पाली: डिरेल हुई सूर्यनगरी एक्सप्रेस, 12 डिब्बे पटरी से उतरे...हेल्पलाइन नंबर जारी

राजस्थान में सोमवार को सूर्यनगरी एक्सप्रेस के 12 डिब्बे पटरी से उतर (Bandra Jodhpur Express derailed) गए. हादसे में 20 से अधिक यात्री घायल हो गए. हादसे की सूचना मिलने के बाद जोधपुर से राहत ट्रेन मौके पर भेज दी गई है. रेलवे की ओर से हेल्पलाइन नंबर जारी कर दी गई है.

Train Derailed in Rajasthan: पटरी से उतरी सूर्यनगरी एक्सप्रेस, कई ट्रेनें डाइवर्ट तो कई रद्द...देखें लिस्ट

राजस्थान में सोमवार अलसुबह सूर्यनगरी एक्सप्रेस के 12 डिब्बे पटरी से उतर (Suryanagari Express Derailed) गए. हादसे के बाद रेल यातायात प्रभावित हो गया है. यहां देखिए प्रभावित ट्रेनों की लिस्ट...

घने जंगल में मिला लापता महिला का शव, हत्या की आशंका

झालावाड़ जिले के बाघेर घाटी क्षेत्र के घने जंगल में रविवार (Body of missing woman found in Jhalawar) को एक महिला का शव संदिग्ध हालत में पड़ा मिला. शव के कई हिस्सों को जंगली जानवरों ने नोच दिया था. वहीं, मृतक महिला की शिनाख्त कर ली गई है. साथ ही बताया गया कि महिला पिछले साल 21 दिसंबर से लापता थी.

Jaipur Police Big Action : किलर गैंग के तीन शातिर बदमाश हथियार सहित गिरफ्तार

जयपुर पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. वैशाली नगर थाना पुलिस और डीएसटी वेस्ट ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए किलर गैंग के (Killer Gang of Jaipur) तीन शातिर बदमाशों को हथियार सहित दबोचा है. यहां जानिए पूरा मामला...

सीकर में भीषण सड़क हादसा : पिकअप पहले बाइक फिर ट्रक से टकराई, 10 लोगों की मौत

राजस्थान के सीकर जिले के खंडेला में भीषण सड़क हादसे में (Khandela Road Accident) 10 लोगों की मौत हो गई. घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतकों के शवों को मोर्चरी में रखवाते हुए जांच में जुट गई है. घटना की सूचना पर सांसद सुमेधानंद सरस्वती और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया भी पलसाना राजकीय चिकित्सालय पहुंचे.

Black Sunday: हादसों के नाम रहा नए साल का पहला दिन, राजस्थान में 17 लोगों की मौत

नये साल का पहला दिन हादसों के नाम (Accidents in Rajasthan) रहा. राजस्थान में एक ओर जहां लोग जश्न मना रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर कई घरों के चिराग बुझ गए. राजस्थान के विभिन्न जिलों में हुए सड़क हादसों में आज 17 लोगों की मौत हो गई जबकि कई घायल हो गए. ऐसे में न्यू ईयर का पहला दिन (Black Sunday) ब्लैक संडे साबित हुआ.

Ruckus in Alwar : दो पक्षों में खूनी संघर्ष, 20 से अधिक लोग घायल...9 गिरफ्तार

अलवर जिले के नौगांवा थाना अंतर्गत नारथला गांव में पशु की पूंछ काटने का उलाहना देना दलित परिवार को भारी पड़ गया. दबंगों ने रविवार को दलित परिवार पर धारदार हथियारों से जानलेवा हमला कर दिया. इस हमले में 20 से अधिक लोग घायल हो गए हैं. घायलों को अलवर रेफर कर दिया गया है.

भगवान शिव का सोमवार के दिन करें पूजा, घर में आएंगी खुशियां

सोमवार का नाम सोम से पड़ा है, जिसका अर्थ सौम्य या सरल होता है ठीक भगवान भोलेनाथ की तरह. जो एक लोटे जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं और कभी (monday shiv puja vidhi) अकूत चढ़ावे से भी उनकी कृपा के पात्र नहीं बनते. इसे सप्ताह का प्रथम दिन भी कहते हैं. भगवान शिव को देवाधिदेव कहा जाता है.

जैसलमेर में केंद्रीय मंत्री ठाकुर ने मनाया नव वर्ष, जमकर की तारीफ

केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने जैसलमेर में (Anurag Thakur in Jaisalmer on new Year ) नववर्ष का स्वागत किया. मीडिया से बातचीत में उन्होंने जैसलमेर के इतिहास को गौरवशाली बताते हुए कला, संस्कृति की तारीफ की.

राजस्थान में पेट्रोलियम क्षेत्र में करीब 6200 करोड़ का नया निवेश, 22 हजार 838 करोड़ का निवेश कार्य चल रहा

राजस्थान में पेट्रोलियम क्षेत्र में करीब 6200 करोड़ का नया (petroleum sector in Rajasthan) निवेश किया गया है. फिलहाल कुल 22838 करोड़ रुपये का निवेश कार्य

प्रदेश में चल रहा है.