कन्हैयालाल हत्याकांड: मुख्य गवाह राजकुमार शर्मा का सफल ऑपरेशन

कन्हैयालाल हत्याकांड (Kanhaiyalal murder case) मामले में मुख्य गवाह राजकुमार शर्मा का सोमवार देर रात सफल ऑपरेशन किया गया. बता दें, मुख्यमंत्री गहलोत ने जयपुर एसएमएस अस्पताल के डॉक्टरों की टीम को भेजी थी.

चिकित्सा शिक्षा विभाग की बॉन्ड नीति के विरोध में उतरे रेजिडेंट चिकित्सक, 2 घंटे का कार्य बहिष्कार

र्ष 2013-14 में चिकित्सा शिक्षा विभाग (Rajasthan Medical Education Department) ने रेजिडेंट चिकित्सकों को लेकर एक बॉन्ड नीति जारी की थी, लेकिन अब रेजिडेंट्स चिकित्सक इस बॉन्ड नीति के विरोध में उतर गए हैं. एसएमएस अस्पताल के रेजिडेंट्स मंगलवार से सुबह 9 बजे से 11 बजे 2 घंटे का कार्य बहिष्कार (Resident doctors protest against bond policy) करेंगे. इस बॉन्ड नीति के तहत पीजी होने के बाद चिकित्सक को कुछ साल सरकारी सेवा में नौकरी देनी होगी या फिर 25 लाख का बॉन्ड भरना होगा, लेकिन प्रदेशभर के रेजिडेंट चिकित्सक अब इस नीति के विरोध में उतर गए हैं.

Rajasthan Big News : वायु सेना के जवान ने की आत्महत्या, एक दिन पहले छुट्टी लेकर आया था घर

सिरोही में सोमवार को वायु सेना के जवान ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर (Air Force jawan dies by Suicide in Sirohi) ली. जवान एक दिन पहले ही छुट्टी लेकर घर आया था. फिलहाल, आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है.

Legends League 2022: गुजरात ने भीलवाड़ा को दिया 195 रन का लक्ष्य, केविन, यशपाल, दिलशान का चला बल्ला

गुजरात जायंट्स और भीलवाड़ा किंग्स के बीच जोधपुर के बरकतुल्लाह खान स्टेडियम में चल रहे एलिमिनेट मैच में गुजरात ने पहले बल्लेबाजी करते हुए कुल 195 का स्कोर खड़ा (Gujarat Giants scores 194 runs vs Bhilwara Kings) किया. इसमें केविन, यशपाल और दिलशान ने शानदार पारियां खेलते हुए टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया.

अवैध वसूली पर भड़के विधायक चंद्रभान सिंह, परिवहन विभाग के कर्मचारी को जमकर लताड़ा..देखें VIDEO

विधायक चंद्रभान सिंह आक्या की एक कार्रवाई का वीडियो वायरल हो (Chittorgarh MLA Chandrabhan Singh Akya action) रहा है. इसमें विधायक टोल नाके अवैध वसूली कर रहे परिवहन विभाग के कर्मचारी को जमकर लताड़ लगाते हुए नजर आ रहे हैं. विधायक ने इस मामले में उच्च अधिकारियों को भी शिकायत भेजी है.

Special : दशकों पुरानी परंपरा पर लगा ब्रेक, रामलीला मैदान में अब मंच नहीं...सजता है गाड़ियों का जमावड़ा

जयपुर के रामलीला मैदान जहां दशकों से रामलीला मंचन की परंपरा चली आ (Ramleela Maidan in Jaipur) रही थी, वो जगह आज सूना पड़ा है. जहां पहले रामलीला के लिए स्टेज तैयार होते थे, अब वह पार्किंग स्पॉट में तब्दील हो गए. शहर के कई जगहों पर रामलीला का आयोजन हो रहा है. लेकिन 80 सालों से जिस मैदान ने शहर की धरोहर को संजोए रखा था, अब वही सिमटता जा रहा है...

World Animal Day 2022 : घायल और बीमार पशुओं के लिए वरदान है 'टोल्फा'...इंग्लैंड की रिचेल राइट हैं अहम कड़ी

विश्व पशु दिवस पर (World Animal Day 2022) आज हम आपको एक ऐसे संस्था के बारे में बताएंगे, जिसकी नींव किसी भारतीय ने नहीं, बल्कि एक ब्रिटिश महिला ने रखी. इंग्लैंड के सेंट पीटर्सबर्ग से अजमेर घूमने आईं रिचेल राइट सड़क पर आवारा कुत्तों को पकड़ने की प्रक्रिया को देख चौंक गईं. आखिरकार उन्होंने जख्मी और बीमार पशुओं के उपचार की दिशा में बेमिसाल पहल की.

NEET UG Counselling Big Update: 11 अक्टूबर से शुरू होगी MCC की काउंसलिंग...15 नवंबर से नया मेडिकल सत्र

मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष और बीएससी नर्सिंग कोर्सेज में प्रवेश के लिए कार्यक्रम जारी कर दिया है. इसके तहत MCC की काउंसलिंग 11 अक्टूबर से शुरू (neet ug counselling big update) होगी और 15 नवंबर से नया मेडिकल सत्र प्रारंभ हो जाएगा.

बस की चपेट में आने से बाइक सवार दंपती की मौत, सब्जी बेच कर लौट रहे थे

आबूरोड में सब्जी बेच कर वापस लौट रहे बाइक सवार दंपती की बस की चपेट में आने से मौत हो (Couple died in Road Accident in Sirohi) गई. पुलिस ने दोनों शवों को मेर्चरी में रखवाया है.

2 साल बाद थोड़ा पटरी पर आएगा IIT व NIT का नया सेशन, ऑफलाइन लगेगी पहले सेमेस्टर की क्लास...

इस साल आईआईटी व एनआईटी में पहले सेमेस्टर की पढ़ाई दो साल बाद ऑफलाइन शुरू होगी. बीते दो साल में कोरोना के चलते आईआईटी व एनआईटी के पहले सेमेस्टर की पढ़ाई ऑनलाइन कराई गई थी. इस साल करीब एक माह पहले फर्स्ट सेमेस्टर की पढ़ाई शुरू हो रही (Early start of first semester of IIT and NIT) है.