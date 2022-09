सांसद प्रमोद तिवारी का जयपुर दौरा

राजस्थान के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी आज जयपुर दौरे पर रहेंगे. इस दौरान वे राजस्थान कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे.

दुष्यंत चौटाला का जयपुर दौरा

हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला आज जयपुर दौरे पर रहेंगे. आज वे दोपहर 12:45 बजे पत्रकार वार्ता को संबोधित करेंगे. बता दें चौटाला JJP नेता और हरियाणा के उप मुख्यमंत्री हैं.

शिक्षक दिवस पर शिक्षकों का सम्मान

शिक्षक दिवस के अवसर पर आज शिक्षकों का सम्मान किया जाएगा. आज राज्य स्तर पर प्रत्येक जिले से 3 शिक्षक सम्मानित होंगे.

मुख्य सचिव उषा शर्मा का उदयपुर दौरा

मुख्य सचिव उषा शर्मा आज उदयपुर दौरे पर रहेंगी. इस दौरान वे उदयपुर में आदिवासी खिलाड़ियों से मुलाकात करेंगी और एमबी अस्पताल का निरीक्षण भी करेंगी.

संजीव कुमार बालियान का उदयपुर दौरा

केंद्रीय पशुपालन राज्य मंत्री डॉ. संजीव कुमार बालियान आज उदयपुर दौरे पर रहेंगे. इस दौरान वे विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे और भाजपा पदाधिकारियों की बैठक लेंगे.

मौसम अपडेट: राजस्थान के दो संभागों में बारिश की संभावना

मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 2 संभागों में बारिश की संभावना जताई है. विभाग ने आज कोटा और उदयपुर संभागों में कहीं-कहीं पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की है.

शिक्षक दिवस 2022

हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है. भारत में शिक्षक दिवस भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है. दरअसल, उन्होंने अपने छात्रों से इस दिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने की इच्छा जताई थी.

राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता शिक्षकों से बात करेंगे पीएम मोदी

शिक्षक दिवस (5 सितंबर) के मौके पर, पीएम नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता शिक्षकों के साथ शाम 4:30 बजे बातचीत करेंगे. राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत उत्कृष्ट शिक्षकों को प्रदान किए जाते हैं. इस साल इन पुरस्कारों के लिए देश भर से 45 शिक्षकों का चयन तीन चरणों की एक कठोर एवं पारदर्शी ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से किया गया है.

शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार 2022

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 सितंबर यानी आज शिक्षक दिवस के अवसर पर चयनित पुरस्कार विजेताओं को 'शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार 2022' प्रदान करेंगी. चयनित शिक्षक हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र और तेलंगाना समेंत अन्य क्षेत्रों से हैं. यह कार्यक्रम नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित किया जाएगा और शिक्षा मंत्रालय के दूरदर्शन और स्वयं प्रभा चैनलों पर इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा.

दिल्ली जाएंगे नीतीश कुमार

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar on three day Delhi tour) मिशन 2024 (CM Nitish Mission 2024) को लेकर अब दिल्ली में बैठक करने वाले हैं. तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर पटना में आकर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के साथ बैठक कर चुके हैं. अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 5 सितंबर (Nitish Kumar visit to Delhi from September 5) को जनता दरबार करने के बाद शाम में दिल्ली जाएंगे. हालांकि अभी आधिकारिक रूप से घोषणा नहीं हुई है.