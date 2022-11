Special : एक दूसरे के लिए क्या कह गए मोदी-गहलोत ? लग रहे कयास...

पीएम मोदी मंगलवार को राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में स्थित मानगढ़ धाम (CM Gehlot and PM Modi together in Mangarh Dham) आए थे. माना जा रहा था कि आज ऐतिहासिक मानगढ़ को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा मिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं. इस दौरान मोदी-गहलोत ने एक दूसरे को लेकर कई बातें कही, जिसे लेकर कयास लगाए जा रहे हैं. पढ़िए ये रिपोर्ट...

ओलिंपिक संघ की राजनीति का असर: दो गुटों में बंटा राजस्थान ओलंपिक संघ, वोटिंग के अधिकार पर संशय बरकरार

भारतीय ओलंपिक संघ की राजनीति का असर प्रदेश के संघ में भी दिखाई देने लगा है. अब राजस्थान ओलंपिक संघ दो गुटों में बंट गया (Rajasthan Olympic association divided in two) है. दोनों गुटों ने अपना-अपना संघ बना लिया है. इसके चलते दिसंबर में प्रस्तावित भारतीय ओलंपिक संघ के चुनावों में वोटिंग कौनसे गुट का संघ करेगा, इस पर संशय बरकरार है.

राजस्थान प्री डीएलएड का रिजल्ट जारी, बाड़मेर के रामदेव बने टॉपर

राजस्थान प्री डीएलएड 2022 का रिजल्ट जारी हो (Rajasthan Pre DElEd result 2022) गया है. कार्यालय समन्वयक परीक्षा एवं पंजीयन शिक्षा विभागीय परीक्षाएं, बीकानेर की ओर से 8 अक्टूबर को आयोजित इस परीक्षा का समसा निदेशक मोहन लाल यादव ने परिणाम जारी किया. प्री डीएलएड परीक्षा में बाड़मेर के रामदेव ने 89 फीसदी के साथ परीक्षा में टॉप किया तो वहीं दूसरे स्थान पर भरतपुर के सचिन कुमार रहे.

व्यापारी के परिवार पर हमला करने लग्जरी कार में आए बदमाश, लॉक नहीं टूटा, तो पर कारों में तोड़फोड़ कर हुए फरार

जयपुर के ज्योति नगर थाना इलाके में सोमवार देर रात कुछ बदमाशों ने एक व्यापारी के घर में घुस जानलेवा हमला करने की नाकाम कोशिश (Attempt to attack on businessman family in Jaipur) की. हालांकि जब बदमाश व्यापारी के घर का लॉक नहीं तोड़ पाए, तो बाहर खड़ी दो गाड़ियों में तोड़फोड़ की और जान से मारने की धमकी देते हुए लग्जरी कार में बैठ फरार हो गए. पुलिस ने व्यापारी की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर लिया है.

मेघवाल, चौहान और पटेल बोले- दुनिया में मोदी का बड़ा नाम....CM गहलोत ने कही ये बड़ी बात

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मंगलवार को बांसवाड़ा पहुंचे और जनसभा को संबोधित किया. इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने भाषण में पीएम मोदी के सामने दो मांगे रखीं. इनमें एक मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की और दूसरी बांसवाड़ा को रतलाम से वाया बांसवाड़ा होते हुए डूंगरपुर जाने वाली रेलवे लाइन से जोड़ने की. हालांकि, जब मोदी ने उद्बोधन दिया, तो मानगढ़ धाम का जिक्र (PM Modi mentions Mangarh Dham in his speech) किया. हालांकि रेल वाली मांग पर कुछ नहीं कहा.

'मानगढ़' को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा नहीं, PM ने की सीएम गहलोत की तारीफ...लेकिन डिमांड को किया नजरअंदाज

बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम में मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के आदिवासियों के (PM Modi in Rajasthan Mangarh Dham) बलिदान को याद किया. इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम अशोक गहलोत की खूब तारीफ की, लेकिन उनकी सभी डिमांड को नजरअंदाज कर गए. पीएम मोदी ने मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित नहीं किया.

गांधी के देश में 70 साल बाद भी लोकतंत्र कायम, तभी मिलता है PM मोदी को विदेशों में सम्मान : CM गहलोत

पीएम मोदी के बांसवाड़ा (PM Modi in Mangarh) जिले के मानगढ़ धाम पहुंचने पर सीएम गहलोत ने कहा कि आज देश का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है. महात्मा गांधी की वजह से प्रधानमंत्री मोदी को दुनिया भर में सम्मान मिलता है. वहीं, सीएम ने आगे कहा कि आज आजादी के 70 साल बाद भी भारत में लोकतंत्र कायम है. यही कारण है कि जब पीएम मोदी विदेशों में जाते हैं तो उन्हें सम्मान मिलता है.

Loot in Jaipur : अनजान व्यक्ति को लिफ्ट देना पड़ा महंगा, अपहरण कर दिया लूट की वारदात को अंजाम

राजधानी में लिफ्ट लेकर लूटपाट करने वाली गैंग सक्रिय हो गई है. गैंग के तीन बदमाशों ने एयरपोर्ट थाना इलाके में लूट की ताजा वारदात को अंजाम दिया (Loot in Jaipur) है. वारदात को लेकर सोमवार देर रात जगदीश विहार सांगानेर निवासी अरुण नामा ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है.

बालाजी दर्शन के लिए आई यूपी की रोशनी ने बच्ची को दिया जन्म

दौसा जिले के मेंहदीपुर बालाजी मंदिर के सामने मुख्य सड़क पर उत्तर प्रदेश से आई श्रद्धालु ने बच्ची को जन्म दिया (Mehandipur Balaji Devotee Delivers Baby). कासगंज से रोशनी नामक श्रद्धालु मेहंदीपुर बालाजी दर्शन के लिए अपने सास और ससुर के साथ आई थी और वह मंदिर के सामने मौजूद थी. इसी दौरान उसको प्रसव पीड़ा शुरू हुई. जैसे ही आसपास की अन्य महिला श्रद्धालुओ को इस बात की जानकारी लगी तो महिला श्रद्धालुओं ने चारों और पर्दे लगाए और प्रसूता का सुरक्षित प्रसव कराने में सहायता की. प्रसूता रोशनी ने बिटिया को जन्म दिया.

PM मोदी का कांग्रेस पर तंज, कहा- आजादी के बाद आदिवासी समाज के बलिदान को इतिहास में नहीं मिला उचित स्थान

मानगढ़ के मंच से पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi in Mangarh) ने एक ओर जहां कांग्रेस पर आदिवासी समाज की अनदेखी का आरोप लगाया. वहीं दूसरी ओर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की प्रशंसा की. मोदी ने गहलोत को मोस्ट सीनियर नेता करार दिया.