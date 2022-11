जोधपुर का लोहावट लहूलुहान, परिवार के 3 लोगों को कुल्हाड़ी से काटा 1 को टांके में डाला, फिर की खुदकुशी

जोधपुर के लोहावट थाना (Lohawat police station of jodhpur) क्षेत्र के पीलवा गांव में नशे में धुत एक शख्स ने अपने माता-पिता और बेटों की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी. इसके बाद आरोपी ने पानी के टांके में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली.

ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत, सड़क हादसे में दो जख्मी

जालोर के रानीवाड़ा शहर में शुक्रवार को दो (Jalore two painful accident) दर्दनाक हादसे हुए. जिनमें एक युवक की मौत हो गई तो वहीं दो गंभीर रूप से जख्मी हैं. जिनका इलाज जारी है.

महेश जोशी को चापलूस कह चुके खाचरियावास ने परसादी लाल मीणा को बताया नायक, ये है वजह

स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा के समर्थन में कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भी उतर आए हैं. ब्यूरोक्रेसी के कामकाज को लेकर नाराज मीणा की बात का समर्थन करते हुए खाचरियावास ने कहा कि नायक वही होता है, जो गलत दिखने पर तुरंत एक्शन (Pratap Singh praised Parsadi Lal Meena) करे. इससे पहले आईएसएस अधिकारियों की एसीआर को लेकर खाचरियावास मंत्री महेश जोशी को चापलूस भी बता चुके हैं.

पुलिस प्रशासन पर भड़के परसादी लाल, CEO से कहा Get Out...दिव्या मदेरणा ने किया 'पुरजोर' समर्थन

परसादी लाल मीणा ने दौसा दौरे के दौरान जिला कलेक्ट्रेट में बैठक के दौरान जिला परिषज के सीईओ पर काम में लापरवाही को लेकर नाराजगी जताई. उन्होंने सीईओ को मीटिंग में फटकार (Parsadi Lal said get out to Zilla Parishad CEO) लगाते हुए गेट आउट कहते हुए बाहर का रास्ता दिखा दिया. इसके बाद उन्होंने एसपी को भी आड़े हाथों लिया कहा कि पुलिस निकम्मी है. मीणा के इस रवैए का दिव्या मदेरणा ने ट्वीट के जरिए समर्थन किया है.

दिव्या मदेरणा के निशाने पर महेश जोशी, कहा-एसीआर तो नहीं, अनुसाशनहीनता की गौरवगाथा लिख रहे हैं

ओसियां विधायक दिव्या मदेरणा ने एक बार फिर मंत्री महेश जोशी को निशाने पर लिया (Divya Maderna targets Mahesh Joshi) है. इस बार मुद्दा अधिकारियों की एसीआर भरने को लेकर है. दिव्या ने अपने ट्विट में लिखा कि महेश जोशी एसीआर तो नहीं भर रहे, लेकिन अनुशासनहीनता की गौरवगाथा जरूर लिख रहे हैं.

Special: कोटा कोचिंग में बूम: नहीं मिल रही नई बिल्डिंग, ऑफिस और पार्किंग की जगह बनी क्लासेज...छात्रों को लौटना पड़ा बैरंग

कोटा के कोचिंग संस्थानों में हालात ऐसे हो गए हैं कि छात्रों को बैठाने के लिए जगह नहीं है. उनकी ऑफलाइन क्लासेज लगाने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है. कोचिंग संस्थान नई-नई बिल्डिंगों को तलाश रहे हैं. साथ ही अपने ही संस्थानों के पुराने कैंपस में भी जगह बनाई जा रही है. कहीं पर ऑफिस को छोटा किया जा रहा है, तो कहीं पार्किंग एरिया को क्लासरूम का शेप दिया जा रहा (Parking area converted in classroom in Kota) है.

बीकानेर नगर निगम बना सियासी अखाड़ा, मेयर ने आयुक्त के खिलाफ शहर में लगवाए होर्डिंग्स

बीकानेर नगर निगम (Bikaner Municipal Corporation) में महापौर और आयुक्त के बीच पिछले लंबे समय से खींचातान चल रही है. महापौर ने एक बार आयुक्त के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. कई दिनों तक कलेक्ट्रेट पर धरना देने के बाद अब आयुक्त के खिलाफ शहर में होर्डिंग्स लगवाए गए हैं.

घर में घुस युवक पर किया हमला, भागते हुए बदमाशों ने दी धमकी, 'कन्हैया वाली घटना याद रखना'

उदयपुर के अंबामाता थाना क्षेत्र के सज्जन नगर में कुछ बदमाशों ने एक युवक पर उसके घर में घुसकर हमला कर दिया. इस हमले में युवक घायल हो गया. रिपोर्ट के अनुसार युवक को लहूलुहान कर हमलावर यह कहते हुए भाग गए कि कन्हैया लाल वाली घटना याद (Miscreants threatened youth in Udaipur) रखना. गुरुवार रात को इस संबंध में मामला दर्ज किया गया है.

नागौर में दर्दनाक सड़क हादसे में दो की मौत, एक की हालत गंभीर

नागौर के बीआर मिर्धा कॉलेज रोड पर दर्दनाक सड़क हादसा (Tragic accident in Nagaur) पेश आया. जिसमें दो युवकों की मौत हो गई. वहीं, हादसे में जख्मी एक अन्य युवक की स्थिति नाजुक बनी हुई है. जिसका जेएलएन अस्पताल में इलाज चल रहा है.उदयपुर में डायन कहकर शिक्षक ने की छात्रा से मारपीट, मामले की जांच में जुटी पुलिस

उदयपुर में डायन कहकर शिक्षक ने की छात्रा से मारपीट, मामले की जांच में जुटी पुलिस

उदयपुर में एक शिक्षक पर छात्रा को डायन कहकर उससे मारपीट करने का आरोप (Teacher assaulted girl in udaipur) लगा है. साथ ही पीड़ित छात्रा के स्कूल आने पर भी रोक लगा दी गई है. वहीं, छात्रा के परिजनों ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ थाने में मामला दर्ज कराया है.