राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल राजस्थान आएंगी, संविधान पार्क का करेंगी उद्घाटन...ये रहेगा कार्यक्रम

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 जनवरी को राजस्थान आ रही हैं. यहां वह नवनिर्मित संविधान पार्क का उद्घाटन (President Will inaugurate Constitution Park) करेंगी. राष्ट्रपति माउंट आबू में रात्रि विश्राम करेंगी. इसके साथ ही वह पाली के जंबूरी में भी शिरकत करेंगी.

राजस्थान के 10 स्टेट हाइवे पर फास्टैग से टोल वूसली शुरू, जानिए कौनसे हैं ये मार्ग

राजस्थान स्टेट हाइवे के टोल बूथों पर फास्टैग से टोल वसूली की सुविधा को पायलट प्रोजेक्ट के तौर शुरू किया गया (Toll collection by FasTag on Raj State highway) है. सोमवार को प्रदेश के 10 स्टेट हाइवे पर इस सुविधा को शुरू किया गया है. जल्दी ही सभी स्टेट हाइवे पर फास्टैग से टोल संग्रह शुरू किया जाएगा.

Road Accident in Hanumangarh: दर्दनाक सड़क हादसे में 3 की मौत, 4 की हालात नाजुक

हनुमानगढ़ में सोमवार को पेश आए दर्दनाक (Tragic road accident in Hanumangarh ) सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई. जबकि चार की हालत नाजुक बताई जा रही है. जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

पाली: डिरेल हुई सूर्यनगरी एक्सप्रेस, 26 घायल...रेल मंत्री लेंगे घटनास्थल का जायजा

राजस्थान में सोमवार को सूर्यनगरी एक्सप्रेस के 13 डिब्बे पटरी से उतर (Bandra Jodhpur Express derailed) गए. हादसे में 20 से अधिक यात्री घायल हो गए. रेलवे ने घायलों के मुआवजे का एलान किया है. वहीं, रेल मंत्री घटनास्थल का जायजा लेंगे.

पंचतत्व में विलीन हुए सीआरपीएफ जवान कृष्ण कुमार, अंत्येष्टि में उमड़ा जनसैलाब

अलवर निवासी सीआरपीएफ जवान (CRPF jawan died on duty) कृष्ण कुमार यादव का सोमवार को उनके पैतृक गांव में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया. जिसमें प्रदेश की उद्योग (Minister Shakuntala Rawat attended funeral) मंत्री शकुंतला रावत समेत जिला प्रशासन के बड़े अधिकारी शामिल हुए.

ससुराल पहुंचकर काटा पत्नी का गला, पति फरार

जयपुर के करधनी थाना इलाके में आपसी विवाद के चलते एक पति ने अपनी पत्नी पर हमला कर (Man attacked his wife in Jaipur) दिया और उसका गला काट दिया. घायल महिला का अस्पताल में इलाज जारी है. पुलिस ने पीड़िता के पर्चा बयान के आधार पर मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है.

अगले चुनाव में सर्वे के आधार पर युवाओं को मिलेगा टिकट: युवा बोर्ड अध्यक्ष

राजस्थान युवा बोर्ड के अध्यक्ष सीताराम लांबा ने आगामी विधानसभा चुनाव में युवाओं को टिकट देने को लेकर कहा (Sitaram Lamba on tickets to youth in election) है कि इसका फैसला सर्वे के आधार पर किया जाएगा. इसके साथ ही जमीनी स्तर पर काम करने वाले युवाओं को पार्टी में पद व बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी.

पड़ोसी दुकानदारों ने ही दी थी 'सर तन से जुदा' की धमकी, दो गिरफ्तार, जानें क्या थी वजह

व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा से परेशान आरोपियों ने एक दुकानदार (Two arrested for threatening to behead) को डराने की खौफनाक प्लानिंग बनाई. जिसके तहत पहले तो व्यापारी की दुकान पर पत्थर फेंके गए और फिर सर तन से जुदा करने की धमकी दी गई. हालांकि, उक्त मामले के प्रकाश में आने के बाद हरकत में आई पुलिस ने टीम गठित कर मामले की जांच शुरू की. जानिए फिर क्या हुआ ?

दामाद पर दिल हार बैठी थी सास, ससुर को नशे में धुत कर दोनों फरार

सिरोही के अनादरा थाना क्षेत्र में एक सास अपने दामाद के साथ फरार हो गई. बताया जा रहा है कि प्रेमी दामाद ने ससुर के साथ पहले शराब पार्टी की और उसके बाद रात में प्रेमिका सास को लेकर भाग (Mother in law absconding with son in law in Sirohi) गया.

Gold and Silver Price Today: सोने में तेजी और चांदी स्थिर, जानिए आज के भाव

जयपुर के स्थानीय सर्राफा बाजार (Jaipur Sarafa market) में सोमवार को सोने की कीमत जहां तेजी देखने को मिली वहीं, चांदी के भाव स्थिर रहे. जानिए आज के भाव...