Accident in Hanumangarh: हनुमानगढ़ में कार-ट्रक की जोरदार भिड़ंत, 5 की मौत

राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में 31 दिसंबर की रात सड़क हादसा (Road Accident in Hanumangarh) हो गया. कार और ट्रक के बीच भीषण टक्कर हो गई, जिसमें 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. हादसे में एक युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है.

रंजिश में चली गोलियां, दो जने घायल, एक की हालत गंभीर

अलवर के बड़ौदामेव थाना क्षेत्र के जयसिंहपुरा गांव में आपसी रंजिश में एक पक्ष ने दूसरे पर फायरिंग कर (Firing in old enmity in Alwar) दी. इसमें दो युवक घायल हो गए. घायलों को अलवर रेफर किया गया है. इनमें से एक को आंख में और दूसरे को कंधे पर गोली लगी है.

नए साल की पूर्व संध्या पर मंदिरों में उमड़ा श्रद्धा का सैलाब, देव दर्शन के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे भक्तगण

बीते साल को गुडबाय कहने और नए साल का बांहें फैलाकर स्वागत करने की कोशिश राजस्थान के विभिन्न शहरों में खूब दिखी (New Year celebration in Rajasthan). एक तरफ सैलानी प्रमुख पर्यटक स्थलों पर स्पॉट किए गए तो वहीं देव दर्शन के साथ नए साल 2023 का आगाज करने वालों की तादाद भी कम नहीं रही. प्रदेश के विभिन्न मंदिरों को खूब सजाया संवारा भी गया (welcome 2023 with dev darshan). अपने इश के दर्शनार्थ आज भी श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगने की उम्मीद है यही देखते हुए विभिन्न मंदिरों में एक शेड्युल जारी किया गया है.

New Year 2023 Horoscope: जानिए नए साल में क्या कुछ रहेगा खास और किस राशि के लोगों को होगा धन लाभ!

जीवन के हर नए पड़ाव में हर व्यक्ति को इस बात की उम्मीद और जिज्ञासा रहती है कि आने वाला नया पड़ाव और वक्त कैसा होगा. नया साल 2023 की शुरुआत के साथ भी हर किसी के मन में ये सवाल है. हर कोई नए साल (Horoscope 1 January 2023) में बेहतर होने की उम्मीद में है. नया साल खुशियां लेकर आए ऐसी सभी कामना है. नए साल पञ्चांग की नजर में और ग्रहों की दिशा के अनुसार कैसा रहेगा चलिए जानते हैं.

Happy New Year 2023: नए साल के जश्न में डूबी स्वर्णनगरी , देर रात तक डीजे पर थिरके लोग

नए साल का आगाज हो चुका है. पूरी दुनिया पर 2023 का खुमार छाया है. जैसलमेर में भी 2022 को गुडबाय कहने और नए साल का स्वागत करने वालों की अच्छी खासी तादाद नाचती गाती और नव वर्ष का जश्न मनाती दिखी (New Year celebration in Jaisalmer). वेस्टर्न, इंडी पॉप के साथ ही राजस्थानी लोक धूनों पर देर रात तक लोग थिरकते दिखे. हैप्पी न्यू ईयर के घोष से स्वर्णनगरी गूंज उठी. एक-दूसरे को नए साल की बधाइयां दी गईं. साल के अंतिम दिन 31 दिसंबर को वर्ष 2022 को विदाई देने के लिए जैसलमेर में 50 हजार से अधिक सैलानी पहुंचे.

गहलोत ही रहेंगे मुख्यमंत्री, आश्वस्त होने पर ही विधायकों ने वापस लिए इस्तीफे...तेवर बरकरार

गहलोत समर्थक विधायकों ने शनिवार को अपना इस्तीफा वापस ले (Gehlot supporters MLAs withdraw resignations) लिया. सभी विधायक एक-एक कर विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी के निवास पर पहुंचे और अपना इस्तीफा वापस लिए. लेकिन इस दौरान भी विधयकों के तेवर देखते बने और एक के बाद एक बयान दिए गए.

26 जनवरी को मिल सकती है दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे की सौगात, ढाई घंटे में तय होगी जयपुर से दिल्ली की दूरी

1350 किलोमीटर लंबे दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले चरण का काम पूरा हो चुका है. इसके तहत गुरुग्राम के अलीपुर से दौसा के भांडारेज के बीच काम भी पूरा हो गया (Gurugram to Dausa expressway work completes) है. इसके पहले चरण को 26 जनवरी को खोला जा सकता है. इससे दिल्ली से जयपुर का सफर 2.5 घंटे का हो जाएगा.

महेश जोशी भी वापस लेंगे इस्तीफा, बोले- गहलोत पेश करेंगे बजट, राजनीति और दबाव का चोली-दामन का साथ

राजस्थान के नए कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा की बैठकों का असर अब नजर आने लगा है. 25 सितंबर को नाराज होकर स्पीकर जोशी को इस्तीफा सौंपने वाले गहलोत कैंप के विधायकों ने अब निर्णय बदल लिया है. उन्होंने इस्तीफा वापस लेना शुरू कर दिया है. इस बीच महेश जोशी ने भी इस्तीफा वापस लेने का ऐलान (Mahesh joshi will take back resignation) किया है. साथ ही उन्होंने साफ कर दिया कि सीएम गहलोत ही बजट पेश करेंगे.

धोरों की धरती पर नए साल का जश्न, फिल्मी हस्तियों से लेकर मंत्री तक पहुंचे...पर्यटकों से गुलजार राजस्थान

नए साल का जश्न मनाने के लिए राजस्थान में सैलानियों की (new year celebration in Rajasthan) भीड़ जुट रही है. नए साल पर प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की भीड़ जुट रही है. आम आदमी के साथ ही फिल्मी सितारों से लेकर कई राजनीतिक हस्तियां भी नया साल मनाने के लिए इन दिनों राजस्थान आए हुए हैं. ऐसे में ज्यादातर होटलों में बुकिंग भी फुल चल रही हैं.नए साल का जश्न मनाने राजस्थान में उमड़े पर्यटक, बॉलीवुड सितारों से लेकर राजनीतिक हस्तियां भी पहुंचीं

खुदाई में मिली प्राचीन मूर्तियों की हुई पहचान, हजार वर्ष पुरानी निकलीं मूर्तियां, पहली बार भरतपुर में मिली भगवान लकुलीश की प्रतिमा

भरतपुर में खुदाई के दौरान मिली दोनों प्राचीन मूर्तियों की (Statue of Lord Lakulish found in Bharatpur) पहचान कर ली गई है. जिसमें से एक भगवान लकुलीश की प्रतिमा बताई जा रही है तो दूसरी शिवलिंग कहा जा रहा है. साथ ही बताया गया कि ये दोनों ही मूर्तियां करीब एक हजार साल पुरानी है.