राजू ठेहट मर्डर केस की जांच के लिए सीकर जा रहे DIG ATS एक्सीडेंट में घायल, जयपुर वापस लौटे

सीकर में राजू ठेहट मर्डर केस की जांच के लिए जयपुर से सीकर जा रहे डीआईजी एटीएस शुमान भोमिया (Accident of DIG ATS going to Sikar) की गाड़ी रींगस के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई. घटना में डीआईजी घायल हो गए और उन्हें वापस जयपुर भेज दिया गया.

करौली के जंगलों से धौलपुर में पहुंचा टाइगर, बाघों की संख्या हुई चार

धौलपुर में करौली से एक बाघ के आने से डांग क्षेत्र में बाघों की संख्या 4 हो (New Tiger spotted in Dholpur Forest) चुकी है. टाइगर को बथुआ खो के जंगलों में देखा गया है. वन विभाग की टीम टाइगर के पद चिन्हों को देखते हुए खोजबीन कर रही है.

सर्दी बढ़ने के साथ पर्यटक और पक्षियों से गुलजार हुआ केवलादेव उद्यान, पर्यटकों का आंकड़ा 22 हजार से ज्यादा

भरतपुर के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में पक्षियों और पर्यटकों को देख उद्यान प्रशासन और पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोग उत्साहित हैं. सर्दियों के बढ़ने के साथ ही उद्यान में लोगों की चहलकदमी देखते ही बनती है. बी​ते तीन माह में उद्यान में 22 से हजार से ज्यादा पर्यटक पहुंचे (More tourists in winter in Keoladeo National Park) हैं.

राजू ठेहट मर्डर केसः बदमाशों ने पहले राजू के साथ फोटो खिंचवाई फिर बरसाईं गोलियां

राजस्थान में शनिवार को हुई गैंगवार में बदमाशों ने कुख्यात गैंगस्टर राजू ठेहट की गोलियों से भूनकर हत्या (Raju Theth Murder Case) कर दी. राजू को मारने आए बदमाशों ने पहले राजू से बात की और फोटो खिंचवाने के लिए कहा. इसी दौरान एक बदमाश ने गोली चला दी. इसके बाद साथ आए दूसरे बदमाशों ने भी फायरिंग की.

खड़गे की अध्यक्षता में होगी स्टीयरिंग कमेटी की पहली बैठक, CM गहलोत समेत प्रदेश के 5 नेता होंगे शामिल, माकन भी करेंगे शिरकत

कल यानी 4 दिसंबर को दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जन खड़गे की अध्यक्षता में स्टीयरिंग कमेटी की (congress steering committee meeting) पहली बैठक होने जा रही है. जिसमें राजस्थान से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत कुल पांच नेता शामिल होंगे. वहीं, बैठक में पार्टी के नाराज प्रदेश प्रभारी अजय माकन भी शिरकत करेंगे.

जयपुर को मिल सकती है अंतरराष्ट्रीय मैच की मेजबानी! वैभव गहलोत में किया स्टेडियम का दौरा

जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच का आयोजन सकता है. इसको लेकर (Jaipur Likely to Host International Cricket Match) आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत ने शनिवार को एसएमएस स्टेडियम का दौरा किया है.

Alwar Cemetery Scam Case: मंत्री जूली का पीछा नहीं छोड़ रहा कब्रिस्तान मामला, मेव समाज ने बाइक रैली निकाल बढ़ाई टेंशन

अलवर में शनिवार को मेव समाज की ओर से बाइक रैली निकाली (Alwar Cemetery Scam Case) गई. इस रैली को समाज के लोगों ने राज्य सरकार के लिए चेतावनी करार दिया. साथ ही कहा गया कि अगर गहलोत सरकार कब्रिस्तान घोटाले मामले के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती तो वो आगे बड़े स्तर पर विरोध को मजबूर होंगे. वहीं, समाज के लोगों ने मंत्री टीकाराम जूली को अविलंब मंत्री पद से हटाने की भी मांग की.

175 रुपए का सिक्का पहुंचा रामदेवरा के हुकम सिंह के पास, इसमें है 50 फीसदी चांदी

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रूड़की के 175वें स्थापना दिवस पर भारत सरकार ने 175 रुपए का सिक्का जारी किया है. चार धातुओं से बने इस सिक्के में 50 फीसदी चांदी है. इस सिक्के को पोकरण के स्थानीय निवासी हुकम सिंह तंवर ने मंगवाया (Rs 175 coin on sale via online) है. हुकम सिंह इसी तरह के स्मारक सिक्के एकत्रित करने के शौकीन हैं. उनके पास 25, 75, 550 के सिक्के मौजूद हैं.

महिला कांग्रेस नेता के साथ छेड़छाड़ करने वाला गिरफ्तार, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई थी हरकत

अलवर की एक महिला कांग्रेस नेता के साथ हाल ही एक आरोपी ने छेड़छाड़ की थी. छेड़छाड़ की यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई थी. इसी आधार पर पुलिस ने आरोपी को दबोच (Accused of Congress leader molestation arrested) लिया. पुलिस के अनुसार आरोपी पहले भी ऐसी ही हरकत कर चुका है. हालांकि आरोपी के परिजनों का कहना है कि उसे गलत फंसाया जा रहा है.

आर्मी से एयरफोर्स में गए थे एवीएम चंदन सिंह, सीधे बने कैप्टन, मूर्ति का हुआ लोकार्पण

भारतीय वायुसेना के एयर वाइस मार्शल चंदन सिंह की मूर्ति का लोकार्पण शनिवार को जोधपुर के एयरफोर्स स्टेशन के पास स्थित डेजर्ट वॉरियर म्यूजियम परिसर में किया (Statue of Air Vice Marshal Chandan Singh unveiled ) गया. एवीएम चंदनसिंह आर्मी से एयरफोर्स में गए थे. उन्हें वहां सीधे एयरफोर्स कैप्टन बनाया गया था. उनकी शौर्य गाथाओं पर कई किताबें लिखी जा चुकी हैं.