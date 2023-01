Road Accident in Hanumangarh: दर्दनाक सड़क हादसे में 3 की मौत, 4 की हालात नाजुक

हनुमानगढ़ में सोमवार को पेश आए दर्दनाक (Tragic road accident in Hanumangarh ) सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई. जबकि चार की हालत नाजुक बताई जा रही है. जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

देवदूत बने सीकर के कजोड़, दुनिया से जाते-जाते आबाद कर गए 4 जिंदगियां

सीकर के खंडेला निवासी कजोड़ मल भले ही (Kajod Mal died in road accident) इस दुनिया से रुख्सत हो गए हो. लेकिन मौत के बाद भी चार जिंदगियों को आबाद कर गए.

Rajasthan Winter Alert: कई जगहों पर हो सकती है बारिश, मौसम विभाग का अलर्ट जारी

राजस्थान में सर्दी का सितम देखने को मिल रहा है. कई स्थानों पर तापमान में गिरावट का दौर जारी है. 16 साल में दूसरी बार नव वर्ष के पहले दिन माउंट आबू का तापमान जमाव बिंदु के नीचे दर्ज किया गया है. माउंट आबू में न्यूनतम तापमान माइनस 1.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है.

Gold and Silver Price Today: सोने में तेजी और चांदी स्थिर, जानिए आज के भाव

जयपुर के स्थानीय सर्राफा बाजार (Jaipur Sarafa market) में सोमवार को सोने की कीमत जहां तेजी देखने को मिली वहीं, चांदी के भाव स्थिर रहे. जानिए आज के भाव...

महाधिवक्ता पूछकर बताए स्पीकर कब तक करेंगे विधायकों के इस्तीफों पर निर्णय: हाईकोर्ट

कांग्रेस के 91 विधायकों के इस्तीफे के मामले में सोमवार को राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने खुद पैरवी की. चीफ जस्टिस पंकज मिथल और जस्टिस शुभा मेहता की खंडपीठ ने इस मामले में सुनवाई की. इस दौरान कोर्ट ने महाधिवक्ता से कहा, वे विधानसभा स्पीकर से पूछ कर बताएं कि वह इन इस्तीफों पर कब तक निर्णय कर देंगे.

पाली: डिरेल हुई सूर्यनगरी एक्सप्रेस, 13 डिब्बे पटरी से उतरे, 26 घायल...मुआवजे का एलान

राजस्थान में सोमवार को सूर्यनगरी एक्सप्रेस के 13 डिब्बे पटरी से उतर (Bandra Jodhpur Express derailed) गए. हादसे में 20 से अधिक यात्री घायल हो गए. रेलवे ने घायलों के मुआवजे का एलान किया है. वहीं, रेल मंत्री घटनास्थल का जायजा लेंगे.

दामाद पर दिल हार बैठी थी सास, ससुर को नशे में धुत कर दोनों फरार

सिरोही के अनादरा थाना क्षेत्र में एक सास अपने दामाद के साथ फरार हो गई. बताया जा रहा है कि प्रेमी दामाद ने ससुर के साथ पहले शराब पार्टी की और उसके बाद रात में प्रेमिका सास को लेकर भाग (Mother in law absconding with son in law in Sirohi) गया.

Train Accident: कोच में 1 घंटे तक था धुआं ही धुआं, चश्मदीदों ने बताई हादसे की पूरी दास्तां

राजस्थान के पाली में सोमवार तड़के सूर्यनगरी एक्सप्रेस के 13 डिब्बे जोधपुर मंडल (Mumbai Jodhpur Train Derails ) के राजकियावास-बोमदरा सेक्शन के बीच पटरी से उतर गए. घटना के कारण रेल यातायात प्रभावित हुआ. रेलवे की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार, 12 ट्रेनों को उनके मूल स्टेशनों से डायवर्ट किया गया है जबकि दो ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है.

Train Derailed : पटरी से उतरी सूर्यनगरी एक्सप्रेस, कई ट्रेनें डाइवर्ट तो कई रद्द...देखें लिस्ट

राजस्थान में सोमवार अलसुबह सूर्यनगरी एक्सप्रेस के 13 डिब्बे पटरी से उतर (Suryanagari Express Derailed) गए. हादसे के बाद रेल यातायात प्रभावित हो गया है. यहां देखिए प्रभावित ट्रेनों की लिस्ट...

धौलपुर में छाया घना कोहरा, हेडलाइट जलाकर चलने को मजबूर ड्राइवर, देखें Video

धौलपुर के राजाखेड़ा में बीते करीब हफ्ते से मौसम में (Dholpur Weather Update) उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. मौसम में आए अचानक बदलाव के कारण रविवार देर रात से ही घने कोहरे और बर्फीली ठंडी हवाओं का दौर शुरू हो गया, जिससे सोमवार अलसुबह लोगों की दिनचर्या काफी प्रभावित हुई. घने कोहरे के कारण दृश्यता काफी कम रही, जिससे सड़क पर वाहन चलाने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा. सड़क से गुजरने वाले वाहन चालक अपने वाहनों की हेडलाइट जलाकर रेंगते हुए नजर आए.