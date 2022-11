जोधपुर का लोहावट लहूलुहान, परिवार के 3 लोगों को कुल्हाड़ी से काटा 1 को टांके में डाला, फिर की खुदकुशी

जोधपुर के लोहावट थाना (Lohawat police station of jodhpur) क्षेत्र के पीलवा गांव में नशे में धुत एक शख्स ने अपने माता-पिता और बेटों की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी. इसके बाद आरोपी ने पानी के टांके में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली.

महेश जोशी को चापलूस कह चुके खाचरियावास ने परसादी लाल मीणा को बताया नायक, ये है वजह

स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा के समर्थन में कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भी उतर आए हैं. ब्यूरोक्रेसी के कामकाज को लेकर नाराज मीणा की बात का समर्थन करते हुए खाचरियावास ने कहा कि नायक वही होता है, जो गलत दिखने पर तुरंत एक्शन (Pratap Singh praised Parsadi Lal Meena) करे. इससे पहले आईएसएस अधिकारियों की एसीआर को लेकर खाचरियावास मंत्री महेश जोशी को चापलूस भी बता चुके हैं.

बीकानेर नगर निगम बना सियासी अखाड़ा, मेयर ने आयुक्त के खिलाफ शहर में लगवाए होर्डिंग्स

बीकानेर नगर निगम (Bikaner Municipal Corporation) में महापौर और आयुक्त के बीच पिछले लंबे समय से खींचातान चल रही है. महापौर ने एक बार आयुक्त के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. कई दिनों तक कलेक्ट्रेट पर धरना देने के बाद अब आयुक्त के खिलाफ शहर में होर्डिंग्स लगवाए गए हैं.

सरिस्का में पर्यटकों को दिखे 'युवराज'

सरिस्का में लगातार बाघों की साइटिंग का सिलसिला (Tiger Sighting in Sariska) जारी है. इसी क्रम में गुरुवार को नीदरलैंड के पर्यटक भी सरिस्का पहुंचे, जहां युवराज को देख पर्यटक खासा खुश नजर आए. सरिस्का टाइगर रिजर्व (Sariska Tiger Reserve) के गाइड ने बताया कि शाम को सफारी पर गए ज्यादातर पर्यटकों को करणाकाबास की चौकी के पास जंगल में टाइगर ST-21 दिखा. जिसे देखने के बाद पर्यटक बहुत खुश नजर आए.

Pollution Uncontrolled In Rajasthan: एनसीआर में ग्रेप की चौथे चरण की पाबंदी लागू, निर्माण कार्यों पर लगी रोक

अलवर सहित एनसीआर में प्रदुषण का स्तर इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि ग्रेप की चौथे चरण की पाबंदी लागू कर दी गई (GRAP fourth stage ban in NCR) है. इसके तहत सड़क निर्माण, फ्लाईओवर, ​ब्रिज, पावर ट्रांस​मिशन से संबंधित सभी निर्माण गतिविधियों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है. हालांकि इससे श्रमिकों के रोजगार प्रभावित होने लगे हैं. लोग बेरोजगार हो गए हैं.

दिव्या मदेरणा के निशाने पर महेश जोशी, कहा-एसीआर तो नहीं, अनुसाशनहीनता की गौरवगाथा लिख रहे हैं

ओसियां विधायक दिव्या मदेरणा ने एक बार फिर मंत्री महेश जोशी को निशाने पर लिया (Divya Maderna targets Mahesh Joshi) है. इस बार मुद्दा अधिकारियों की एसीआर भरने को लेकर है. दिव्या ने अपने ट्विट में लिखा कि महेश जोशी एसीआर तो नहीं भर रहे, लेकिन अनुशासनहीनता की गौरवगाथा जरूर लिख रहे हैं.

पुष्कर में देव प्रबोधनी एकादशी से पंच तीर्थ स्नान की शुरुआत, पूर्णिमा पर इस राशि के जातक रहें सावधान!

लाखों लोगों की आस्था के केंद्र पुष्कर सरोवर (Tirtha Raj Pushkar) में आज देव प्रबोधनी एकादशी स्नान (Dev Prabodhani Ekadashi today) के साथ पंच तीर्थ स्नान की शुरुआत होगी, जो पूर्णिमा तक चलेगा. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार समस्त देवी-देवताओं के साथ पुष्कर राज पांच दिनों तक पुष्कर में रहते हैं. ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण रहने से श्रद्धालु पुष्कर सरोवर में स्नान व पूजा नहीं कर पाएंगे. ग्रहण के समाप्त होने के बाद ही स्नान व पूजा के लिए मंदिरों के कपाट खुलेंगे. वहीं, चंद्र ग्रहण का असर पूरे भारत में दिखेगा.

Tulsi Vivah 2022: देवउठनी एकादशी पर होता है तुलसी विवाह, जानें कथा!

आज देवउठनी एकादशी है. आज ही तुलसी विवाह भी होता है. पूरे साल में देव प्रबोधिनी एकादशी (Dev Prabodhini Ekadashi) यानी कि देवउठनी एकादशी को सबसे बड़ी एकादशी के रूप में माना जाता है, क्योंकि इस दिन मां तुलसी का शालिग्राम जी से विवाह होता है. आइए जानते हैं क्या है तुलसी-शालिग्राम विवाह का महत्व (Importance of Tulsi Shaligram marriage) और उसकी पीछे की कथा.

पुलिस प्रशासन पर भड़के परसादी लाल, CEO से कहा Get Out...दिव्या मदेरणा ने किया 'पुरजोर' समर्थन

परसादी लाल मीणा ने दौसा दौरे के दौरान जिला कलेक्ट्रेट में बैठक के दौरान जिला परिषज के सीईओ पर काम में लापरवाही को लेकर नाराजगी जताई. उन्होंने सीईओ को मीटिंग में फटकार (Parsadi Lal said get out to Zilla Parishad CEO) लगाते हुए गेट आउट कहते हुए बाहर का रास्ता दिखा दिया. इसके बाद उन्होंने एसपी को भी आड़े हाथों लिया कहा कि पुलिस निकम्मी है. मीणा के इस रवैए का दिव्या मदेरणा ने ट्वीट के जरिए समर्थन किया है.

देवउठनी एकादशी पर आज जयपुर में 7000 से अधिक शादियां, जयपुर ट्रैफिक पुलिस की अग्नि परीक्षा

शुक्रवार को देवउठनी एकादशी पर प्रदेश में सावों की धूम रहेगी. अकेले जयपुर जिले में 7000 से अधिक शादियों का आयोजन (7000 plus marriage ceremonies in Jaipur) होगा. इस दौरान ट्रैफिक व्यवस्था संभालने के लिए पुलिस की मशक्कत होगी. इसे देखते हुए जयपुर ट्रैफिक पुलिस के 1300 से अधिक पुलिसकर्मियों के अलावा रिजर्व पुलिस लाइन से भी अतिरिक्त फोर्स तैनात की जाएगी.