प्रदेश के सरकारी स्कूलों में छात्रों को मिलने वाले दूध और यूनिफॉर्म का (Children up to 8th will get milk) इंतजार अब खत्म होने जा रहा है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज सीएमआर से मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना और मुख्यमंत्री निशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना की शुरुआत करेंगे.

केसी वेणुगोपाल लेंगे बैठक

संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल आज भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस नेताओं की बैठक लेंगे. बता दें, मुख्यमंत्री गहलोत की ओर से सचिन पायलट को गद्दार कहे जाने के बाद दोनों नेता पहली बार आमने-सामने होंगे.

एक्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग

ग्रेटर नगर निगम में एक्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग आज हंगामेदार रह सकती है. आम जनता से नहीं बल्कि निगम के अधिकारियों से जुड़े एजेंडे लाए गए हैं.

गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति की वार्ता

गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय बैंसला ने राजस्थान में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का विरोध करने का एलान किया था. सोमवार को सचिवालय में 3 मंत्रियों की सब-कमेटी के साथ विजय बैंसला के नेतृत्व में गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के नेताओं की वार्ता पूरी हो गई है. आज दोपहर 1 बजे से दूसरे दौर की वार्ता होगी.

गुजरात में थमेगा पहले चरण का चुनाव प्रचार

गुजरात विधानसभा चुनावों के पहले चरण का चुनाव प्रचार आज थम जाएगा. आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सौराष्ट्र में चार रैलियों को संबोधित करेंगे. पीएम दोपहर 12.15 पर सुरेंद्र नगर जिले के गरियाधर में उतरेंगे और फिर पालिताणा विधानसभा में विजय संकल्प रैली को संबोधित करेंगे. इसके बाद पीएम मोदी अंजार पहुंचेंगे और सभा को संबोधित करेंगे. फिर शाम 4.30 पर जामनगर में और शाम 6:30 बजे राजकोट में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे.

शाह-केजरीवाल भी करेंगे जोरदार प्रचार

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी गुजरात पहले चरण चुनाव प्रचार के आखिरी दिन चार जनसभाएं करेंगे. शाह महेसाणा के खेरालु, वडोदरा के सावली, अरवल्ली के भिलोडा, अहमदाबाद में सभाओं को संबोधित करेंगे. इसके साथ ही दिल्ली सीएम और आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल सूरत में रोड शो करेंगे.

E -Ticket प्रणाली की शुरुआत करेंगी राष्ट्रपति

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कुरुक्षेत्र में हरियाणा रोडवेज की 'ई-टिकट' प्रणाली की शुरुआत करेंगी. नई ‘ई-टिकट’ प्रणाली से न केवल यात्रियों को लाभ होगा, बल्कि राज्य द्वारा संचालित परिवहन से जुड़े राजस्व में 'गड़बड़ी' भी बंद हो जाएगी. नई व्यवस्था के तहत 10 लाख नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) मुफ्त या रियायती दरों पर जारी किए जाएंगे.

भारत जोड़ो यात्रा

राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज मध्य प्रदेश के उज्जैन पहुंचेगी. यहां राहुल गांधी महाकाल के दर्शन करेंगे. इसके अलावा श्री सिद्ध क्षेत्र वाल्मीकि धाम में राष्ट्रीय संत बालयोगी उमेशनाथजी महाराज से आशीर्वाद लेने भी पहुंचेंगे.

उत्तराखंड विस शीतकालीन सत्र

उत्तराखंड विधानसभा में आज से शुरू हो रहा शीतकालीन सत्र. सत्र के पहले दिन भोजन अवकाश के बाद शाम 4 बजे अनुपूरक बजट सदन में रखा जाएगा. इसके अलावा एक अध्यादेश 6 विधेयक और एक असरकारी विधेयक भी सदन में आएगा.

कतर के खिलाफ उतरेगा नीदरलैंड

फीफा वर्ल्ड कप 2022 (FIFA World Cup 2022) में आज दो मुकाबले खेले जाएंगे. दिन के पहले मुकाबले में कतर और नीदरलैंड आमने-सामने होंगे.