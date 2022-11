युवती के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, थाने में मामला दर्ज

जयपुर में संजय सर्किल थाना इलाके में सोशल मीडिया पर युवती के वीडियो वायरल करने (Photos videos viral of Girl in jaipur) के मामले में रिपोर्ट दर्ज हुई है. पीड़िता के भाई ने मामला दर्ज कराया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

हाईवे पर दो कारों में भिड़ंत, पीछे से टेंपो भी घुसा...3 महिला समेत 9 घायल

धौलपुर में हाईवे पर दो कारों में भिड़ंत हो गई. इस दौरना एक सवारियों (Two Cars Collided in Dholpur) से भरा टेंपो भी कार में घुस गया. हादसे में 9 लोग घायल हुए हैं. इनमें से तीन की हालत नाजुक बताई जा रही है.

Mission 2023: भाजपा ने कसी कमर...घर-घर जाकर करेंगे संपर्क, गांवों में लगाएंगे चौपाल

राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने तैयारी (BJP preparations for mission 2023) शुरू कर दी है. इसके लिए रविवार को प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने कार्यकर्ताओें व पदाधिकारियें को घर-घर जाकर संपर्क करने और गांवों में चौपाल लगाने के निर्देश दिए हैं. अरुण सिंह ने गहलोत सरकार पर भी निशाना साधा है.

लूट और चोरियों के विरोध में पानी की टंकी पर चढ़ीं विधायक

बूंदी जिले में लगातार हो रही लूट और चोरियों की वारदातों से (MLA climbed atop water tank in Bundi) नाराज विधायक चंद्रकांता मेघवाल रविवार को पानी की टंकी पर चढ़ गईं. स्थानीय प्रशासन और पुलिस अधिकारी विधायक को पानी की टंकी से नीचे उतारने के लिए लगातार समझाइश कर रहे हैं.

भरतपुर में सांड को गोली मारी, मौत पर लोगों ने किया प्रदर्शन

भरतपुर के कामां क्षेत्र में जंगल में एक सांड को गोली मारने की घटना पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा. सांड की मौत पर गुस्साए गोसवकों और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया.

अंध विश्वास की इंतहा: बड़े बेटे की जान बचाने के लिए मां ने बेटी की बलि दी

बारां के अंता क्षेत्र में एक महिला ने अंधविश्वास के चलते (Murder in Superstition) अपने बड़े बेटे की जान बचाने के लिए 12 साल की बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी. आरोपी महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर महिला से दुष्कर्म, मामला दर्ज

चित्तौड़गढ़ में महिला को लिफ्ट देकर नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म करने का मामला (Woman raped in Chittorgarh) सामने आया है. महिला ने आरोपी के खिलाम मामला दर्ज करवाया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

युवक ने पेड़ से लटक कर दी जान, पत्नी की मौत से अवसाद में था

बांसवाड़ा में युवक का शव पेड़ से फंदे से लटका हुआ मिला है. युवक पत्नी (Man Found Hanging From a tree in Banswara) की मौत के बाद से अवसाद में था. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

उदयपुर में मकान में लगी भीषण आग, सामान जलकर राख...देखें वीडियो

उदयपुर शहर के धानमंडी थाना इलाके में माहेश्वरी की सेहरी में शनिवार देर रात एक मकान में (Fire broke out in house in udaipur) अचानक आग लग गई. आग की लपटे देख क्षेत्र में हड़कंप मच गया. सूचना पर नगर निगम की दो दमकले मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया. हादसे घर में रखा सारा समान जलकर राख हो गया. हालांकि कोई जनहानि नही हुई. आग लगने के कारणों का पता नही चल पाया है.

Banswara teenager Girl: भैंस चराने गई 11वीं की छात्रा का शव जंगल में मिला, बिफरे ग्रामीण...पुलिस के सामने रखी डिमांड!

बांसवाड़ा के लोहारिया थाना क्षेत्र स्थित गांव में एक बालिका का शव पास ही के जंगल में मिला (Banswara teenager Girl ). आशंका है कि उसे मारकर यहां फेंका गया. रविवार सुबह करीब 9:10 बजे जब लोग जंगल में गए तो उन्होंने शव देखा और पुलिस को सूचना दी.