सरस डेयरी ने गोल्ड दूध की दरों में की बढ़ोतरी, अब 2 रुपये बढ़े दाम, नई दरें आज से लागू

जयपुर डेयरी ने अब उपभोक्ताओं को झटका (Jaipur Dairy gave shock to consumers) देते हुए दूध के दाम में इजाफा किया है. यह कीमत केवल एक ही ब्रांड गोल्ड पर बढ़ाई गई है. जबकि टोंड, स्टेंडर्ड और डबल टोंड की कीमत में कोई बदलाव नहीं (Milk becomes expensive in jaipur) किया है. वहीं, बढ़ी दरें आज शाम से लागू होंगी.

26 वर्षीय युवक की मंदिर के तालाब में डूबने से मौत, घंटों की मशक्कत बाद SDRF टीम ने निकाला शव

डीग कस्बे के रुपेश्वर मंदिर स्थित तालाब में 26 साल के युवक का शव SDRF टीम ने शुक्रवार देर रात निकाला (Man drowns in pond at Bharatpur). गोताखोरों ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद शव निकाला. मृतक की शिनाख्त हो चुकी है.

Road Accident in Barmer: दर्दनाक सड़क हादसे में दो BSF जवानों की मौत, 5 जख्मी

राजस्थान के बाड़मेर में शुक्रवार रात सड़क हादसे में दो बीएसएफ जवानों की (Two BSF jawans killed in road accident) मौत हो गई, जबकि 5 अन्य जवान घायल हो गए. जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है. वहीं, चार की हालत नाजुक बनी हुई है.

Bharatpur Road Accident: इंडिया गॉट टैलेंट की फाइनलिस्ट प्रियंका गुप्ता और सहकर्मी की हादसे में मौत

भरतपुर जिले में शुक्रवार को हुए एक सड़क हादसे में इंडिया गोट टैलेंट सीजन-9 क्रेजी होपर्स की फाइनलिस्ट आगरा निवासी प्रियंका गुप्ता (IGT Finalist Priyanka Gupta died in Accident) और उनके सहकर्मी शांतनु की मौत हो गई.

Murder in Behror: युवक के प्राइवेट पार्ट पर ईंट से वार कर हत्या

अलवर जिले के बहरोड क्षेत्र में शुक्रवार सुबह शराब पार्टी के बाद एक युवक के प्राइवेट पार्ट पर ईंट से वार करके हत्या (Murder in Behror) कर दी गई. पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है.

IAS अफसरों की ACR भरने का मामला: अरुण चतुर्वेदी बोले- सार्वजनिक बयानबाजी कर दामन साफ दिखाने की कोशिश

राजस्थान में आईएएस अफसरों की ACR भरने को लेकर चल रहे कांग्रेस के मंत्रियों के बीच विवाद में बीजेपी भी कूद पड़ी है. बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने (Arun chaturvedi target gehlot ministers) कहा कि IAS अफसर की ACR भरने के मामले को जिस तरह से गहलोत सरकार के मंत्रिमंडल सदस्यों ने सार्वजनिक किया है वह सिर्फ दामन साफ दिखाने की कोशिश है.

शिक्षक के ट्रांसफर के विरोध में सड़क पर उतरे छात्र, पुलिस और छात्रों के बीच धक्का-मुक्की

सरकारी स्कूलों से शिक्षकों के तबादले का दौर जारी (Teacher transfer in Rajasthan) है. इन्हीं तबादलों से आहत छात्रों की ओर से प्रदर्शन की तस्वीरें प्रदेशभर से सामने आ रही है. प्रतापगढ़ और दौसा जिले के बाद शुक्रवार को जयपुर के चकवाड़ा में भी छात्र सड़कों पर उतरे और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.

जोशी के पलटवार से ढीले पड़े प्रताप के तेवर...कहा- महेश मेरे बड़े भाई, शब्द वापस लेता हूं...

एसीआर भरने को लेकर बढ़े विवाद में शुक्रवार को महेश जोशी ने पलटवार किया. जिसके बाद मंत्री खाचरियावास के तेवर ढीले पड़ गए. प्रताप सिंह ने कहा कि महेश मेरे बड़े भाई हैं और हमारे सीनियर नेता हैं. मुझे खेद है कि मैंने उनके लिए गुलामी जैसे शब्द का इस्तेमाल किया. मैं अपना शब्द वापस लेता हूं.

सीएम गहलोत पर भरत सिंह का हमला, पत्र में लिखा- मेरी मांग मंदबुद्धि व्यक्ति भी समझ रहा...आप नहीं

सांगोद विधायक भरत सिंह ने बारां दौरे से लौटे सीएम अशोक गहलोत को पत्र लिखकर तंज कसा है. उन्होंने पत्र में लिखा कि मैं खान की झोपड़िया गांव को कोटा जिले में शामिल करने की मांग कर रहा हूं, तो इसको क्यों नहीं मान रहे हैं. यह मांग एक मंदबुद्धि वाले व्यक्ति के भी समझ में आ रही है, लेकिन राजस्व मंत्री, विभाग के प्रमुख सचिव व सीएम क्यों नहीं समझ रहे हैं.

रणथंभौर से सरिस्का में शिफ्ट हुए बाघ ST-29 ने किया भैंस का शिकार

रणथंभौर से सरिस्का में शिफ्ट किए गए बाघ st29 ने भैंस का शिकार किया (Tiger St29 hunted buffalo) है. बाघ को जंगल भाने लगा है. युवा बाघ के आबादी की तरफ बढ़ने पर सरिस्का प्रशासन ने मॉनिटरिंग बढ़ा दी है.