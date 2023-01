गुलाबी नगरी में कोहरे ने रोके गाड़ियों के पहिए, जयपुर ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी

जयपुर में मंगलवार सुबह कोहरा छाया हुआ नजर (Jaipur traffic police advisory fog jaipur) आया. वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. खराब मौसम को देखते हुए जयपुर ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों के लिए एडवाइजरी जारी की है.

Bharatpur Honey Trap Gang: महिला ने पहले मीठी मीठी बातों में फंसाया, प्रेम मंदिर में मिलने बुलाया...फिर!

भरतपुर पुलिस ने एक महिला समेत 4 को हनी ट्रैप के आरोप में गिरफ्तार किया है (Honey Trap In Bharatpur). ये गैंग पहले महिला के जरिए फोन कराता था, वो चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाती थी फिर पूरा गैंग सक्रिय हो शिकार को फंसा कर रकम ऐंठने की ट्रिक अपनाता था.

डर्टी प्रोफेसर ने महिला लेक्चरर से कहा था- हनीमून मनाएंगे इंजॉय करेंगे...अब मुकदमा दर्ज

सेक्सुअल फेवर के बदले अच्छे नम्बरों का वादा करने वाला एसोसिएट प्रोफेसर गिरीश परमार के खिलाफ एक और FIR लॉज किया गया है (FIR by Lady lecturer in RTU). अब यूनिवर्सिटी की लेक्चरर ने मुंह खोला है. बताया है कि कैसे एसोसिएट प्रोफेसर बिकिनी, हनीमून और लड़कियों की बात करता था.

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का राजस्थान दौरा

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 जनवरी को राजस्थान आ रही हैं. यहां वह नवनिर्मित संविधान पार्क का उद्घाटन (President Will inaugurate Constitution Park) करेंगी. राष्ट्रपति माउंट आबू में रात्रि विश्राम करेंगी. इसके साथ ही वह पाली के जंबूरी में भी शिरकत करेंगी.

राष्ट्रपति मुर्मू का सिरोही दौरा, पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी, देखें रूट

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मंगलवार से राजस्थान के दो दिवसीय दौरे पर रहेंगी. जयपुर में नवनिर्मित संविधान उद्यान (Samvidhan Park Jaipur) का लोकार्पण करने के बाद मुर्मू सिरोही पहुंचेंगी. राष्ट्रपति दौरे को लेकर सिरोही पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है.

Accident In Behror: घने कोहरे का कहर, एक बाद एक भिड़े 4 वाहन... 3 किलोमीटर तक लगा जाम

बहरोड़ के दहमी गांव के पास से गुजरने वाले हाईवे 48 पर 4 वाहन आपस में टकरा गए. जिसमें 2 लोग घायल हो गए (Dense Fog Causes Behror Accident). हादसे के बाद सड़क पर लंबा जाम लग गया. दुर्घटना सोमवार देर रात हुई.

पौष मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी आज, भगवान विष्णु के कूर्म अवतार की होती है पूजा

पौष मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को कूर्म द्वादशी के नाम से जाना जाता है. हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार, यह दिन भगवान विष्णु के कूर्म यानी कछुए के अवतार को समर्पित है (Vishnu avtar Kurma). इस दिन भगवान विष्णु के कूर्म अवतार की विधि-विधान से पूजा कर मनोवांछित फलों की प्राप्ति की जा सकती है.

रेलमंत्री ने दुर्घटनास्थल का लिया जायजा, कहा- टेक्निकल फाल्ट के कारण पटरियों में आया क्रैक, CRS करेगी जांच

सूर्यनगरी एक्सप्रेस के डिरेल (Suryanagari Express Derail) होने के बाद सोमवार शाम को रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव पाली (Ashwini Vaishnaw reached Pali) पहुंचे और दुर्घटना स्थल का जायजा लिया. उन्होंने अफसरों के रेलवे ट्रैक भी देखा और सभी पटरियों के जांच के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि टेक्निकल फाल्ट के कारण पटरियों में क्रैक आया है. पूरे मामले की सीआरएस जांच करेगी.

RAS अधिकारी ने पत्नी पर लगाया चोरी का आरोप, दर्ज कराया मामला

धौलपुर में एक आरएएस अधिकारी ने अपनी पत्नी पर चोरी सहित कई गंभीर आरोप (RAS Officer Alleged his Wife of Theft in Dholpur) लगाए हैं. अधिकारी के अनुसार पत्नी उनकी छवि धूमिल करने की कोशिश कर रही है.

माउंट आबू में सर्दी का सितम, पारा जमाव बिंदु के नीचे

प्रदेश के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में सर्दी का तेज प्रकोप लगातार देखा जा रहा है. सोमवार का न्यूनतम तापमान माइनस 1.5 था तो मंगलवार को न्यूनतम तापमान में 0.5 का उछाल देखा गया. लेकिन पारा जमाव बिंदु के नीचे माइनस 1 डिग्री दर्ज किया गया. पारे में गिरावट के चलते मैदानी इलाकों और नक्की लेक बोट में होटलों और घरों के बाहर खड़ी कारों की छत पर बर्फ जमी पाई गई. पारे में लगातार गिरावट के बाद लोगों की दिनचर्या में असर पड़ा है. लोग देर तक घरों में दुबके रहते हैं. लोग अलाव जलाकर सर्दी से बचने का जतन कर रहे हैं. माउंट आबू पहुंच रहे पर्यटक मौसम का लुफ्त उठा रहे हैं.