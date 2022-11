उदयपुर: कन्हैयालाल हत्याकांड मामले में तीन पुलिस अधिकारियों को किया गया बहाल

राजस्थान के उदयपुर में हुए बहुचर्चित कन्हैया लाल हत्याकांड मामले में सस्पेंड हुए तीन पुलिस अधिकारियों को बहाल कर दिया गया है.कन्हैयालाल हत्याकांड के बाद तीन आरपीएस अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया था.

वाया राजस्थान गुजरात जा रहा था पंजाब का ट्रक, पाली पुलिस ने पकड़ा तो रह गई दंग!

पाली की ट्रांसपोर्ट नगर पुलिस (Transport Nagar Police of Pali) ने शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर नाकेबंदी कर जांच के दौरान एक ट्रक से करीब 300 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद हुए (300 cartons of English liquor recovered) हैं. जिसकी कीमत 40 लाख रुपये आंकी है. वहीं, मौके से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.

गुढ़ा का बड़ा बयान...कहा- विश्वसनीयता बचानी है, सीएम पर तुरंत निर्णय ले आलाकमान

राजस्थान में हुए सियासी उठा-पटक को एक महीने से ज्यादा बीत चुका है. अब फिर से मुख्यमंत्री को लेकर फैसला लेने पर बयानबाजी शुरू हो गई है. पायलट गुट के मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने कहा कि आलाकमान को जल्दी फैसला लेना चाहिए. इससे आलाकमान की विश्वनियता पर असर पड़ता है. वहीं, महेश जोशी, धारीवाल और धर्मेंद्र राठौड़ को लेकर कहा कि आलाकमान को इन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए.

बर्खास्त पार्षदों की शिकायत, ACB ने अधिकारियों के खिलाफ UDH के अतिरिक्त मुख्य सचिव को लिखा पत्र

अब जयपुर ग्रेटर नगर निगम (Jaipur Nagar Nigam Greater) के बर्खास्त पार्षदों की शिकायत पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ओर से दीपक नंदी और रेणु खंडेलवाल के खिलाफ UDH के अतिरिक्त मुख्य सचिव को (Anti Corruption Bureau) पत्र लिखा गया है. जिसमें कहा गया कि ग्रेटर निगम में मेयर, पार्षद और कमिश्नर के बीच हुआ विवाद और अलवर नगर परिषद सभापति बीना गुप्ता प्रकरण एक ही समान है.

सवा लाख दीपों से जगमागए पुष्कर सरोवर के 52 घाट, सीएम गहलोत हुए महाआरती में शामिल

अजमेर के प्रसिद्ध पुष्कर कार्तिक मेले का मंगलवार को सीएम अशोक गहलोत ने शुभारंभ किया. इस दौरान पुष्कर सरोवर के 52 घाटों पर सवा लाख दीपदान का कार्यक्रम आयोजित किया (Deepdan on 52 ghats of Pushkar lake) गया. इसे देख सीएम अभिभूत हुए बिना नहीं रह सके. सीएम इसके बाद महाआरती में भी शामिल हुए.

Big News : महिला प्रताड़ना के झूठे मामले दर्ज कराने पर होगी IPC के तहत कार्रवाई, RSCW ने दिए निर्देश

राजस्थान में महिला प्रताड़ना के झूठे मामले दर्ज कराने वाली महिलाओं के खिलाफ (Fake Cases of Harassment in Rajasthan) अब कार्रवाई करने की तैयारी हो रही है. राज्य महिला आयोग ऐसी महिलाओं पर भारतीय दंड संहिता के तहत कार्रवाई करने जा रही है. इतना ही नहीं, 60 मामलों में कार्रवाई के निर्देश भी दे दिए गए हैं.

Urban Body By Election in Rajasthan : नगरीय निकाय उपचुनाव का एलान, नवंबर में इस दिन होगा मतदान

राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के नगरीय निकायों में विभिन्न कारणों से खाली हुए अध्यक्षीय पदों पर उपचुनाव कराने का फैसला लिया (Urban Body by Election in Rajasthan) है. आयोग ने जयपुर जिले के ग्रेटर नगर निगम में महापौर के अयोग्य घोषित होने, अजमेर जिले के नसीराबाद नगर पालिका में अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित होने और इसी तरह सिरोही जिले के पिंडवाड़ा नगर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के चलते उपचुनाव कराने का फैसला लिया गया है. इसे लेकर 10 नवंबर को सुबह 10:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक मतदान होगा और इसी दिन मतगणना के बाद रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा.

Special : एक दूसरे के लिए क्या कह गए मोदी-गहलोत ? लग रहे कयास...

पीएम मोदी मंगलवार को राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में स्थित मानगढ़ धाम (CM Gehlot and PM Modi together in Mangarh Dham) आए थे. माना जा रहा था कि आज ऐतिहासिक मानगढ़ को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा मिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं. इस दौरान मोदी-गहलोत ने एक दूसरे को लेकर कई बातें कही, जिसे लेकर कयास लगाए जा रहे हैं. पढ़िए ये रिपोर्ट...

गायों में लम्पी के बाद अब घोड़ों में फैला ग्लैण्डर्स, बीमारी लाइलाज...पशु मेलों में गायों के बाद अब घोड़े भी बैन

घोड़ों ओर खच्चरों में पाई जाने वाली ग्लैण्डर्स बीमारी गायों में फैली लम्पी बीमारी से भी कहीं खतरनाक है (Horse Glanders disease in Rajasthan). लम्पी से बचाव के लिए तो टीका भी मौजूद था लेकिन जिस घोड़े में ग्लैण्डर्स बीमारी हो जाती है उसे यूथेनाइज़(मारना) ही एकमात्र उपचार है. यानी कि जिस घोड़े में यह बीमारी होती है उसे इंजेक्शन देकर मारना ही पड़ता है.

Amla Navami 2022: आंवला नवमी आज, जानें पूजा की विधि व शुभ मुहूर्त, ऐसे करें मां लक्ष्मी को प्रसन्न

कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को आंवला नवमी कहा (Amla Navami 2022) जाता है. आज के दिन से ही द्वापर युग की शुरुआत हुई थी. ऐसी मान्यता है कि आज के दिन दान-धर्म करने से व्यक्ति को इस जन्म के साथ ही अगले जन्म में भी उसका पुण्य फल प्राप्त होता है.