रता मामले में पुलिस मुख्यालय ने दो पुलिसकर्मियों (Two Police Man suspended In Tonk) को सस्पेंड किया है. मामले में वृत्ताधिकारी निवाई रूद्र प्रकाश शर्मा और थानाधिकारी आशु सिंह गुर्जर के दोषी पाए जाने पर यह कार्रवाई की गई है.

लीजेंड्स लीग की चैम्पियन बनी इंडिया कैपिटल्स, भीलवाड़ा किंग्स को 104 रनों से हराया

जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में बुधवार को लीजेंड्स लीग का समापन (Legends League Cricket Final Match) हुआ. इंडिया कैपिटल्स और भीलवाड़ा किंग्स के बीच हुए मुकाबले में गौतम गंभीर की टीम का पलड़ा भारी पड़ा. गंभीर की टीम ने यह मुकाबला 104 रनों से जीत लिया.

राजस्थान में मूर्ति विसर्जन के दौरान हादसा, अलग-अलग घटनाओं में 10 की मौत...सीएम ने जताया दुख

राजस्थान में आज का दिन ब्लैक वेडनसडे साबित हुआ है. मूर्ति विसर्जन के दौरान राज्य के तीन जिलों में हुए हादसे के दौरान 10 लोगों की मौत (10 died in idol immersion in Rajasthan) हो गई. ये हादसे अजमेर, चित्तौड़गढ़ और धौलपुर जिले में हुए हैं. अजमेर के नसीराबाद में पानी में डूबने से 6 लोगों की मौत हुई है. जबकि चित्तौड़गढ़ में 3 और धौलपुर में एक युवक की मौत हुई है.

Lok Devta Tejaji: वचन पालन के लिए तेजाजी महाराज ने दिया था बलिदान, जानिए जाटों के आराध्य देव की अमर गाथा

जाटों के आराध्य और नागौर के लोक देवता तेजाजी महाराज (Adorable Tejaji Maharaj of Jats) को उनके वचनों के लिए जाना जाता है. उन्होंने गोरक्षा के लिए अपने प्राण तक बलिदान कर दिए थे. नागौर के खरनाल गांव में तेजाजी का मंदिर (Tejaji Temple of Nagaur) है, जहां उनके दर्शन को भक्तों की भीड़ उमड़ती है. मान्यता है कि आज तक उनके दर से कोई खाली हाथ नहीं लौटा है.

मूर्ति विसर्जन के दौरान चित्तौड़गढ़ में बड़ा हादसा, खदान में डूबने से तीन किशोर की मौत

चित्तौड़गढ़ के निंबाहेड़ा में मूर्ति विसर्जन के दौरान तीन किशोरों की खदान में (Three Teens drowned in Chittorgarh) डूबने से मौत हो गई. पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है.

अरुण सिंह 11 अक्टूबर को लेंगे अहम बैठक, पार्टी में शामिल हो सकते हैं नए चेहरे

भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री और राजस्थान प्रभारी अरुण सिंह 11 अक्टूबर को जयपुर दौरे (Arun singh jaipur visit on 11 october) पर रहेंगे. इस दौरान वे प्रदेश भाजपा मुख्यालय में अहम बैठक (Arun singh will take meeting in BJP headquarter) करेंगे जिसमें पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक लेंगे. बताया जा रहा है कि इस दौरान पार्टी में कुछ नए चेहरे शामिल हो सकते हैं. वहीं कुछ पूर्व नेताओं की घर वापसी के भी संकेत मिल रहे हैं.

review meeting: सीएम स्तर तक आने वाली समस्याओं में 50 फीसदी तक की कमी दर्ज की गई- मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को जन अभाव अभियोग निराकरण की समीक्षा (CM Gehlot reviewed the meeting) की. इस दौरान सीएम ने कहा कि अब निचले स्तर पर ही लोगों की समस्याओं का निस्तारण सुनिश्चित हो रहा है. जिससे आम लोगों में सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा है.

धौलपुर दौरे पर डूंगरराम गेदर, कहा- आलाकमान का विरोध नहीं, विधायकों ने भावना से कराया अवगत

राजस्थान शिल्प एवं माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष डूंगरराम गेदर अपने एक दिवसीय दौरे पर धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड (Dungarram Gedar visit Dholpur) में पहुंचे. मौके पर उपस्थित लोगों को संबोधित कर कहा कि आने वाला समय चुनावों का है. हम सभी को अभी से आपसी मतभेद को भुलाकर एक होकर प्रचार प्रसार में जुट जाना चाहिए. डूंगरराम गेदर ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस की स्थाई सरकार है और मध्यावधि चुनाव नहीं होंगे.

नसीराबाद में मूर्ति विसर्जन के दौरान हादसा, 6 लोगों की नाड़ी में डूबने से मौत

सदर थाना इलाके के नांदला गांव के निकट पानी की नाड़ी में डूबे एक और युवक का शव मिलने से मृतकों की संख्या बढ़कर 6 हो गई है. (6 Drowned in Nasirabad on Vijaydashmi) हादसा माता की प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुआ. घटना के बाद पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई. एसपी चुनाराम जाट हादसे के बाद मौके पर पहुंचे.

महज 13 रुपये के लिए होटल स्टाफ ने पीटा था युवकों को, बहरोड में हाईवे पर मारपीट मामला

बहरोड में हाईवे पर चाय के बिल को लेकर दो युवकों और होटल स्टाफ (youths were beaten up by hotel staff) के बीच कहासुनी हो गई थी. इस दौरान होटल स्टाफ ने महज 13 रुपये के लिए दोनों युवकों की जमकर पिटाई कर दी थी. शिकायत पर पुलिस मामले की जांच कर रही है.