G20 Sherpa Summit: विदेशी मेहमानों को लोक संस्कृति से रूबरू कराएंगे 1000 टूरिस्ट गाइड

करीब 250 से ज्यादा 29 राष्ट्रों के राजनयिक और अन्य अधिकारी शेरपा बैठक में शामिल होंगे (G20 Sherpa Summit). 4 से 7 दिसंबर तक होने वाली शेरपा बैठक में 2 दिन विशेष मंथन होगा.

Jaipur: बस्सी की एक फाइबर फैक्ट्री में लगी भीषण आग, लाखों का माल जलकर राख

बस्सी के औद्योगिक (factory fire in bassi ) क्षेत्र स्थित एक फैक्ट्री में अचानक आग गई. जिसमें रखे लाखों के सामान जलकर (lakhs of goods burnt in fire) खाक हो गए. वहीं, सूचना पर पहुंची दमकल की दो गाड़ियों ने करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया.

पूर्व मंत्री कृष्णेंद्र कौर दीपा ने आरएसी कांस्टेबल को मारा थप्पड़, राजकार्य में बाधा का मामला दर्ज

राजस्थान की पूर्व मंत्री और भाजपा नेता कृष्णेंद्र कौर दीपा ने एक कांस्टेबल को थप्पड़ मारा है (former Minister Slaps RAC Constable). कौर पर गाली गलौज का भी आरोप है. पूर्व मंत्री के खिलाफ FIR दर्ज करा दी गई है.

Gangster Raju Theth murder case: रातभर चली दबिश के बाद हरियाणा बॉर्डर से दबोचे गए सभी 5 बदमाश

गैंगस्टर राजू ठेहट हत्याकांड के सभी आरोपियों को राजस्थान पुलिस ने हरियाणा (Gangster Raju Theth murder case) बॉर्डर से दबोच लिया है. ये हत्यारे वारदात के बाद मौके से फरार हो गए थे. जिनकी तलाश के लिए पुलिस ने कई टीमों को लगा रखा था. वहीं, रविवार की सुबह सभी बदमाशों को हरियाणा के (Raju Theth killers caught) डाबला बॉर्डर से दबोच लिया गया.

राजू ठेहट हत्याकांड: पुलिस मुठभेड़ में पकड़े गए आरोपी, 2 के पैर में लगी गोली

राजू ठेहट हत्याकांड के आरोपियों को खेतड़ी में मुठभेड़ के दौरान पकड़ लिया गया है (Gangster Raju Thehat Murder). पकड़े गए आरोपियों में से 2 के पैर में गोली लगी है. इनका झुंझुनू के अस्पताल में इलाज चल रहा है.

Barmer High Profile Sextortion Case: मामले में मेवाराम की एंट्री ने बढ़ाई पुलिस की परेशानी, जानें पूरा मामला

बाड़मेर हाई प्रोफाइल सेक्सटार्शन मामले (Rajasthan Sextortion Case) में मेवाराम नाम ने पुलिस की दिक्कतें बढ़ा दी है. जोधपुर के एयरपोर्ट थाने में एक आरोपी महिला की बहन ने ब्लैकमेलर के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई है. शिकायत में मेवाराम नाम के शख्स का जिक्र है. रामस्वरूप के बाद इस नाम ने मामले को और उलझा दिया है.

जेल में मोबाइल! सूरतगढ़ के बाद अब जिला जेल में बंदी से बरामद हुए दो सेट

श्रीगंगानगर जिला जेल में एक बंदी के पास से दो मोबाइल फोन मिलने का (Phone recovered from prisoner in jail) मामला सामने आया है. बंदी से मोबाइल व अन्य सामानों के बरामद होने से जेल प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है.

खड़गे की अध्यक्षता में होगी स्टीयरिंग कमेटी की पहली बैठक, CM गहलोत समेत प्रदेश के 5 नेता होंगे शामिल, माकन भी करेंगे शिरकत

आज दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जन खड़गे की अध्यक्षता में स्टीयरिंग कमेटी की (congress steering committee meeting) पहली बैठक होने जा रही है. जिसमें राजस्थान से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत कुल पांच नेता शामिल होंगे. वहीं, बैठक में पार्टी के नाराज प्रदेश प्रभारी अजय माकन भी शिरकत करेंगे.

प्रसव पीड़ा से कराहती रही महिला, दौड़ाते रहे अस्पताल... गर्भवती ने एंबुलेंस में तोड़ा दम

संभाग से सबसे बड़े जनाना अस्पताल के चिकित्सकों ने सुविधाएं न होने की बात बोलकर कराहती महिला को निजी अस्पताल रेफर कर दिया (Bharatpur pregnant lady death). उधर निजी अस्पताल ने भी हाथ खड़े कर दिए और वापस भेज दिया. अस्पतालों के रेफर करते रहने के दौरान ही गर्भवती ने एंबुलेंस में ही दम तोड़ दिया.

नाकेबंदी में पकड़े गए तीन तस्कर, 10 लाख की स्मैक बरामद

अजमेर पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान तीन स्मैक तस्करों (Three smack smugglers arrested in Ajmer) को गिरफ्तार किया है. जिसके हवाले से करीब 10 लाख रुपए कीमत की स्मैक बरामद हुई है. गिरफ्तार तीनों तस्कर स्मैक के आदी बताए जा रहे हैं