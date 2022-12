Rajasthan High Court: 91 कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे देने का मामला पहुंचा हाईकोर्ट

राजस्थान कांग्रेस के 91 विधायकों के इस्तीफे का मामला (Resignation of 91 Rajasthan Congress MLAs) हाईकोर्ट पहुंच गया है. उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने अधिवक्ता हेमंत नाहटा के साथ याचिका दायर की है. हाईकोर्ट की खंडपीठ मामले में अगले सप्ताह सुनवाई कर सकती है.

लालगढ़ के बेखौफ नकाबपोश, सरेराह मेडिकल संचालक को लूटा

श्रीगंगानगर के लालगढ़ में बुधवार देर शाम 3 नकाबपोशों की गुंडागर्दी देखने को मिली. वीडियो सामने आया है (Sriganganagar medical Owner attacked and looted). जिसमें साफ दिख रहा है कि कैसे बाइक सवार बदमाश बेखौफ अंदाज में एक मेडिकल संचालक पर टूट पड़ते हैं. इस घटना के बाद लोगों ने गुस्से में सड़क जाम कर दिया.

कंपकपा रही है राजस्थान की सर्दी, माउंट आबू का पारा @ 0

प्रदेश में सर्दी का प्रकोप अब बढ़ने लगा है. राजस्थान के एक मात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में गुरुवार को न्यूनतम तापमान में जबरदस्त गिरावट देखी गई. पारा लुढ़क कर जमाव बिंदु पर आ गया. माउंट आबू का न्यूनतम तापमान 0 डिग्री दर्ज किया गया. पारे में गिरावट के बाद लोगों की धुजनी छूट गई. उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी का असर हिल स्टेशन माउंट आबू में देखने को मिल रहा है. ठंडी हवाओं के प्रकोप से माउंट आबू का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है. अल सुबह मैदानी इलाकों सहित घरों और होटलों के बाहर खड़ी कारों की छत पर बर्फ जमी पाई गई. माउंट आबू का गुरुवार को अधिकतम तापमान 24.5 डिग्री और न्यूनतम तापमान 0 डिग्री दर्ज किया गया.

दिल्ली एम्स सर्वर पर रैंसमवेयर वायरस अटैक, अलर्ट पर राजस्थान के सभी सरकारी विभाग

दिल्ली एम्स अस्पताल में वायरस अटैक के बाद प्रदेश के सभी विभागों के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है (Ransomware Virus Attack Alert in Rajasthan). रैंसमवेयर सरवर अटैक से बचने के लिए जरूरी निर्देश जारी कर दिए गए हैं.

नसबंदी के तीन दिन बाद महिला की मौत, स्वास्थ्य विभाग पर लापरवाही का आरोप

धौलपुर के सरमथुरा अस्पताल में नसबंदी ऑपरेशन के बाद महिला की मौत हो गई(Woman Dies After Nasbandi). पीड़ित परिवार का आरोप है कि स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से महिला की मौत हुई है. बताया जा रहा है कि ऑपरेशन के बाद से ही महिला को कुछ शारीरिक समस्याएं होने लगी थीं जिसका परिवार ने जयपुर तक उपचार कराया लेकिन अंत में सब बेकार गया. बुधवार रात महिला की मौत हो गई.

अब क्या कहेंगे सरकार : गहलोत बोलते रहे और मंत्री मोबाइल में रहे बिजी...पिछले दिनों मंत्री मीणा ने कलेक्टर को निकाल दिया था बाहर

बीकानेर जिला कलेक्टर पर मंत्री रमेश मीणा इस बात पर नाराज हो गए थे कि वह मोबाइल पर बात कर रहे थे. इस बात को लेकर ब्यूरोक्रेसी और जनप्रतिनिधियों में खींचतान भी देखने को मिली. बुधवार को बीकानेर में खुद सीएम गहलोत के संबोधन के दौरान सरकार के तीन-तीन मंत्री मोबाइल पर व्यस्त नजर आए.

Jan Aakrosh Yatra : भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज आएंगे जयपुर, 51 रथ को करेंगे रवाना

प्रदेश की गहलोत सरकार के 4 साल पूरे होने पर बीजेपी की ओर से जन आक्रोश रथ गुरुवार को रवाना होंगे. बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 51 रथों को हरी झंडी दिखाकर (JP Nadda Will Flag off 51 Raths in Jaipur) रवाना करेंगे.

खड़गे के रावण वाले बयान पर बोले रघुवीर मीणा, गुजरात चुनाव पर नहीं पड़ेगा कोई फर्क, AAP को बताया टीम B

कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य रघुवीर सिंह मीणा बुधवार को जोधपुर पहुंचे. जहां मीडियाकर्मियों से मुखातिब हुए मीणा ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा. मीणा ने कहा कि भाजपा केवल गुजरात (Raghuveer Singh Meena attack on BJP) में सियासी लाभ हासिल करने को खड़गे के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है. बावजूद इसके उन्हें इससे कोई लाभ नहीं होने वाला है. वहीं, मीणा ने आम आदमी पार्टी को भाजपा की टीम बी करार दिया.

Online Fraud : जोधपुर में हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर से 16 करोड़ की ठगी, Whatsapp Chat से बनाया शिकार

जोधपुर के हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर के साथ अब तक की सबसे बड़ी ऑनलाइन ठगी हुई है. इसका मामला महामंदिर थाने में दर्ज कराया गया है. पुलिस के मुताबिक विदेशी कम्पनी में निवेश कराने के नाम पर 16 करोड़ से अधिक की ठगी हुई (thugs duped Jodhpur Handicraft Exporter).

पहली बार हिंदुमलकोट बॉर्डर पर मना विलेज फेस्टिवल, 4 राज्यों के 80 कलाकारों ने बिखेरे गांवों के रंग

भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय के पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर ने जिला प्रशासन एवं सीमा सुरक्षा बल श्रीगंगानगर के साथ मिलकर बॉर्डर विलेज फेस्टिवल का आयोजन कराया (BSF on Indo pak Border). भारत पाक सीमा पर स्थित गांव हिंदूमलकोट के बीएसएफ कैंप में गांवों की सादगी और चटख रंगों को देख लोग उत्साहित हुए (Government of India organizes village festival). कार्यक्रम में चार राज्यों के 80 कलाकारों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर उपस्थित जनों की वाहवाही बटोरी.