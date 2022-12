जयपुर में 2 साल पहले हुई थी महिला की हत्या, पुलिस ने पति को किया गिरफ्तार

बीकानेर के सदर थाना पुलिस ने 2 साल पहले जयपुर में विवाहिता की हत्या के (Husband Arrested for Killing wife) मामले में पति को गिरफ्तार किया है. हत्या के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है. आरोपी से पूछताछ की जा रही है.

अलवर में अतिक्रमण हटाने के दौरान बवाल, सरपंच पर धारदार हथियार से हमला...फायरिंग भी

अलवर के बाढ़का गांव में अलवर-दिल्ली हाईवे से अतिक्रमण हटाने गई सरपंच और उसके पति समेत (Uproar during removal of encroachment in Alwar) अन्य लोगों को गांव के दबंगों ने विरोध शुरू कर दिया. इस दौरान सरपंच पर लाठी-डंडों व धारदार हथियार से हमला कर दिया. इस दौरान फायरिंग में एक युवक के पैर में भी गोली लगी. कई थानों की फोर्स पहुंची और मामला दर्ज कर कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

राजस्थान में सियासी संकट खत्म, चुनाव तक अब कांग्रेस और राहुल गांधी की ही चलेगी बात: खाचरियावास

राजस्थान में गहलोत सरकार के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि (Khachariyawas on Rajasthan political crisis) राजस्थान में कोई सियासी संकट नहीं है. चुनाव तक अब केवल कांग्रेस और राहुल गांधी की ही बात चलेगी.

Special: अच्छे दाम के बाद भी नहीं बढ़ा धनिए का रकबा, 20 फीसद हुई बुआई, जानें इसके पीछे की सच्चाई

धनिया की बुआई के मामले में अब कोटा संभाग के किसानों की रुचि कम (Coriander Cultivation in Kota) हो रही है. 10 सालों से यह रकबा लगातार गिर रहा है, जहां 8 साल पहले 2014-15 में हाड़ौती में 2 लाख 42 हजार 870 हेक्टेयर में धनिया की खेती हुई थी. वहीं, इस साल महज 47 से 48 हजार हेक्टेयर में ही धनिया की रोपाई हुई, जो 2014-15 की तुलना में महज 20 फीसदी है.

नेताओं की ड्रेस पर बोले गुलाबचंद कटारिया, मुझे इससे हो गई है घृणा...

उदयपुर में जनाक्रोश सभा को संबोधित करते हुए नेता (Gulab Chand Kataria in Udaipur) प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने सूबे की गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा. साथ ही नेताओं के पहनावे पर सवाल उठाए हुए उन्होंने कहा कि उन्हें नेताओं की ड्रेस से अब घृणा और नफरत हो गई है...

गहलोत-पायलट का ब्लड और DNA कांग्रेसी, सभी एक हैं : रंधावा

राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अलवर में 19 दिसंबर को प्रवेश करेगी. इससे पहले रविवार को कांग्रेस नेताओं ने प्रेसवार्ता करते हुए भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों के बारे में बताया. इस दौरान कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि अशोक गहलोत, सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट का डीएनए व ब्लड कांग्रेसी है. यह लोग एक भी बात ऐसी नहीं करेंगे जो कांग्रेस के खिलाफ जाए.

अर्जुन राम मेघवाल ने पायलट और गहलोत के समझौते पर उठाया सवाल, कहा- जबरदस्ती की शादी नहीं चलती

केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आज भीलवाड़ा जिले के (Arjun Ram Meghwal Targets Gehlot) मांडलगढ़ कस्बे में जन आक्रोश यात्रा के समापन के दौरान विशाल जनसभा को संबोधित करने पहुंचे. इस दौरान मेघवाल ने कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला. उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व सचिन पायलट के बीच समझौते पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि जबरदस्ती की शादी लंबे समय तक नहीं चलती है.

IAS, RAS देने वाला APTC कोचिंग सेंटर में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी...सुधार के लिए 10 लाख की जरूरत

राजस्थान विश्वविद्यालय परिसर में चल रहा APTC कोचिंग सेंटर आज इंफ्रास्ट्रक्चर (APTC Coaching Center facing lack of infrastructure) की कमी से जूझ रहा है. सेंटर 44 सालों से लगातार आईएएस और आरएएस दे रही है, लेकिन सुविधाओं की कमी के कारण अब कई समस्याएं सामने आ रही हैं जिससे विद्यार्थी भी इससे मुंह मोड़ रहे हैं.

सांसद दीया कुमारी का गहलोत सरकार पर हमला, कहा- वीरों की धरती राजस्थान में महिलाएं सुरक्षित नहीं

राजस्थान की गहलोत सरकार के खिलाफ भाजपा की ओर से (MP Diya Kumari attacked Congress) जन आक्रोश यात्रा निकाली जा रही है. मेड़ता में हुई सभा में राजसमंद सांसद दीया कुमारी ने गहलोत सरकार पर जमकर हमला बोला. उन्होंने कहा कि राजस्थान वीरों और वीरांगना की धरती है, लेकिन शर्म की बात है यहां अब महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं.

जोधपुर सिलेंडर ब्लास्ट में प्रशासन से वार्ता विफल, कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन...पूर्व मंत्री ने सुनाई खरी-खरी

जोधपुर सिलेंडर ब्लास्ट हादसे में रविवार को समाज के प्रतिनिधियों और प्रशासन के बीच (protest in Jodhpur collectorate) वार्ता विफल हो गई है. ऐसे में कलेक्ट्रेट में समाज के लोग अभी भी एकत्र हैं. वहीं पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी ने जोधपुर जिला कलेक्टर को जमकर खरी-खरी सुनाई.