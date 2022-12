Rathore PIL in HC: मंत्री चांदना बोले- हां हमने दिए इस्तीफे, राठौड़ कर रहे अठखेलियां

प्रदेश की राजनीति का सियासी पारा आज अचानक चढ़ गया. इसकी शुरुआत भाजपा नेता राठौड़ के पीआईएल से हुई है. उप नेता प्रतिपक्ष ने कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे को आधार बना हाईकोर्ट का दर खटखटाया है. उनके इस पैंतरे को मंत्री अशोक चांदना ने अठखेलियां करार दिया है (Chandna On Rajendra Rathore). वहीं मंत्री महेश जोशी ने इस मुद्दे पर ट्वीट कर इस एक्शन को हास्यास्पद करार दिया है.

सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क ने सर्दियों में खास इंतजामात, भालू को परोसे जा रहे उबले अंडे!

सर्दियों की दस्तक के साथ ही वन्यजीवों के रखरखाव में भी बदलाव किया जाता है. उदयपुर स्थित सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में छोटे बड़े मिलाकर कुल 145 जानवर हैं. इन जानवरों को ठंड से नुकसान न पहुंचे इसलिए खास डाइट चार्ट तैयार किया गया है (Special Arrangements for Wildlife in winters). इनके लिए विंटर शील्ड यानी सर्दी कवच को प्लान किया गया है.

Gold and Silver Price Today: सोना और चांदी में जबरदस्त उछाल, जानिए आज के भाव

जयपुर के सर्राफा बाजार में गुरुवार को सोने और चांदी के भावों में तेजी (Gold and Silver Price Today) देखने को मिली. सोने में जहां 350 रुपए प्रति दस ग्राम का उछाल आया तो वहीं चांदी में 2100 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी हुई. इस बढ़ोतरी के साथ सर्राफा बाजार में चांदी 65 हजार के पार पहुंच गई. जयपुर के सर्राफा बाजार में बुधवार को सोने की कीमत 54,100 रुपए प्रति दस ग्राम थी. गुरुवार को सोने की यह कीमत बढ़कर 54,450 रुपए प्रति दस ग्राम हो गई. इस तरह सोना 350 रुपए प्रति दस ग्राम महंगा हुआ है.

Rajasthan High Court: 91 कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे देने का मामला पहुंचा हाईकोर्ट

राजस्थान कांग्रेस के 91 विधायकों के इस्तीफे का मामला (Resignation of 91 Rajasthan Congress MLAs) हाईकोर्ट पहुंच गया है. उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने अधिवक्ता हेमंत नाहटा के साथ याचिका दायर की है. हाईकोर्ट की खंडपीठ मामले में अगले सप्ताह सुनवाई कर सकती है.

लालगढ़ के बेखौफ नकाबपोश, सरेराह मेडिकल संचालक को लूटा

श्रीगंगानगर के लालगढ़ में बुधवार देर शाम 3 नकाबपोशों की गुंडागर्दी देखने को मिली. वीडियो सामने आया है (Sriganganagar medical Owner attacked and looted). जिसमें साफ दिख रहा है कि कैसे बाइक सवार बदमाश बेखौफ अंदाज में एक मेडिकल संचालक पर टूट पड़ते हैं. इस घटना के बाद लोगों ने गुस्से में सड़क जाम कर दिया.

कंपकपा रही है राजस्थान की सर्दी, माउंट आबू का पारा @ 0

प्रदेश में सर्दी का प्रकोप अब बढ़ने लगा है. राजस्थान के एक मात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में गुरुवार को न्यूनतम तापमान में जबरदस्त गिरावट देखी गई. पारा लुढ़क कर जमाव बिंदु पर आ गया. माउंट आबू का न्यूनतम तापमान 0 डिग्री दर्ज किया गया. पारे में गिरावट के बाद लोगों की धुजनी छूट गई. उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी का असर हिल स्टेशन माउंट आबू में देखने को मिल रहा है. ठंडी हवाओं के प्रकोप से माउंट आबू का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है. अल सुबह मैदानी इलाकों सहित घरों और होटलों के बाहर खड़ी कारों की छत पर बर्फ जमी पाई गई. माउंट आबू का गुरुवार को अधिकतम तापमान 24.5 डिग्री और न्यूनतम तापमान 0 डिग्री दर्ज किया गया.

दिल्ली एम्स सर्वर पर रैंसमवेयर वायरस अटैक, अलर्ट पर राजस्थान के सभी सरकारी विभाग

दिल्ली एम्स अस्पताल में वायरस अटैक के बाद प्रदेश के सभी विभागों के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है (Ransomware Virus Attack Alert in Rajasthan). रैंसमवेयर सरवर अटैक से बचने के लिए जरूरी निर्देश जारी कर दिए गए हैं.

नसबंदी के तीन दिन बाद महिला की मौत, स्वास्थ्य विभाग पर लापरवाही का आरोप

धौलपुर के सरमथुरा अस्पताल में नसबंदी ऑपरेशन के बाद महिला की मौत हो गई(Woman Dies After Nasbandi). पीड़ित परिवार का आरोप है कि स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से महिला की मौत हुई है. बताया जा रहा है कि ऑपरेशन के बाद से ही महिला को कुछ शारीरिक समस्याएं होने लगी थीं जिसका परिवार ने जयपुर तक उपचार कराया लेकिन अंत में सब बेकार गया. बुधवार रात महिला की मौत हो गई.

अब क्या कहेंगे सरकार : गहलोत बोलते रहे और मंत्री मोबाइल में रहे बिजी...पिछले दिनों मंत्री मीणा ने कलेक्टर को निकाल दिया था बाहर

बीकानेर जिला कलेक्टर पर मंत्री रमेश मीणा इस बात पर नाराज हो गए थे कि वह मोबाइल पर बात कर रहे थे. इस बात को लेकर ब्यूरोक्रेसी और जनप्रतिनिधियों में खींचतान भी देखने को मिली. बुधवार को बीकानेर में खुद सीएम गहलोत के संबोधन के दौरान सरकार के तीन-तीन मंत्री मोबाइल पर व्यस्त नजर आए.

Jan Aakrosh Yatra : भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज आएंगे जयपुर, 51 रथ को करेंगे रवाना

प्रदेश की गहलोत सरकार के 4 साल पूरे होने पर बीजेपी की ओर से जन आक्रोश रथ गुरुवार को रवाना होंगे. बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 51 रथों को हरी झंडी दिखाकर (JP Nadda Will Flag off 51 Raths in Jaipur) रवाना करेंगे.