Vulture Rescue: एयरलिफ्ट कर रेस्क्यू किया गया सिनेरियस गिद्ध, चेन्नई से लाया गया जोधपुर

अपने समूह से बिछड़ कर दक्षिण भारत में कन्याकुमारी पहुंचे सिनेरियस प्रजाति के गिद्ध को पुन: उसके साथियों के समूह तक पहुंचाने (Vulture Rescue in jodhpur) के लिए गुरुवार को जोधपुर लाया गया. चेन्नई से सुबह एयरइंडिया की फ्लाइट्स (airlift of vulture in India) से वल्चर को दोपहर में यहां लाया गया. उसके साथ कन्याकुमारी के वन्यजीव अधिकारी भी जोधपुर आए हैं. गिद्ध को माचिया बायलोजिकल पार्क में रखा गया है जहां उसे कुछ दिन क्वारेंटिन रखने के (Cinereous Vulture kept in Machia Biological Park) बाद आस-पास आने वाले गिद्धों के समूह के साथ छोड़ने की योजना है.

Gujarat Assembly Election : वरिष्ठ पर्यवेक्षक गहलोत और प्रभारी रघु शर्मा समेत 25 नेताओं को जिम्मेदारी, पायलट करेंगे प्रचार

आखिर आज गुरुवार को गुजरात में चुनाव की तारीखों का एलान चुनाव आयोग ने कर दिया है. चुनाव दो चरण में 1 और 5 दिसंबर को होंगे और नतीजे हिमाचल प्रदेश के साथ ही 8 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे. गुजरात न केवल राजस्थान से जुड़ा हुआ राज्य है, बल्कि इस बार के गुजरात चुनाव में (Leader of Rajasthan in Gujarat) राजस्थान के नेताओं को विशेष जिम्मेदारी के चलते भी इस बार का गुजरात चुनाव राजस्थान के लिए खास रहने वाला है.

बेरोजगारों ने गुजरात में फुटपाथ पर गुजारी रात, उपेन ने कांग्रेस पर दोगली नीति का लगाया आरोप

राजस्थान के युवा बेरोजगारों की 20 सूत्री मांगों को लेकर पिछले 33 दिन से गुजरात के अहमदाबाद में सत्याग्रह कर रहे हैं. काफी संख्या में युवा बेरोजगार कालूपुर,आनंद और बड़ौदा में रुके हुए हैं और काफी युवा बेरोजगार अहमदाबाद के पार्कों में सोकर रात गुजार रहे हैं (Upen Yadav warns Gehlot Government). इनका आरोप है कि 33 दिन बीत जाने के बावजूद भी कांग्रेस सरकार ने युवा बेरोजगारों की सुध तक नही ली है, जो कांग्रेस सरकार की संवेदनहीनता को दर्शाता है.

फर्जी पुलिसकर्मी बन किया था लूट का प्रयास, पकड़ा गया दगाबाज

जयपुर की करधनी थाना पुलिस ने बुधवार को कार्रवाई करते हुए 13 सितंबर को फर्जी पुलिसकर्मी बन लूट का प्रयास करने वाले मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया है. इस शख्स ने एक घर में घुस महिला के साथ लूट की कोशिश की थी ( Jaipur loot bid case).

Dowry demand in Alwar: लग्न से ठीक पहले मांगे 11 लाख, शादी टूटी...थाने पहुंचा मामला

अलवर में दहेज लोभियों की वजह से टूटी शादी का मामला थाने पहुंच गया (Dowry demand in Alwar). वर पक्ष ने ऐन मौके पर वधू पक्ष के सामने 11 लाख रुपए की डिमांड रख दी.

माउंट आबू में घटा तापमान, पर्यटक उठा रहे गुलाबी ठंड का आंनद

प्रदेश के एक मात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में सर्दी का एहसास अब होने लगा है. बीते दो दिनों से न्यूनतम तापमान 10 डिग्री दर्ज किया गया. तापमान में कमी के बाद लोगों की दिनचर्या में असर पड़ा है. लोग अलसुबह अलाव के सहारे सर्दी भगाने का जतन करते नजर आए. उधर माउंट आबू पहुंच रहे पर्यटक गुलाबी सर्दी का आनंद ले रहे हैं. पहाड़ो पर हो रही बर्फबारी का असर अब प्रदेश में देखने को मिल रहा है.

डीजीपी एमएल लाठर का भव्य विदाई समारोह, सेरेमोनियल परेड का आयोजन

राजस्थान के पुलिस महानिदेशक एमएल लाठर गुरुवार को रिटायर हो रहे (Rajasthan DGP ML Lather retired today) हैं. डीजीपी के रिटायरमेंट के मौके पर राजस्थान पुलिस अकादमी में सेरेमोनियल परेड का आयोजन किया गया.

शिक्षा में बढ़ते कदम: बच्चों में आए लर्निग गैप को दूर करने के लिए आज से परीक्षा

कोरोना के चलते प्रभावित हुए शिक्षण व्यवस्था को अब पटरी पर लाने की गर्ज से आज से पहली आकलन दक्षता परीक्षा शुरू होगी (artificial intelligence exam 2022). तीन दिन तक चलने वाली इस परीक्षा में कक्षा 3 से 8 तक के प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों के विद्यार्थी शामिल होंगे. परीक्षा सुबह 10.30 से 11.30 तक आयोजित होगी.

IT Raid In Bikaner: बीकानेर में कई बड़े व्यापारियों पर इनकम टैक्स का छापा

बीकानेर में बुधवार आयकर विभाग की कार्रवाई हुई. एक ही ग्रुप से अलग-अलग फर्मों में पार्टनर बताए जा रहे लोगों के यहां कार्रवाई हुई है. बताया जा रहा है कि शहर के प्रमुख किराना व्यवसायी के यहां भी आयकर विभाग ने सर्च अभियान जारी है.

क्वेश्चन मार्क के साथ नहीं चलनी चाहिए सरकार : दिव्या मदरेणा

ओसियां विधायक दिव्या मदरेणा ने गहलोत सरकार पर निशाना साधा (Divya Maderna Targets gehlot government) है. उन्होंंने कहा कि सरकार असमंजस के दौर में चल रही है. जो जनता देख रही है. उन्होंंने कहा कि सरकार प्रश्न चिन्ह के साथ नहीं चलनी चाहिए.