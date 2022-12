दिल्ली एम्स सर्वर पर रैंसमवेयर वायरस अटैक, अलर्ट पर राजस्थान के सभी सरकारी विभाग

दिल्ली एम्स अस्पताल में वायरस अटैक के बाद प्रदेश के सभी विभागों के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है (Ransomware Virus Attack Alert in Rajasthan). रैंसमवेयर सरवर अटैक से बचने के लिए जरूरी निर्देश जारी कर दिए गए हैं.

नसबंदी के तीन दिन बाद महिला की मौत, स्वास्थ्य विभाग पर लापरवाही का आरोप

धौलपुर के सरमथुरा अस्पताल में नसबंदी ऑपरेशन के बाद महिला की मौत हो गई(Woman Dies After Nasbandi). पीड़ित परिवार का आरोप है कि स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से महिला की मौत हुई है. बताया जा रहा है कि ऑपरेशन के बाद से ही महिला को कुछ शारीरिक समस्याएं होने लगी थीं जिसका परिवार ने जयपुर तक उपचार कराया लेकिन अंत में सब बेकार गया. बुधवार रात महिला की मौत हो गई.

अब क्या कहेंगे सरकार : गहलोत बोलते रहे और मंत्री मोबाइल में रहे बिजी...पिछले दिनों मंत्री मीणा ने कलेक्टर को निकाल दिया था बाहर

बीकानेर जिला कलेक्टर पर मंत्री रमेश मीणा इस बात पर नाराज हो गए थे कि वह मोबाइल पर बात कर रहे थे. इस बात को लेकर ब्यूरोक्रेसी और जनप्रतिनिधियों में खींचतान भी देखने को मिली. बुधवार को बीकानेर में खुद सीएम गहलोत के संबोधन के दौरान सरकार के तीन-तीन मंत्री मोबाइल पर व्यस्त नजर आए.

Jan Aakrosh Yatra : भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज आएंगे जयपुर, 51 रथ को करेंगे रवाना

प्रदेश की गहलोत सरकार के 4 साल पूरे होने पर बीजेपी की ओर से जन आक्रोश रथ गुरुवार को रवाना होंगे. बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 51 रथों को हरी झंडी दिखाकर (JP Nadda Will Flag off 51 Raths in Jaipur) रवाना करेंगे.

खड़गे के रावण वाले बयान पर बोले रघुवीर मीणा, गुजरात चुनाव पर नहीं पड़ेगा कोई फर्क, AAP को बताया टीम B

कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य रघुवीर सिंह मीणा बुधवार को जोधपुर पहुंचे. जहां मीडियाकर्मियों से मुखातिब हुए मीणा ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा. मीणा ने कहा कि भाजपा केवल गुजरात (Raghuveer Singh Meena attack on BJP) में सियासी लाभ हासिल करने को खड़गे के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है. बावजूद इसके उन्हें इससे कोई लाभ नहीं होने वाला है. वहीं, मीणा ने आम आदमी पार्टी को भाजपा की टीम बी करार दिया.

Online Fraud : जोधपुर में हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर से 16 करोड़ की ठगी, Whatsapp Chat से बनाया शिकार

जोधपुर के हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर के साथ अब तक की सबसे बड़ी ऑनलाइन ठगी हुई है. इसका मामला महामंदिर थाने में दर्ज कराया गया है. पुलिस के मुताबिक विदेशी कम्पनी में निवेश कराने के नाम पर 16 करोड़ से अधिक की ठगी हुई (thugs duped Jodhpur Handicraft Exporter).

उपचुनाव का करेंगे बहिष्कार, सुधर जाए भाजपा नेतृत्व...रास्ते और भी खुले हैं : देवी सिंह

सरदारशहर उपचुनाव के बीच आरएलपी कार्यकर्ताओं के साथ पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी के नजर आने के बाद चर्चाओं का दौर शुरू हुआ थ. लेकिन अब खुद देवी सिंह ने इस बात को लेकर स्थिति स्पष्ट करते हुए कह दिया है कि उनके लिए सभी रास्ते खुले हैं और पार्टी नेतृत्व को भी सोचने की जरूरत है.

खाद की उपलब्धता : कितनी हकीकत कितना फसाना, एक नजर

केंद्र सरकार भले ही यह दावा करे कि देश में खाद की कोई समस्या नहीं है, और किसानों को उनकी मांग के अनुसार खाद उपलब्ध करवा दिया जा रहा है, पर ईटीवी भारत ने अपनी पड़ताल मे पाया कि सरकार के दावे पूरी तरह सच नहीं हैं. अभी भी कई ऐसे राज्य हैं, जिन्हें उनकी मांग के अनुसार फर्टिलाइजर उपलब्ध नहीं करवाया गया है.

Cyber Criminal Arrest: राजस्थान पुलिस की बिहार में कार्रवाई, दो साइबर ठग गिरफ्तार

नवादा में दो साइबर ठग गिरफ्तार हुए (Two Cyber Thugs Arrest In Nawada) हैं. राजस्थान पुलिस ने दोनों साइबर ठग को गिरफ्तार किया है. ठगों ने एक व्यक्ति को एक फाइनेंस कम्पनी के नाम पर लोन देने का प्रलोभन देकर उससे डेढ़ लाख रुपए ठग लिए थे. उस शख्स ने पैसे देने के बाद भी लोन नहीं मिलने पर सुसाइड कर लिया था. पढे़ं पूरी खबर...

जनता आक्रोशित, किसान लाचार...हर तरफ भ्रष्टाचार है : अरुण सिंह

राजस्थान में जन आक्रोश रैली को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री एवं राजस्थान प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह बुधवार को बहरोड पहुंचे. उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि राजस्थान में कुशासन वाली सरकार के खिलाफ संघर्ष का ऐसा बिगुल बजेगा कि जनता के साथ इस सरकार को उखाड़ देंगे.