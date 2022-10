कोटा को 646 करोड़ रुपए की सौगात

कोटा को 646 करोड़ रुपए की सौगात

आज कोटा में 646 करोड़ के कार्यों का सीएम अशोक गहलोत और यूडीएच मंत्री लोकर्पण और उद्घाटन करेंगे.

जयपुर में सिटी पार्क का लोकार्पण

जयपुर में सिटी पार्क का लोकार्पण

दीपावली से पहले जयपुरवासियों को सिटी पार्क के रूप में एक नई सौगात मिलने जा रही है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान आवासन मंडल की ओर से जयपुर के मानसरोवर में विकसित सिटी पार्क का शुक्रवार 21 अक्टूबर को लोकार्पण करेंगे. आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा ने बताया कि लोकार्पण समारोह शाम 5 बजे मध्यम मार्ग स्थित पार्क के एंट्रेस प्लाजा पर आयोजित किया जाएगा.

भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे का प्रदर्शन

अल्पसंख्यक मोर्चे का प्रदर्शन

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. खड़गे के बयान के विरोध में आज भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा विरोध प्रदर्शन करेगा.

सतीश पूनिया का उदयपुर दौरा

सतीश पूनिया का उदयपुर दौरा

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया आज उदयपुर दौरे पर रहेंगे. इस दौरान वे प्रधानमंत्री मोदी के आगामी बांसवाड़ा दौरे को लेकर भाजपा पदाधिकारियों की बैठक लेंगे. साथ ही उचित दिशा निर्देश देंगे.

बीकानेर दौरे पर खाचरियावास

बीकानेर दौरे पर खाचरियावास

राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास आज बीकानेर दौरे पर रहेंगे. इस दौरान वे अधिकारियों की बैठक लेंगे और उचित दिशा निर्देश देंगे.

कोटा कोचिंग छात्रों का दीपावली अवकाश

कोटा कोचिंग छात्रों का दीपावली अवकाश

कोटा के कोचिंग छात्रों के लिए दीपावली का वेकेशन 21 से 27 अक्टूबर तक है. ऐसे में कमोबेश सभी विद्यार्थी 20 अक्टूबर से अपने घरों की तरफ लौटना शुरू करेंगे. क्योंकि दिवाली 24 अक्टूबर की है. हालांकि अधिकांश ट्रेनों में नो रूम की स्थिति बनी हुई (No room status in trains on Diwali) है. इनमें ज्यादातर यूपी, बिहार और दिल्ली जाने वाली ट्रेनें शामिल हैं.

उत्तराखण्ड में पीएम

उत्तराखण्ड में पीएम

PM मोदी केदारनाथ और बद्रीनाथ जाएंगे. यहां वो 3,4000 करोड़ के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास करेंगे.

राजस्थान के नेताओं संग नड्डा की मीटिंग

राजस्थान के नेताओं संग नड्डा की मीटिंग

BJP अध्यक्ष जेपी नड्डा राजस्थान भाजपा के सीनियर नेताओं के साथ दिल्ली में मीटिंग करेंगे.

महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री की जमानत याचिका

महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री की जमानत याचिका

महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की जमानत याचिका पर आज फैसला आ सकता है. 11 अक्टूबर को सीबीआई विशेष अदालत ने भ्रष्टाचार के मामले में देशमुख की न्यायिक हिरासत को एक नवंबर तक बढ़ा दिया था.

विश्व आयोडीन अल्पता विकार निवारण दिवस

विश्व आयोडीन अल्पता विकार निवारण दिवस

दुनिया भर में लोगों को आयोडीन की कमी से होने वाले रोगों के बारे में जागरूक करने तथा घर-घर में आयोडीन युक्त नमक की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से हर साल 21 अक्टूबर को विश्व आयोडीन अल्पता निवारण दिवस या विश्व आयोडीन विकास दिवस मनाया जाता है.