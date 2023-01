राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का राजस्थान दौरा आज, संविधान पार्क का करेंगी उद्घाटन...ये रहेगा कार्यक्रम

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 जनवरी को राजस्थान आ रही हैं. यहां वह नवनिर्मित संविधान पार्क का उद्घाटन (President Will inaugurate Constitution Park) करेंगी. राष्ट्रपति माउंट आबू में रात्रि विश्राम करेंगी. इसके साथ ही वह पाली के जंबूरी में भी शिरकत करेंगी.

राष्ट्रपति मुर्मू का सिरोही दौरा, पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी, देखें रूट

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मंगलवार से राजस्थान के दो दिवसीय दौरे पर रहेंगी. जयपुर में नवनिर्मित संविधान उद्यान (Samvidhan Park Jaipur) का लोकार्पण करने के बाद मुर्मू सिरोही पहुंचेंगी. राष्ट्रपति दौरे को लेकर सिरोही पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है.

Accident In Behror: घने कोहरे का कहर, एक बाद एक भिड़े 4 वाहन... 3 किलोमीटर तक लगा जाम

बहरोड़ के दहमी गांव के पास से गुजरने वाले हाईवे 48 पर 4 वाहन आपस में टकरा गए. जिसमें 2 लोग घायल हो गए (Dense Fog Causes Behror Accident). हादसे के बाद सड़क पर लंबा जाम लग गया. दुर्घटना सोमवार देर रात हुई.

पौष मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी आज, भगवान विष्णु के कूर्म अवतार की होती है पूजा

पौष मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को कूर्म द्वादशी के नाम से जाना जाता है. हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार, यह दिन भगवान विष्णु के कूर्म यानी कछुए के अवतार को समर्पित है (Vishnu avtar Kurma). इस दिन भगवान विष्णु के कूर्म अवतार की विधि-विधान से पूजा कर मनोवांछित फलों की प्राप्ति की जा सकती है.

रेलमंत्री ने दुर्घटनास्थल का लिया जायजा, कहा- टेक्निकल फाल्ट के कारण पटरियों में आया क्रैक, CRS करेगी जांच

सूर्यनगरी एक्सप्रेस के डिरेल (Suryanagari Express Derail) होने के बाद सोमवार शाम को रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव पाली (Ashwini Vaishnaw reached Pali) पहुंचे और दुर्घटना स्थल का जायजा लिया. उन्होंने अफसरों के रेलवे ट्रैक भी देखा और सभी पटरियों के जांच के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि टेक्निकल फाल्ट के कारण पटरियों में क्रैक आया है. पूरे मामले की सीआरएस जांच करेगी.

RAS अधिकारी ने पत्नी पर लगाया चोरी का आरोप, दर्ज कराया मामला

धौलपुर में एक आरएएस अधिकारी ने अपनी पत्नी पर चोरी सहित कई गंभीर आरोप (RAS Officer Alleged his Wife of Theft in Dholpur) लगाए हैं. अधिकारी के अनुसार पत्नी उनकी छवि धूमिल करने की कोशिश कर रही है.

कर्नाटक और त्रिपुरा के साथ हो सकते हैं राजस्थान के विधानसभा चुनाव-शेखावत

केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का कहना है कि राजस्थान के अगले विधानसभा चुनाव कर्नाटक और त्रिपुरा के साथ हो सकते (Gajendra Singh Shekhawat on Rajasthan election) हैं. शेखावत ने एक सभा में कहा कि आगामी चुनाव के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को तैयार रहना चाहिए और कांग्रेस को प्रदेश से उखाड़ फेंकने पर चर्चा करनी चाहिए.

किसान कर्जमाफी, महिला सुरक्षा, पेपर लीक जैसे मुद्दों पर सदन से सड़क तक गहलोत सरकार को घेरेगी बीजेपी

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया और प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर ने प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक लेकर संगठनात्मक कार्यों की समीक्षा की. मिशन 2023 के आगामी कार्यक्रमों की योजना पर विस्तृत चर्चा की गई. बैठक में तय हुआ कि किसान कर्जमाफी, महिला सुरक्षा, पेपर लीक जैसे मुद्दों पर पार्टी राज्य की गहलोत सरकार को अब सदन से सड़क तक (BJP to target Gehlot Govt in assembly) घेरेगी.

RPSC Paper Leak Case: फरार आरोपी भूपेंद्र सारण और सुरेश ढाका पर 5-5 हजार का इनाम घोषित

शिक्षक भर्ती के हाल ही में हुए पेपर लीक मामले में फरार चल रहे दो आरोपी भूपेंद्र सारण और सुरेश ढाका पर पुलिस ने 5-5 हजार का इनाम घोषित किया (Rs 5000 award on absconding accused of paper leak) है. पुलिस के अनुसार दोनों आरोपियों ने जयपुर में रहकर सेकेंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर लीक कर दिया था.

कोर्ट का आदेश: एडिशनल स्नातक डिग्रीधारी अभ्यर्थी भी रीट भर्ती 2022 में होंगे शामिल

एडिशनल स्नातक डिग्रीधारी अभ्यर्थियों के लिए राजस्थान हाईकोर्ट से राहत भरी खबर आई है. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि ए​डिशनल स्नातक डिग्रीधारक अभ्यर्थी भी रीट भर्ती 2022 में शामिल किए (additional graduate degree holders in REET) जाएं. इसके लिए कोर्ट ने राजस्थान कर्मचारी भर्ती बोर्ड को ऑनलाइन पोर्टल में आवश्यक संशोधन के आदेश दिए हैं.