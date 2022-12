Sardarshahar Bypoll : गहलोत-पायलट की दूरियों के बीच बेनीवाल ने बढ़ाई कांग्रेस की टेंशन...बड़े नेता भारत जोड़ो में बिजी

राजस्थान में कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाला सरदारशहर विधानसभा सीट पर उपचुनाव 5 दिसंबर को होना है. इस चुनाव में कांग्रेस पंडित भंवर लाल शर्मा के बेटे को चुनाव मैदान में उतारकर सहानुभूति के पतवार के जरिए चुनावी सागर पार करने में जुटी है. लेकिन पिछले दिनों हुए घटनाक्रम ने कांग्रेस की परेशानियों को बढ़ाया है. वहीं, बाद में बेनीवाल की पार्टी के ताल ठोकने के चलते भी कांग्रेस की चुनौती बढ़ गई है. इस बीच रही सही कसर भारत जोड़ो यात्रा ने पूरी कर दी है.

हंसिका की शादी की रस्मों का दौर शुरू, मंगेतर संग रचाई मेहंदी...सोहेल भी दिखे जश्न में साथ

बॉलीवुड और टॉलीवुड की अदाकारा हंसिका मोटवानी जयपुर के मुंडोता पैलेस में शादी की रस्मों में भाग ले रही हैं. शुक्रवार सुबह हंसिका की मेहंदी की रस्म शुरू हुई. लाल रंग के जोड़े में हंसिका सोफे पर बैठ कर मेहंदी लगवाती हुई नजर आईं, जहां सोहेल भी जश्न में साथ दिखे.

मंत्री मीणा ने भाजपा के इन तीन नेताओं को बताया दलाल, मानेसर प्रकरण पर दी सफाई

कोटा पहुंचे सूबे के चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने प्रदेश भाजपा (Minister Parsadi Lal Meena attacked on BJP) के बड़े नेताओं पर कई गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को दलाल करार दिया.

Cremation in Bansur: चारों युवकों का एक ही चिता पर अंतिम संस्कार...हर किसी की आंखें नम

अलवर जिले के बानसूर में बीती रात सड़क हादसे में चार युवकों की मौत हो गई. चारों मृतकों का सुबह पोस्टमार्टम के बाद एक ही चिता पर (Cremation of four youths died in accident) अंतिम संस्कार कर दिया गया. गांव से एक साथ चारों युवकों की अर्थी उठी तो हर किसी की आंखें नम हो गई. गांव में चूल्हे तक नहीं जले.

आरसीए के चुनाव 24 दिसंबर को होंगे...जानें पूरा शेड्यूल

राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का चुनाव कार्यक्रम जारी हो (rajasthan cricket association election) गया है. आरसीए का चुनाव 24 दिसंबर को होगा. 20 दिसंबर को चुनाव के लिए नामांकन भरे जाएंगे.

बीजेपी की जन आक्रोश सभा में कुर्सियां खाली, कहीं गुटबाजी तो कारण नहीं...तैयार हो रही फीडबैक रिपोर्ट

बीजेपी की जन आक्रोश सभा में संख्या बल कम रहना (Chairs empty in BJP Jan Aakrosh Sabha) और खाली कुर्सियां पार्टी की गुटबाजी को साफ दर्शा रहा है. सभा में रही खामियों को लेकर को लेकर अब रिपोर्ट तैयार की जा रही है.

मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रही छात्रा ने किया सुसाइड, नंबर कम आने से थी अवसाद में

कोटा में एक छात्रा ने अपने घर पर फांसी का फंदा लगा आत्महत्या कर ली (Girl committed suicide in Kota) है. अलवर की रहने वाली छात्रा कोटा में मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रही थी. परिवार के साथ रह रही छात्रा के पिछले दिनों कोचिंग में आयोजित टेस्ट में नंबर कम आए थे. इससे वह अवसाद में थी.

केंद्रीय मंत्री शेखावत ने गहलोत सरकार को बताया गद्दार

गहलोत सरकार पर जुबानी हमले करते हुए केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने (Shekhawat Target Gehlot Government) बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि प्रदेश की सरकार नकारा, निकम्मी के साथ ही गद्दार है.

लोकसभा स्पीकर ने बेणेश्वर धाम को बताया आस्था का केंद्र...1008 कुंडिया यज्ञ में लिया भाग

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला शुक्रवार को (Om Birla in Dungarpur) डूंगरपुर के दौरे पर रहे. उन्होंने बेणेश्वर धाम पर राधा-कृष्ण मंदिर में पूजा-अर्चना की. साथ ही 1008 कुंडिय विष्णु महायज्ञ में भाग लिया.

दूध पीने से सरकारी स्कूल के बच्चों की बिगड़ी तबीयत, दूध के सैंपल लिए, होगी जांच

हनुमानगढ़ के एक सरकारी बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में दूध पीने से 15 छात्राओं और 1 बालक की तबीयत अचानक बिगड़ (students fell ill after having milk in school) गई. दूध पीने के बाद बच्चियों को उल्टी और घबराहट की शिकायत हुई. इस पर अध्यापकों ने छात्राओं को जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया. बच्चों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है. जांच के लिए दूध का सैंपल लिया गया है.