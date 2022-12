Bhilwara Big News : ताने से परेशान युवक ने सिर पर डीजल उड़ेलकर लगाई आग, अस्पताल में भर्ती

भीलवाड़ा जिले के फुलिया कला थाना क्षेत्र के बडला गांव में ताने से परेशान एक युवक ने सिर पर डीजल डालकर खुद को आग लगा दी. मौके पर मौजूद युवक की मां ने आग को बुझाया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया है. वहीं, पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है.

Rape in Karauli: छह साल की बालिका से नाबालिग ने की दरिंदगी

करौली में 6 साल की मासूम के साथ नाबालिग ने दरिंदगी (minor raped six year old girl) की है. पुलिस ने शुक्रवार को मेडिकल बोर्ड की टीम से बच्ची का मेडिकल परीक्षण कराया गया है. आरोपी बाल अपचारी की तलाश की जा रही है.

Sardarshahar Bypoll : गहलोत-पायलट की दूरियों के बीच बेनीवाल ने बढ़ाई कांग्रेस की टेंशन...बड़े नेता भारत जोड़ो में बिजी

राजस्थान में कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाला सरदारशहर विधानसभा सीट पर उपचुनाव 5 दिसंबर को होना है. इस चुनाव में कांग्रेस पंडित भंवर लाल शर्मा के बेटे को चुनाव मैदान में उतारकर सहानुभूति के पतवार के जरिए चुनावी सागर पार करने में जुटी है. लेकिन पिछले दिनों हुए घटनाक्रम ने कांग्रेस की परेशानियों को बढ़ाया है. वहीं, बाद में बेनीवाल की पार्टी के ताल ठोकने के चलते भी कांग्रेस की चुनौती बढ़ गई है. इस बीच रही सही कसर भारत जोड़ो यात्रा ने पूरी कर दी है.

उदयपुर में सेना के ट्रक में लगी आग, जवानों ने कूदकर बचाई जान...वाहन में गोला-बारूद होने से हो रहे ब्लास्ट

उदयपुर में शु्क्रवार को सेना के अचानक ट्रक (army truck caught fire in udaipur) में आग लग गई. जवानों ने किसी तरह ट्रक से कूदकर जान बचाई. वाहन में गोला-बारूद ले जाया जा रहा था. ट्रक से तेज लपटें उठने के साथ ही ब्लास्ट भी हो रहे हैं.

अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान का किला गढ़ बिठली हो रहा है लुप्त...मिट रही हैं निशानियां

अजयमेरू यानी आज का अजमेर चौहान वंश के शौर्य गाथाओं का गवाह रहा है. चौहान वंश की ओर से बसाई गई अजयमेरू नगरी का इतिहास स्वर्ण रूप में रहा है. लेकिन समय के साथ ही इसकी चमक पर लापरवाही और उदासीनता की परत चढ़ती चली गई. आज हालात ये हो रहे हैं कि चौहान वंश का किला गढ़ बिठली (तारागढ़) खत्म होने के कागार पर पहुंच गया है.

स्वच्छता की अनूठी मुहिम...प्लास्टिक कचरा लाओ और चाय-नाश्ता पाओ

राजसमंद को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए भग्गासिंह के (Unique initiative of Bhagga Singh of Rajsamand) प्रयासों की आज चौतरफा सराहना हो रही है. साथ ही भग्गा की दुकान के बाहर लिखे स्लोगन अब लोगों की जुबान पर चढ़ गया है.

Sardarshahar Bypoll : गहलोत-पायलट की दूरियों के बीच बेनीवाल ने बढ़ाई कांग्रेस की टेंशन...बड़े नेता भारत जोड़ो में बिजी

राजस्थान में कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाला सरदारशहर विधानसभा सीट पर उपचुनाव 5 दिसंबर को होना है. इस चुनाव में कांग्रेस पंडित भंवर लाल शर्मा के बेटे को चुनाव मैदान में उतारकर सहानुभूति के पतवार के जरिए चुनावी सागर पार करने में जुटी है. लेकिन पिछले दिनों हुए घटनाक्रम ने कांग्रेस की परेशानियों को बढ़ाया है. वहीं, बाद में बेनीवाल की पार्टी के ताल ठोकने के चलते भी कांग्रेस की चुनौती बढ़ गई है. इस बीच रही सही कसर भारत जोड़ो यात्रा ने पूरी कर दी है.

हंसिका की शादी की रस्मों का दौर शुरू, मंगेतर संग रचाई मेहंदी...सोहेल भी दिखे जश्न में साथ

बॉलीवुड और टॉलीवुड की अदाकारा हंसिका मोटवानी जयपुर के मुंडोता पैलेस में शादी की रस्मों में भाग ले रही हैं. शुक्रवार सुबह हंसिका की मेहंदी की रस्म शुरू हुई. लाल रंग के जोड़े में हंसिका सोफे पर बैठ कर मेहंदी लगवाती हुई नजर आईं, जहां सोहेल भी जश्न में साथ दिखे.

मंत्री मीणा ने भाजपा के इन तीन नेताओं को बताया दलाल, मानेसर प्रकरण पर दी सफाई

कोटा पहुंचे सूबे के चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने प्रदेश भाजपा (Minister Parsadi Lal Meena attacked on BJP) के बड़े नेताओं पर कई गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को दलाल करार दिया.

Cremation in Bansur: चारों युवकों का एक ही चिता पर अंतिम संस्कार...हर किसी की आंखें नम

अलवर जिले के बानसूर में बीती रात सड़क हादसे में चार युवकों की मौत हो गई. चारों मृतकों का सुबह पोस्टमार्टम के बाद एक ही चिता पर (Cremation of four youths died in accident) अंतिम संस्कार कर दिया गया. गांव से एक साथ चारों युवकों की अर्थी उठी तो हर किसी की आंखें नम हो गई. गांव में चूल्हे तक नहीं जले.