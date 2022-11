IT Raid In Bikaner: बीकानेर में कई बड़े व्यापारियों पर इनकम टैक्स का छापा

बीकानेर में बुधवार आयकर विभाग की कार्रवाई हुई. एक ही ग्रुप से अलग-अलग फर्मों में पार्टनर बताए जा रहे लोगों के यहां कार्रवाई हुई है. बताया जा रहा है कि शहर के प्रमुख किराना व्यवसायी के यहां भी आयकर विभाग ने सर्च अभियान जारी है.

Viral Video Of MP: घूस की बात नहीं हुई बर्दाश्त, सांसद सीपी जोशी ने श्रमिक को जड़ दिया तमाचा

प्रतापगढ़ नारकोटिक्स विभाग में दैनिक श्रमिक के खिलाफ घूसखोरी की शिकायत से चित्तौड़गढ़ सांसद चंद्र प्रकाश जोशी इतना नाराज हुए कि उन्होंने थप्पड़ जड़ दिया.

Kartik Shukla Dashmi: आज ही के दिन भगवान श्रीकृष्ण ने किया था मामा कंस का वध

धर्म ग्रंन्थों के अनुसार भगवान श्रीकृष्ण ने कार्तिक शुक्ल दशमी के दिन कंस का वध किया था. इस साल ये तिथि 3 नवंबर यानि गुरुवार को पड़ी है. मथुरा, वृंदावन और इसके आस-पास के क्षेत्रों में आज का दिन कंस वध उत्सव (Kansa Vadh 2022) के रूप में मनाया जाता है.

महेश जोशी का पायलट पर तंज, बोले- बुत कहे हमको काफिर, ये अल्लाह की मर्जी...सीएम को सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं

सचिन पायलट के आलाकमान की ओर से दिए गए नोटिस की मांग और सीएम गहलोत पर किए हमले पर महेश जोशी ने तंज कसा है. उन्होंने नाम लिए बगैर पायलट (Mahesh Joshi counter attack on Sachin Pilot) पर तंज कसते हुए कहा कि बुत कहे हमको काफिर, ये अल्लाह की मर्जी. उन्होंने यह भी कहा कि सीएम गहलोत को किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं.

निगम में लागू नहीं होता दलबदल कानून, दोहराया जा सकता है विष्णु लाटा प्रकरण-खाचरियावास

ग्रेटर नगर निगम में महापौर के उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी-अपनी रणनीति तय कर ली है. इस बीच कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कांग्रेसी पार्षदों से बात करते हुए विष्णु लाटा प्रकरण याद दिलाया और कहा कि नगर निगम में दलबदल कानून लागू नहीं होता (Pratap Singh on defection law) है.

भरतपुर में इन्दिरा रसोई के जूठे बर्तन को चाटते दिखे सूअर, वीडियो वायरल...शेखावत ने किया ट्वीट

भरतपुर में इन्दिरा रसोई के जूठे बर्तन को सूअर चाटते (indira rasoi bharatpur vedio viral) दिखे. सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो वायरल होने के बाद मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ट्वीट कर सवाल खड़े किए हैं.

RSCW और महिला संगठन सामने-सामने, रेहाना रियाज ने कहा-सच बोलने से नहीं डरती, संगठनों ने बताया 'काला आदेश'

प्रदेश में झूठे मामले दर्ज कराने वाली महिलाओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के आदेश पर बवाल मच गया (women social organizations protest against RSCW) है. महिला आयोग के आदेश के बाद आयोग और महिला सामाजिक संगठन आमने-सामने हो गए हैं. एक तरफ संगठनों का कहना है कि ये काला आदेश है. वहीं आयोग अध्यक्ष का मानना है कि सच बोलने से नहीं डरती हैं.

पायलट के बयान पर घमासान: CM के OSD ने किया ट्वीट, लिखा- ठहरे हुए पानी मे कंकर न मारें...संयम लोढ़ा ने किया ये ट्वीट

राजस्थान में राजनीतिक हलचल फिर तेज हो गई है. सचिन पायलट के बयान के बाद गहलोत और महेश जोशी ने इस पर प्रतिक्रिया दी तो वहीं सीएम के ओएसडी लोकेश शर्मा ने ट्वीट कर पायलट पर तंज कसा. इसके साथ ही संयम लोढ़ा ने भी ट्वीट कर पायलट पर निशाना साधा.

Special : दो साल बाद मुकुंदरा होगा आबाद, रणथंभौर से शिफ्ट किया जाएगा टाइगर...

मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में दो साल पहले लगातार शुरू हुए बाघों की मौत के सिलसिले (Ranthambore Tiger will be shifted to Mukundara) के चलते अब जंगल में केवल एमटी 4 बाघिन बची है. यह बीते 2 सालों से एकांकी जीवन जी रही है. समय से यहां पर बाघ को लाया जाता, तो जंगल फिर से फल-फूल सकता था. हालांकि, अब रणथंभौर से टाइगर को शिफ्ट किया जाना है, जिसके बाद जगंल फिर से आबाद हो सकेगा. पढ़िए ये रिपोर्ट...

Tushar Murder Case: अवैध संबंधों को छुपाने के लिए मां ने गला घोंट कर की थी अपने ही बच्चे की हत्या

श्रीगंगानगर में पुलिस ने तुषार हत्याकांड का पर्दाफाश कर दिया है. पुलिस ने खुलासा (Sri Ganganagar Tushar murder case) करते हुए बताया कि बच्चे की हत्या उसकी मां ने अपने प्रेमी संग मिलकर की है. उसने अपने अवैध संबंधों को छुपाने के लिए बच्चे की हत्या कर दी.