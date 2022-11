Rajasthan Political crisis: पायलट के पास 13 महीने ही शेष...इसलिए तो नहीं तोड़ी चुप्पी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और से सीएम अशोक गहलोत की बड़ाई को गुलाम नबी आजाद के साथ जोड़ते हुए पायलट ने न केवल मुख्यमंत्री पर बड़ा हमला बोला बल्कि 25 सितंबर से अब तक इस मामले में बरती गई चुप्पी को (Sachin Pilot breaks silence) भी तोड़ दिया है. अब सवाल यह खड़ा होता है कि क्या कारण था कि सचिन पायलट को अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ी. गहलोत को उसी भाषा में जवाब दिया जैसा सीएम 2020 में हुई राजस्थान की उठापटक के दौरान देते थे.

बीजेपी के कई पार्षद हमारे संपर्क में...मेयर के लिए अपना उम्मीदवार उतारेगी कांग्रेस: खाचरियावास

जयपुर ग्रेटर नगर निगम मेयर के चुनाव के लिए कांग्रेस भी अपना उम्मीदवार (Khachariyawas on congress candidate mayor election) उतारेगी. बहुमत नहीं होने के बावजूद कांग्रेस अपना प्रत्याशी उतार रही है. कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि बीजेपी के कई पार्षद उनके संपर्क में हैं और इस बार बोर्ड कांग्रेस का ही बनेगा.

कांस्टेबल भर्ती 2021: शारीरिक दक्षता-मापतौल परीक्षा का परिणाम जारी, चयन सूची में 53 अभ्यर्थी

सीआईडी क्राइम ब्रांच जयपुर में कांस्टेबल सामान्य ड्यूटी और चालक के कुल 53 पदों के लिए आयोजित परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है. 53 सफल अभ्यर्थियों की सूची भी जारी की गई है. अभ्यर्थियों को दस्तावेज और स्वास्थ्य जांच के ​लिए 16 नवंबर को बुलाया गया (document verification in constable bharti 2021) है.

पूर्व मेयर साैम्या काे नहीं मिली राहत, वार्ड उपचुनाव पर हाईकोर्ट का अंतरिम राेक से इनकार

नगर निगम ग्रेटर की पूर्व मेयर सौम्या गुर्जर को मेयर पद से हटाने, 6 साल के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य करने और वार्ड में उपचुनाव करवाए जाने के मामले में हाईकोर्ट से राहत नहीं मिल पाई है. हाईकोर्ट ने सौम्या के वार्ड में होने उपचुनाव पर अंतरिम रोक लगाने से भी इनकार कर दिया (Court denies stay on Greater Nigam by election) है. वहीं अदालत ने सौम्या के अधिवक्ता से ही इस बिन्दू पर जवाब मांगा है कि जब मामले के गवाहों ने उनके पक्ष में ही बयान दिए थे तो फिर वो कैसे कह सके हैं कि राज्य सरकार की इन्हें बयान देने से रोकने की मंशा थी. अदालत ने मामले की सुनवाई 7 नवंबर को तय की है. जस्टिस महेन्द्र गोयल ने यह आदेश सौम्या गुर्जर की याचिका पर गुरूवार को दिया.

अपने ही विभाग के अधिकारियों पर भडके मंत्री रमेश मीणा, कलेक्टर को दिए कार्रवाई के निर्देश

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा ने गुरुवार को अपने विभाग की समीक्षा बैठक (Ramesh Meena review meeting of Panchayati Raj) ली. जिसमें वे कार्य प्रगति से असंतुष्ट नजर आए. उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए जिला कलेक्टर को लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए.

Joshi Vs Pratap : महेश जोशी ने गुलामी का ठेका ले रखा है, हम अधिकार बचाना जानते हैं - खाचरियावास

महेश जोशी के विभाग में एसीआर भरने की बात को लेकर दिए गए बयान पर (Khachariyawas big statement on Mahesh Joshi) मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने प्रतिक्रिया दी है. इस मामले में दोनों नेता आमने-सामने हो गए हैं. खाचरियावास ने कहा कि अपने अधिकार के लिए बोलना मुख्यमंत्री का विरोध नहीं होता. उन्होंने जोशी को गुलाम तक बता दिया. सुनिए किसने क्या कहा...

राजस्थान के रहने वाले CRPF जवान ने गया में खुद को मारी 3 गोली

बिहार के गया में पोस्टेड एक सीआरपीएफ जवान ने खुद को अपने ही इंसाफ राईफल से तीन गोलियां मार (CRPF jawan shoot himself in Gaya) ली. जवान द्वारा खुद को गोली मारकर खुदकुशी का प्रयास किया (Rajasthan Resident CRPF Jawan Attempt Suicide) गया. गोली की आवाज सुनकर कैंप में रहे जवानों ने दौड़ कर बैरक में देखा कि जवान छोटू लाल जाठ अपने आप को शरीर में 3 गोली मार ली है. गंभीर हालत में उसे गया से पीएमसीएच रेफर किया गया है.

बांसवाड़ा में एसीबी की कार्रवाई: परिवीक्षा एवं कारागृह कल्याण अधिकारी 20 हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार

बांसवाड़ा एसीबी ने कार्रवाई करते हुए (ACB action in Banswara) गुरुवार दोपहर बाद परिवीक्षा एवं कारागृह कल्याण अधिकारी (Probation and Prison Welfare Officer arrest) को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. एसीबी के एडिशनल एसपी माधो सिंह सोडा ने बताया कि आरोपी को 20 हजार रुपये लेते गिरफ्तार किया गया है. आरोपी विभाग में लगी एक गाड़ी का बिल पास करने की एवज में ₹25000 रिश्वत मांग रहा था. इस पर आज गुरुवार को ₹20000 की रिश्वत लेते हुए उसे रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया. उसके आवास व अन्य ठिकानों की फिलहाल तलाशी ली जा रही है.

Vulture Rescue: एयरलिफ्ट कर रेस्क्यू किया गया सिनेरियस गिद्ध, चेन्नई से लाया गया जोधपुर

अपने समूह से बिछड़ कर दक्षिण भारत में कन्याकुमारी पहुंचे सिनेरियस प्रजाति के गिद्ध को पुन: उसके साथियों के समूह तक पहुंचाने (Vulture Rescue in jodhpur) के लिए गुरुवार को जोधपुर लाया गया. चेन्नई से सुबह एयरइंडिया की फ्लाइट्स (airlift of vulture in India) से वल्चर को दोपहर में यहां लाया गया. उसके साथ कन्याकुमारी के वन्यजीव अधिकारी भी जोधपुर आए हैं. गिद्ध को माचिया बायलोजिकल पार्क में रखा गया है जहां उसे कुछ दिन क्वारेंटिन रखने के (Cinereous Vulture kept in Machia Biological Park) बाद आस-पास आने वाले गिद्धों के समूह के साथ छोड़ने की योजना है.

Gujarat Assembly Election : वरिष्ठ पर्यवेक्षक गहलोत और प्रभारी रघु शर्मा समेत 25 नेताओं को जिम्मेदारी, पायलट करेंगे प्रचार

आखिर आज गुरुवार को गुजरात में चुनाव की तारीखों का एलान चुनाव आयोग ने कर दिया है. चुनाव दो चरण में 1 और 5 दिसंबर को होंगे और नतीजे हिमाचल प्रदेश के साथ ही 8 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे. गुजरात न केवल राजस्थान से जुड़ा हुआ राज्य है, बल्कि इस बार के गुजरात चुनाव में (Leader of Rajasthan in Gujarat) राजस्थान के नेताओं को विशेष जिम्मेदारी के चलते भी इस बार का गुजरात चुनाव राजस्थान के लिए खास रहने वाला है.