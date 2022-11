Joshi Vs Pratap : महेश जोशी ने गुलामी का ठेका ले रखा है, हम अधिकार बचाना जानते हैं - खाचरियावास

महेश जोशी के विभाग में एसीआर भरने की बात को लेकर दिए गए बयान पर (Khachariyawas big statement on Mahesh Joshi) मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने प्रतिक्रिया दी है. इस मामले में दोनों नेता आमने-सामने हो गए हैं. खाचरियावास ने कहा कि अपने अधिकार के लिए बोलना मुख्यमंत्री का विरोध नहीं होता. उन्होंने जोशी को गुलाम तक बता दिया. सुनिए किसने क्या कहा...

राजस्थान के रहने वाले CRPF जवान ने गया में खुद को मारी 3 गोली

बिहार के गया में पोस्टेड एक सीआरपीएफ जवान ने खुद को अपने ही इंसाफ राईफल से तीन गोलियां मार (CRPF jawan shoot himself in Gaya) ली. जवान द्वारा खुद को गोली मारकर खुदकुशी का प्रयास किया (Rajasthan Resident CRPF Jawan Attempt Suicide) गया. गोली की आवाज सुनकर कैंप में रहे जवानों ने दौड़ कर बैरक में देखा कि जवान छोटू लाल जाठ अपने आप को शरीर में 3 गोली मार ली है. गंभीर हालत में उसे गया से पीएमसीएच रेफर किया गया है.

बांसवाड़ा में एसीबी की कार्रवाई: परिवीक्षा एवं कारागृह कल्याण अधिकारी 20 हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार

बांसवाड़ा एसीबी ने कार्रवाई करते हुए (ACB action in Banswara) गुरुवार दोपहर बाद परिवीक्षा एवं कारागृह कल्याण अधिकारी (Probation and Prison Welfare Officer arrest) को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. एसीबी के एडिशनल एसपी माधो सिंह सोडा ने बताया कि आरोपी को 20 हजार रुपये लेते गिरफ्तार किया गया है. आरोपी विभाग में लगी एक गाड़ी का बिल पास करने की एवज में ₹25000 रिश्वत मांग रहा था. इस पर आज गुरुवार को ₹20000 की रिश्वत लेते हुए उसे रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया. उसके आवास व अन्य ठिकानों की फिलहाल तलाशी ली जा रही है.

Vulture Rescue: एयरलिफ्ट कर रेस्क्यू किया गया सिनेरियस गिद्ध, चेन्नई से लाया गया जोधपुर

अपने समूह से बिछड़ कर दक्षिण भारत में कन्याकुमारी पहुंचे सिनेरियस प्रजाति के गिद्ध को पुन: उसके साथियों के समूह तक पहुंचाने (Vulture Rescue in jodhpur) के लिए गुरुवार को जोधपुर लाया गया. चेन्नई से सुबह एयरइंडिया की फ्लाइट्स (airlift of vulture in India) से वल्चर को दोपहर में यहां लाया गया. उसके साथ कन्याकुमारी के वन्यजीव अधिकारी भी जोधपुर आए हैं. गिद्ध को माचिया बायलोजिकल पार्क में रखा गया है जहां उसे कुछ दिन क्वारेंटिन रखने के (Cinereous Vulture kept in Machia Biological Park) बाद आस-पास आने वाले गिद्धों के समूह के साथ छोड़ने की योजना है.

Hanuman Road Accident : कार सवार दो लोगों की मौत, दो की हालत गंभीर

राजस्थान के हनुमान जिले में एक भीषण सड़क दुर्घटना में कार सवार दो जनों की मौत हो गई, जबकि दो जने घायल हो गए. दुर्घटना संगरिया थाना क्षेत्र के रतनपुरा बाइपास पर हुई, जहां तेज गति कार एक खड़े ट्रक से (Two People Died in Hanumangarh) जा टकराई. जिसमें कार सवार चार जने घायल हो गए. जिनको हनुमानगढ़ जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां चिकित्सकों ने विजयपाल और हरजिंदर सिंह को मृत घोषित कर दिया. वहीं, कार सवार संदीप और जयपाल का जिला चिकित्सालय में उपचार चल रहा है.

Gujarat Assembly Election : वरिष्ठ पर्यवेक्षक गहलोत और प्रभारी रघु शर्मा समेत 25 नेताओं को जिम्मेदारी, पायलट करेंगे प्रचार

आखिर आज गुरुवार को गुजरात में चुनाव की तारीखों का एलान चुनाव आयोग ने कर दिया है. चुनाव दो चरण में 1 और 5 दिसंबर को होंगे और नतीजे हिमाचल प्रदेश के साथ ही 8 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे. गुजरात न केवल राजस्थान से जुड़ा हुआ राज्य है, बल्कि इस बार के गुजरात चुनाव में (Leader of Rajasthan in Gujarat) राजस्थान के नेताओं को विशेष जिम्मेदारी के चलते भी इस बार का गुजरात चुनाव राजस्थान के लिए खास रहने वाला है.

बेरोजगारों ने गुजरात में फुटपाथ पर गुजारी रात, उपेन ने कांग्रेस पर दोगली नीति का लगाया आरोप

राजस्थान के युवा बेरोजगारों की 20 सूत्री मांगों को लेकर पिछले 33 दिन से गुजरात के अहमदाबाद में सत्याग्रह कर रहे हैं. काफी संख्या में युवा बेरोजगार कालूपुर,आनंद और बड़ौदा में रुके हुए हैं और काफी युवा बेरोजगार अहमदाबाद के पार्कों में सोकर रात गुजार रहे हैं (Upen Yadav warns Gehlot Government). इनका आरोप है कि 33 दिन बीत जाने के बावजूद भी कांग्रेस सरकार ने युवा बेरोजगारों की सुध तक नही ली है, जो कांग्रेस सरकार की संवेदनहीनता को दर्शाता है.

फर्जी पुलिसकर्मी बन किया था लूट का प्रयास, पकड़ा गया दगाबाज

जयपुर की करधनी थाना पुलिस ने बुधवार को कार्रवाई करते हुए 13 सितंबर को फर्जी पुलिसकर्मी बन लूट का प्रयास करने वाले मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया है. इस शख्स ने एक घर में घुस महिला के साथ लूट की कोशिश की थी ( Jaipur loot bid case).

Dowry demand in Alwar: लग्न से ठीक पहले मांगे 11 लाख, शादी टूटी...थाने पहुंचा मामला

अलवर में दहेज लोभियों की वजह से टूटी शादी का मामला थाने पहुंच गया (Dowry demand in Alwar). वर पक्ष ने ऐन मौके पर वधू पक्ष के सामने 11 लाख रुपए की डिमांड रख दी.

माउंट आबू में घटा तापमान, पर्यटक उठा रहे गुलाबी ठंड का आंनद

प्रदेश के एक मात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में सर्दी का एहसास अब होने लगा है. बीते दो दिनों से न्यूनतम तापमान 10 डिग्री दर्ज किया गया. तापमान में कमी के बाद लोगों की दिनचर्या में असर पड़ा है. लोग अलसुबह अलाव के सहारे सर्दी भगाने का जतन करते नजर आए. उधर माउंट आबू पहुंच रहे पर्यटक गुलाबी सर्दी का आनंद ले रहे हैं. पहाड़ो पर हो रही बर्फबारी का असर अब प्रदेश में देखने को मिल रहा है.