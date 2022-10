'विधायक जोड़ो अभियान': जिन विधायकों से सचिन पायलट कर रहे सम्पर्क, वे सीएम को दे रहे जानकारी

कांग्रेस के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की ओर से 'विधायक जोड़ो अभियान' चलाया जा रहा है. पायलट अब ​तक प्रताप सिंह खाचरियावास से मिल चुके हैं, मंत्री विश्वेंद्र सिंह और विधायक चेतन डूडी से फोन पर सम्पर्क किया (Sachin Pilot contacting MLAs) है. कई अन्य विधायकों से भी बात हुई है. हालांकि जिन विधायकों से सचिन या उनके कैंप ने सम्पर्क किया है, वे इसकी जानकारी सीएम तक पहुंचा रहे हैं.

जब पायलट मिले प्रताप सिंह के 'गब्बर' से...

राजस्थान में बिगड़े सियासी हालात के बीच एक-दूसरे की मुखालफत करने वाले नेता अगर देर रात एक-दूसरे से मिलें तो चर्चाएं तो होंगी ही. लेकिन सियासी चर्चाओं के बीच एक तस्वीर खासा सुर्खियों में है. ये तस्वीर सूबे के पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट (Former Deputy CM Sachin Pilot) और मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के स्वान की है, जिसका नाम गब्बर है.

उत्तराखंड में बारातियों से भरी बस नदी में गिरी, 25 लोगों की मौत, 21 को बचाया गया, पीएम मोदी ने जताया दुख

उत्तराखंड के पौड़ी जिले में मंगलवार को बड़ा हादसा हो गया. यहां बारातियों से भरी बस नयार नदी में गिर गई. स्थानीय पुलिस और एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है. रेस्क्यू टीम ने 25 लोगों के शवों को नदी से निकाला है. डीजीपी अशोक कुमार ने बताया है कि 21 लोगों को बचा लिया गया है. पीएम मोदी ने इस बस हादसे पर दुख जताया है. उन्होंने कहा कि इस दुखद घड़ी में मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं.

Dussehra 2022: आज दिख जाए ये पक्षी तो समझो किस्मत चमकने वाली है

अश्विम मास में प्रत्येक वर्ष शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को दशहरा का त्योहार (Dussehra 2022) मनाया जाता है. इस बार अधर्म पर धर्म की जीत का ये दिन 5 अक्टूबर 2022 को पड़ रहा है. दशहरा का दिन भी कई मायनों में बेहद शुभ माना गया है. इस दिन को लेकर कई ऐसी मान्यताएं हैं, जिनके संयोग का पड़ना बहुत अच्छा कहा जाता है.

Dussehra 2022: आज करें देवी अपराजिता की पूजा, हर क्षेत्र में मिलेगी सफलता

शारदीय नवरात्र में नौ दिन देवी की आराधना के महापर्व में देवी के अलग-अलग स्वरूप की पूजा होती है और दसवें दिन यानी कि दशमी को दशांश हवन होता है. विजयादशमी के दिन इन नौ स्वरूपों से ही मिलकर प्रकट हुई मां अपराजिता की भी पूजा (Maa Aparajita) होती है. जानिए इस दिन क्यों होती है मां अपराजिता की पूजा.

Dussehra 2022: विजयादशमी पर क्यों होता है शस्त्र पूजन, जानिए इसके पीछे का कारण

बुराई पर अच्छाई की जीत और भगवान राम द्वारा रावण का वध करने के उपलक्ष्य में विजयादशमी यानी कि दशहरा मनाया जाता है. दशहरे को विजयादशमी भी कहते हैं. दशहरे के दिन शस्त्र का पूजन भी होता है, लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है यहां जानिए...

Special : यहां पैरों से रौंदा जाता है रावण का 'अहंकार', 300 साल से चल रही परंपरा...

कोटा में पिछले 300 सालों से एक ऐसी परंपरा का निर्वहन किया (300 year old tradition of Kota) जा रहा है, जो वाकई में जुदा और खास है. ऐसे तो पूरे देश में दशहरा के मौके पर रावण दहन होता है, लेकिन कोटा में बेहद खास अंदाज में दशहरा मनाया जाता है.

Sirohi Jawan Suicide Case : राजकीय सम्मान से हुआ वायु सेना जवान का अंतिम संस्कार, पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज

वायु सेना जवान निर्मल कुमार मेघवाल का मंगलवार को माउंट आबू से आए वायु सेना के जवानों व अधिकारियों की मौजूदगी में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया (Air force jawan last rites in Sirohi) गया. सोमवार को घर में आत्महत्या करने वाले जवान के प​रिजनों ने उनकी पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है.

पूरे 5 साल चलेगी गहलोत सरकार, अगला चुनाव भी जीतेगी कांग्रेस: जितेंद्र सिंह

पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह का कहना है कि प्रदेश की गहलोत सरकार न सिर्फ अपने 5 साल पूरे करेगी बल्कि अगले चुनाव में भी कांग्रेस सरकार (Jitendra Singh on Gehlot government) बनेगी. उन्होंने प्रदेश में चल रहे राजनीतिक संकट के पीछे भारतीय जनता पार्टी का हाथ होने का दावा किया.

बेरोजगारों का सरकार पर से उठा विश्वास, अब कांग्रेस आलाकमान से गुहार लगाने निकले राजस्थान से बाहर

राजस्थान के युवा बेरोजगारों की ओर से निकाली गई दांडी यात्रा का मंगलवार को तीसरा दिन (Third day of Dandi Yatra in Gujarat) है. लेकिन प्रदेश सरकार की ओर से कोई सुध नहीं ली गई है. ऐसे में रोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष उपेन यादव ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को रोककर दिखाने की चेतावनी दी है. एआईएमएस के अध्यक्ष भरत बेनीवाल ने जयपुर से दिल्ली आलाकमान से गुहार लगाने के लिए साइकिल यात्रा की शुरुआत की है.