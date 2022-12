भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन, 23 किलोमीटर चलने के बाद जयपुर में पीसी...हिमाचल सीएम भी हुए शामिल

कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा (Bharat Jodo Yatra) अपने 100वें दिन सुबह दौसा जिले के मीणा हाईकोर्ट से शुरू हुई. आज यात्रा में राहुल गांधी के साथ हिमाचल प्रदेश के सीएम सुक्खू सहित कांग्रेस विधायक शामिल हुए.

भारत जोड़ो कंसर्ट में सुनिधि चौहान करेंगी परफॉर्म, यह रहेगी यातायात व्यवस्था

जयपुर में शुक्रवार को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरे होने पर रामनिवास बाग स्थित अल्बर्ट हॉल में कंसर्ट का आयोजन होगा. इस कंसर्ट में बॉलीवुड गायिका सुनिधि चौहान परफॉर्म करेंगी.

भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन, आज राहुल गांधी राजस्थान को देंगे ये बड़ा तोहफा

16 दिसंबर यानि शुक्रवार को भारत जोड़ो यात्रा अपने 100 दिन पूरे करने जा रही (100 days of Bharat Jodo Yatra) है. कांग्रेस पार्टी यात्रा के 100वें दिन को खास बनाने में जुट गई है. शुक्रवार को राहुल गांधी जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस (Rahul Gandhi press conference) करेंगे. वहीं, आज हिमाचल प्रदेश के सीएम सहित कांग्रेस के सभी 40 विधायक यात्रा में शामिल होंगे.

जालोर में सनकी युवक ने नाबालिग पर तलवार से किए कई वार, काटा गला...लड़की ने तोड़ा दम

प्रत्यक्षदर्शी लोगों के अनुसार, संभावना है कि युवक नाबालिग लड़की से एक तरफा प्यार करता था. इसके चलते आरोपी युवक ने नाबालिग लड़की (Youth kills minor girl in jalore) पर तलवार से हमला किया और उसकी मौत हो गई.

भूंगरा हादसे में मृतकों की संख्या हुई 32, समाज का धरना जारी... दिया अल्टीमेटम

जोधपुर के भूंगरा में हुए सिलेंडर ब्लास्ट में मारे जाने वालों की संख्या बढ़कर 32 हो गई है (Jodhpur Cylinder Blast). अभी भी 8 का आईसीयू में इलाज जारी है. 8 दिसंबर को हादसा हुआ था. दूसरी ओर मुआवजे की डिमांड के साथ पूरा समाज धरने पर बैठा है.

हाईवे पर खड़ी कार में जला शव मिलने से सनसनी, जांच में जुटी पुलिस

जयपुर में हाईवे पर खड़ी एक कार में अचानक आग लग (Fire in car parked on highway in Jaipur) गई. इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई. वहीं, अधिक जलने की वजह से फिलहाल तक मृतक की शिनाख्त नहीं हो सकी.

Reet Exam 2022: सभी सफल अभ्यर्थी होंगे तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के पात्र

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 25 से 28 फरवरी तक परीक्षा की तिथि तय की है (Third Grade Teachers recruitment). इसके लिए 21 दिसंबर से 19 जनवरी तक रीट परीक्षा में सफल रहे अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे.

श्रीगंगानगर सेंट्रल जेल में फिर मिला कैदी के पास मोबाइल, मामला दर्ज

श्रीगंगानगर सेंट्रल जेल में मोबाइल मिलने का सिलसिला लगातार जारी (Mobile Found in Sriganganagar Central Jail) है. बीती शाम एक कैदी के पास मोबाइल फोन और चार्जर बरामद हुआ, जिसके बाद कोतवाली थाना पुलिस में मामला दर्ज करवाया गया है.

Dungarpur Road Accident: आमने-सामने टकराई बाइक, हादसे में पति-पत्नी सहित 3 की मौत...अनाथ हुईं मासूम

डूंगरपुर के गड़ा गोकुल गांव में गुरुवार रात आमने सामने की टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई (Dungarpur Road Accident). बाइक्स आमने सामने टकरा गईं जिसके बाद हादसा पेश आया. दर्दनाक हादसे ने 2 और 3 साल की बच्चियों को अनाथ कर दिया. दोनों बच्चियां घायल हैं.

बीकानेर नगर निगम आयुक्त गोपाल राम बिरदा निलंबित, ये है कारण

गहलोत सरकार ने विवादों में रहे बीकानेर नगर निगम के आयुक्त गोपालराम बिरदा को गुरुवार शाम को एक व्यापारी से हुए विवाद के बाद देर रात निलंबित कर दिया है.