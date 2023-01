Hanumangarh Accident: एक ही दिन उठी 5 दोस्तों की अर्थियां, गांव में मातम

साल के आखिरी दिन हर कोई नव वर्ष के जश्न में सराबोर था, लेकिन हनुमानगढ़ के बिसरासर गांव में एक साथ 5 दोस्तों की मौत ने पूरे जिले को गम में डूबो दिया. पल्लू थाना क्षेत्र में मेगा हाईवे पर कार और ट्रक (Accident in Hanumangarh) की जोरदार भिड़ंत हो गई. कार में बैठे 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 1 गंभीर रूप से घायल हो गया.

रास आई राहुल गांधी की नसीहत, अब राजस्थान कांग्रेस के नेता नापेंगे गली कूचे

राहुल गांधी के दिए मंत्र को अब प्रदेश कांग्रेस ने आत्मसात कर (Rahul Gandhi advice to Rajasthan Congress) चुनावी तैयारी शुरू कर दी है. साथ ही प्रदेश से लेकर जिला व ब्लाॉक तक के पदाधिकारियों को पैदल मार्च निकालने के निर्देश दिए गए हैं. जिसकी सूचना परिपत्र के जरिए प्रदेश अध्यक्ष ने सभी को दे दी है.

Brothers Attacked In Alwar: बाइक सवार युवकों पर टूट पड़े आधा दर्जन लोग, एक की मौत...सच्चाई जान रूह जाएगी कांप!

अलवर में नए साल का जश्न मना कर घर लौट रहे दो बाइक (Deadly attack on bike riding brothers) सवार भाइयों पर गांव के ही कुछ लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया. जिसमें एक की मौत हो गई.

नए साल पर महंगाई का झटका, महीने के पहले दिन कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी

नए साल के पहले दिन सरकार ने आम जनता को महंगाई का जोर का झटका दिया है (LPG Rate Rises up in New year 2023). कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में वृद्धि की गई है. जानें अब किस दाम में मिलेंगे कमर्शियल सिलेंडर.

मंदिरों में पूजा के साथ जयपुराइट्स ने किया नए साल का स्वागत

जयपुर में नए साल 2023 के पहले दिन की शुरुआत शहर वासियों ने मंदिरों में पूजा (new year in jaipur temple) अर्चना से की. रविवार को शहर के आराध्य गोविंददेवजी मंदिर, मोती डूंगरी गणेश मंदिर और ताड़केश्वर समेत कई मंदिरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान के दर्शन करने पहुंचे. लोगों ने भगवान के दर्शन करने के साथ सुख समृद्धि की कामना की.

Accident in Hanumangarh: हनुमानगढ़ में कार-ट्रक की जोरदार भिड़ंत, 5 की मौत

राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में 31 दिसंबर की रात सड़क हादसा (Road Accident in Hanumangarh) हो गया. कार और ट्रक के बीच भीषण टक्कर हो गई, जिसमें 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. हादसे में एक युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है.

Murder in Banswara: माही नदी के पास मिली सिर कुचली लाश

बांसवाड़ा में रविवार की सुबह एक 35 साल के शख्स का शव (Man killed in Banswara) मिला. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है. ये घटना माही नदी पर बने हुए गेमन पुल के पास की है.

बंदूक की नोक पर बंधक बनाकर लाखों की लूट, मामला दर्ज, पीड़ित ने सुनाई वारदात की दास्तां

धौलपुर में बंदूक की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम (Loot incident in Dholpur) दिया गया. जिसकी शिकायत रविवार को पीड़ित परिवार ने थाने में की. पुलिस ने मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है.

जयपुर में नए साल पर दिखा गोल्डन मिल्क का क्रेज, ठेकों के बाहर पिलाया गया दूध

जयपुर में नए साल के मौके पर शराब की दुकानों के बाहर दूध पिलाया (New Year celebration with milk) गया. शराब छोड़ो दूध पिलाओ अभियान में इस बार शराब की 11 दुकान और 50 से अधिक स्थानों को चिन्हित किया गया था. लोगों से आग्रह किया गया शराब से नाता तोड़ो, दूध पीकर सेहत बनाओ.

Rajasthan Weather Update: 13 जिलों में शीतलहर और कोहरे को लेकर येलो अलर्ट!

राजस्थान शीतलहर से नए साल का स्वागत कर रहा है (Rajasthan Weather Update). IMD ने पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान के 13 जिलों में शीतलहर और कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है.