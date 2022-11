उपचुनाव के एलान के साथ ही बेरोजगारों ने सरकार को चेताया, अब चूरू में खोलेंगे मोर्चा

सरदारशहर में उपचुनाव की घोषणा के साथ ही युवा बेरोजगारों ने भी अपनी रणनीति तैयार कर ली है (Youths of Rajasthan to protest in Churu ). ट्वीट के माध्यम से प्रदेश बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष उपेन यादव ने अपनी मंशा जता दी है. कहा है कि गुजरात में अगर नहीं सुनी गई तो उनका एक पड़ाव चूरू भी होगा.

रिलीज हुआ Mrs Gehlot का दूसरा Folk Song, मां को समर्पित किया मेरी बन्नो तुझे खूब सजाऊं गीत

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पत्नी गायकी के अपने जौहर दिखा रही है (Mrs Gehlot On You Tube) .अक्टूबर में उन्होंने अपने यू ट्यूब चैनल के जरिए राजस्थानी लोक गीतों की श्रृखंला शुरु की थी. इसी कड़ी में शुक्रवार को उनका दूसरा गाना रिलीज हुआ .मेरी बन्नो तुझे खूब सजाऊं गीत मुखड़े वाले इस गीत को भी सुनीता गहलोत ने अपनी मां को समर्पित किया है.

Kota panther attack: 4 लोगों को घायल करने के बाद पकड़ा गया पैंथर

2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पैंथर आखिरकार पकड़ा गया. महावीर नगर विस्तार योजना इलाके में पकड़े जाने से पहले पैंथर ने 63 साल के बुजुर्ग समेत 4 को घायल कर दिया(Panther Attacks 2 In Kota) था. इलाके में दहशत का माहौल था.

Sardarshahar By Election: राजस्थान की सरदारशहर विधानसभा सीट पर 5 दिसंबर को होगा मतदान, उपचुनाव की तारीख का एलान

चुनाव आयोग ने राजस्थान की सरदारशहर विधानसभा (Rajasthan Sardarshahr assembly seat) सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए तारीख का एलान कर दिया है. इस सीट पर 5 दिसंबर को मतदान होगा और इसके नतीजा 8 दिसंबर को जारी होगा.

सरस डेयरी ने गोल्ड दूध की दरों में की बढ़ोतरी, अब 2 रुपये बढ़े दाम, नई दरें आज से लागू

जयपुर डेयरी ने अब उपभोक्ताओं को झटका (Jaipur Dairy gave shock to consumers) देते हुए दूध के दाम में इजाफा किया है. यह कीमत केवल एक ही ब्रांड गोल्ड पर बढ़ाई गई है. जबकि टोंड, स्टेंडर्ड और डबल टोंड की कीमत में कोई बदलाव नहीं (Milk becomes expensive in jaipur) किया है. वहीं, बढ़ी दरें आज शाम से लागू होंगी.

प्रतापगढ़: स्कूल में शव के साथ प्रदर्शन, परिवार का आरोप आयरन गोली से बच्ची की मौत

प्रतापगढ़ के सकथल गांव स्थित सरकारी स्कूल में परिजन धरने पर बैठे हैं (Iron Tablet In Pratapgarh Government School ). उनका आरोप है कि 3 महीने पहले बाकी बच्चों के साथ सरकारी स्कूल में आयरन गोली दी गई थी. उसके बाद से ही वो बीमार रहती थी और शनिवार सुबह उसकी मौत हो गई.

26 वर्षीय युवक की मंदिर के तालाब में डूबने से मौत, घंटों की मशक्कत बाद SDRF टीम ने निकाला शव

डीग कस्बे के रुपेश्वर मंदिर स्थित तालाब में 26 साल के युवक का शव SDRF टीम ने शुक्रवार देर रात निकाला (Man drowns in pond at Bharatpur). गोताखोरों ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद शव निकाला. मृतक की शिनाख्त हो चुकी है.

Road Accident in Barmer: दर्दनाक सड़क हादसे में दो BSF जवानों की मौत, 5 जख्मी

राजस्थान के बाड़मेर में शुक्रवार रात सड़क हादसे में दो बीएसएफ जवानों की (Two BSF jawans killed in road accident) मौत हो गई, जबकि 5 अन्य जवान घायल हो गए. जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है. वहीं, चार की हालत नाजुक बनी हुई है.

Bharatpur Road Accident: इंडिया गॉट टैलेंट की फाइनलिस्ट प्रियंका गुप्ता और सहकर्मी की हादसे में मौत

भरतपुर जिले में शुक्रवार को हुए एक सड़क हादसे में इंडिया गोट टैलेंट सीजन-9 क्रेजी होपर्स की फाइनलिस्ट आगरा निवासी प्रियंका गुप्ता (IGT Finalist Priyanka Gupta died in Accident) और उनके सहकर्मी शांतनु की मौत हो गई.

नागौर: टेंट हाउस में लगी आग, लाखों का सामान खाक

नागौर के अजमेरी गेट इलाके स्थित टेंट हाउस में शुक्रवार को जबरदस्त आग लग गई (Fire In nagaur Tent House). इस आग से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया. करीब डेढ़ घण्टे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया. गांधी चौक चौकी एसआई शिव सिंह ने बताया कि अजमेरी गेट स्थित जय अम्बे टेंट हाउस का गोदाम है, जहां धुंआ उठता देख आसपास के लोगों ने आग लगने की सूचना दी तब पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा और फायर ब्रिगेड को बुलाया गया.