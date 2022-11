पुष्कर में देव प्रबोधनी एकादशी से पंच तीर्थ स्नान की शुरुआत, पूर्णिमा पर इस राशि के जातक रहें सावधान!

लाखों लोगों की आस्था के केंद्र पुष्कर सरोवर (Tirtha Raj Pushkar) में आज देव प्रबोधनी एकादशी स्नान (Dev Prabodhani Ekadashi today) के साथ पंच तीर्थ स्नान की शुरुआत होगी, जो पूर्णिमा तक चलेगा. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार समस्त देवी-देवताओं के साथ पुष्कर राज पांच दिनों तक पुष्कर में रहते हैं. ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण रहने से श्रद्धालु पुष्कर सरोवर में स्नान व पूजा नहीं कर पाएंगे. ग्रहण के समाप्त होने के बाद ही स्नान व पूजा के लिए मंदिरों के कपाट खुलेंगे. वहीं, चंद्र ग्रहण का असर पूरे भारत में दिखेगा.

Tulsi Vivah 2022: देवउठनी एकादशी पर होता है तुलसी विवाह, जानें कथा!

आज देवउठनी एकादशी है. आज ही तुलसी विवाह भी होता है. पूरे साल में देव प्रबोधिनी एकादशी (Dev Prabodhini Ekadashi) यानी कि देवउठनी एकादशी को सबसे बड़ी एकादशी के रूप में माना जाता है, क्योंकि इस दिन मां तुलसी का शालिग्राम जी से विवाह होता है. आइए जानते हैं क्या है तुलसी-शालिग्राम विवाह का महत्व (Importance of Tulsi Shaligram marriage) और उसकी पीछे की कथा.

पुलिस प्रशासन पर भड़के परसादी लाल, CEO से कहा Get Out...दिव्या मदेरणा ने किया 'पुरजोर' समर्थन

परसादी लाल मीणा ने दौसा दौरे के दौरान जिला कलेक्ट्रेट में बैठक के दौरान जिला परिषज के सीईओ पर काम में लापरवाही को लेकर नाराजगी जताई. उन्होंने सीईओ को मीटिंग में फटकार (Parsadi Lal said get out to Zilla Parishad CEO) लगाते हुए गेट आउट कहते हुए बाहर का रास्ता दिखा दिया. इसके बाद उन्होंने एसपी को भी आड़े हाथों लिया कहा कि पुलिस निकम्मी है. मीणा के इस रवैए का दिव्या मदेरणा ने ट्वीट के जरिए समर्थन किया है.

भारत निर्वाचन आयोग की नई व्यवस्था, 17 वर्ष के युवा भी करवा सकते हैं मतदाता सूची में पंजीकरण

प्रदेश में मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम घोषित हो गया है. भारत निर्वाचन आयोग की नई व्यवस्था के बाद अब 17 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवा भी अपना नाम बदल सूची में जुड़वा सकते (17 plus youngsters name add in voter list) हैं. इसके साथ ही कोई भी मतदाता अपना मोबाइल नंबर भी अपडेट करवा सकता है.

Rajasthan Political crisis: पायलट के पास 13 महीने ही शेष...इसलिए तो नहीं तोड़ी चुप्पी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और से सीएम अशोक गहलोत की बड़ाई को गुलाम नबी आजाद के साथ जोड़ते हुए पायलट ने न केवल मुख्यमंत्री पर बड़ा हमला बोला बल्कि 25 सितंबर से अब तक इस मामले में बरती गई चुप्पी को (Sachin Pilot breaks silence) भी तोड़ दिया है. अब सवाल यह खड़ा होता है कि क्या कारण था कि सचिन पायलट को अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ी. गहलोत को उसी भाषा में जवाब दिया जैसा सीएम 2020 में हुई राजस्थान की उठापटक के दौरान देते थे.

बीजेपी के कई पार्षद हमारे संपर्क में...मेयर के लिए अपना उम्मीदवार उतारेगी कांग्रेस: खाचरियावास

जयपुर ग्रेटर नगर निगम मेयर के चुनाव के लिए कांग्रेस भी अपना उम्मीदवार (Khachariyawas on congress candidate mayor election) उतारेगी. बहुमत नहीं होने के बावजूद कांग्रेस अपना प्रत्याशी उतार रही है. कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि बीजेपी के कई पार्षद उनके संपर्क में हैं और इस बार बोर्ड कांग्रेस का ही बनेगा.

कांस्टेबल भर्ती 2021: शारीरिक दक्षता-मापतौल परीक्षा का परिणाम जारी, चयन सूची में 53 अभ्यर्थी

सीआईडी क्राइम ब्रांच जयपुर में कांस्टेबल सामान्य ड्यूटी और चालक के कुल 53 पदों के लिए आयोजित परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है. 53 सफल अभ्यर्थियों की सूची भी जारी की गई है. अभ्यर्थियों को दस्तावेज और स्वास्थ्य जांच के ​लिए 16 नवंबर को बुलाया गया (document verification in constable bharti 2021) है.

अपने ही विभाग के अधिकारियों पर भडके मंत्री रमेश मीणा, कलेक्टर को दिए कार्रवाई के निर्देश

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा ने गुरुवार को अपने विभाग की समीक्षा बैठक (Ramesh Meena review meeting of Panchayati Raj) ली. जिसमें वे कार्य प्रगति से असंतुष्ट नजर आए. उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए जिला कलेक्टर को लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए.

Joshi Vs Pratap : महेश जोशी ने गुलामी का ठेका ले रखा है, हम अधिकार बचाना जानते हैं - खाचरियावास

महेश जोशी के विभाग में एसीआर भरने की बात को लेकर दिए गए बयान पर (Khachariyawas big statement on Mahesh Joshi) मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने प्रतिक्रिया दी है. इस मामले में दोनों नेता आमने-सामने हो गए हैं. खाचरियावास ने कहा कि अपने अधिकार के लिए बोलना मुख्यमंत्री का विरोध नहीं होता. उन्होंने जोशी को गुलाम तक बता दिया. सुनिए किसने क्या कहा...

राजस्थान के रहने वाले CRPF जवान ने गया में खुद को मारी 3 गोली

बिहार के गया में पोस्टेड एक सीआरपीएफ जवान ने खुद को अपने ही इंसाफ राईफल से तीन गोलियां मार (CRPF jawan shoot himself in Gaya) ली. जवान द्वारा खुद को गोली मारकर खुदकुशी का प्रयास किया (Rajasthan Resident CRPF Jawan Attempt Suicide) गया. गोली की आवाज सुनकर कैंप में रहे जवानों ने दौड़ कर बैरक में देखा कि जवान छोटू लाल जाठ अपने आप को शरीर में 3 गोली मार ली है. गंभीर हालत में उसे गया से पीएमसीएच रेफर किया गया है.