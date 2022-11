शिक्षा में बढ़ते कदम: बच्चों में आए लर्निग गैप को दूर करने के लिए आज से परीक्षा

कोरोना के चलते प्रभावित हुए शिक्षण व्यवस्था को अब पटरी पर लाने की गर्ज से आज से पहली आकलन दक्षता परीक्षा शुरू होगी (artificial intelligence exam 2022). तीन दिन तक चलने वाली इस परीक्षा में कक्षा 3 से 8 तक के प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों के विद्यार्थी शामिल होंगे. परीक्षा सुबह 10.30 से 11.30 तक आयोजित होगी.

IT Raid In Bikaner: बीकानेर में कई बड़े व्यापारियों पर इनकम टैक्स का छापा

बीकानेर में बुधवार आयकर विभाग की कार्रवाई हुई. एक ही ग्रुप से अलग-अलग फर्मों में पार्टनर बताए जा रहे लोगों के यहां कार्रवाई हुई है. बताया जा रहा है कि शहर के प्रमुख किराना व्यवसायी के यहां भी आयकर विभाग ने सर्च अभियान जारी है.

क्वेश्चन मार्क के साथ नहीं चलनी चाहिए सरकार : दिव्या मदरेणा

ओसियां विधायक दिव्या मदरेणा ने गहलोत सरकार पर निशाना साधा (Divya Maderna Targets gehlot government) है. उन्होंंने कहा कि सरकार असमंजस के दौर में चल रही है. जो जनता देख रही है. उन्होंंने कहा कि सरकार प्रश्न चिन्ह के साथ नहीं चलनी चाहिए.

गौ तस्करी के शक में रहीम को लोगों ने जमकर पीटा, मुकदमा दर्ज

अलवर जिले के गोविंदगढ़ क्षेत्र में कुछ लोगों ने गौ तस्करी में शक में एक व्यक्ति की जमकर पिटाई कर (Some people beat up one person in Alwar) दी. सूचना पर पहुंची पुलिस ने व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया है. पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को हिरासत में लिया है.

Accident In Sirohi: कार और ट्रक की भिड़ंत, 1 मौत 4 घायल

सिरोही जिले के स्वरूपगंज थाना क्षेत्र में गुरुवार सुबह 4 बजे कोदरला के समीप एक कार और ट्रक में भिड़ंत हो गई (Accident In Sirohi). हादसे में एक युवक की मौत हो गई वही चार घायल हो गए जिन्हे प्राथमिक उपचार के बाद उदयपुर रेफर किया गया.

दलित युवक की आत्महत्या मामला: मृतक परिजनों को मिला भीम आर्मी चीफ और RLP का साथ, चंद्रशेखर ने उठाई CBI जांच की मांग

अजमेर जिले के रूपनगढ़ थाना क्षेत्र दलित युवक ने मंगलवार को आत्महत्या कर ली (Dalit youth suicide case in Ajmer) थी. घटना के बाद परिजन और ग्रामीण धरने पर बैठ गए और आरोपियों को मुकदमा दर्ज कराने की मांग करने लगे. वहीं मामले में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर भी धरना स्थल पर पहुंचे और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए मामले की सीबीआई जांच करने की मांग की.

Special: अब राजस्थान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होगी बच्चों की दक्षता की जांच

कोरोना से प्रभावित शैक्षणिक व्यवस्था को अब एक बार फिर से बहाल व दुरुस्त (Campaign for improving educational system) करने को राज्य सरकार की ओर से विशेष पहल की गई. सरकार ने छात्रों के लर्निंग गैप की भरपाई के लिए "शिक्षा में बढ़ते कदम" अभियान की शुरुआत की, जिसकी पहली दक्षता परीक्षा 3 से 5 नवंबर तक होगी. जिसमें प्रदेश के लाखों विद्यार्थी भाग लेंगे.

राजस्थान के प्रदर्शनकारियों पर एमपी पुलिस ने बरसाई थी लाठियां, मुकदमा दर्ज

कोटा के खातोली में युवक के सुसाइड मामले में मृतक परिजनों पर लाठियां चलवाने वाले श्योपुर कोतवाल विकास तोमर समेत थाने के स्टाफ के खिलाफ इटावा में मुकदमा दर्ज कर दिया गया है. बुधवार देर रात भी लाठीचार्ज किया गया. इस मामले में पुलिस ने एमपी बॉर्डर (MP Police alleged of Cruelty with Protesters) के जलालपुरा गांव पर प्रदर्शन कर लोगों पर लाठियां चलाई थीं.

Bal Diwas 2022: प्रदेश के 14 बालकवि होंगे सम्मानित, विद्यालयों में मनाया जाएगा पंडित नेहरू बाल सप्ताह

प्रदेश के स्कूलों में आजाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री की जयंती पर (Bal Diwas In Rajasthan) पंडित नेहरू बाल सप्ताह की शुरुआत होगी. 14 से 20 नवम्बर तक सप्ताह का आयोजन होगा. इसके साथ ही पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी संकुल में राज्य के 14 बाल कवियों को सम्मानित किया जाएगा.

फूड सेफ्टी ऑफिसर की टीम की बड़ी कार्रवाई, मिलावटी 1665 लीटर घी जब्त

फूड सेफ्टी ऑफिसर की टीम ने बुधवार को मिलावटी घी बनाने वाले गोदाम में छापेमारी की. फूड सेफ्टी ऑफिसर टीम ने गोदाम ले 1665 लीटर घी जब्त किया (Food safety officer seized 1665 liters of ghee) है.