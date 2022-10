जयपुर में दीपावली मेला एग्जीबिशन

जयपुर में इस बार राजस्थानी कला और संस्कृति की थीम पर चार दिवसीय दीपावली मेला एग्जिबिशन का आयोजन होने जा रहा है. उद्योग एवं वाणिज्य विभाग और उद्यम प्रोत्साहन संस्थान के सहयोग से जल महल के सामने राजस्थान हाट में एग्जीबिशन लगेगी, जिसकी जिम्मेदारी इस बार जेम्स एंड ज्वैलरी मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन ने उठाई है. इस एग्जीबिशन का आगाज आज से होगा.

छात्रवृत्ति और स्कूटी के लिए आवेदन

राजस्थान में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों के स्कॉलरशिव और स्कूटी के ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 20 अक्टूबर (apply for scholarship and scooty from October 20) से शुरू हो रही है. आवेदन की अंतिम तिथि 30 नवंबर है.

रोडवेज अध्यक्ष रखेंगे पक्ष

कोर्ट ने रोडवेज से 1 अरब 3 करोड़ रुपये से अधिक की रिकवरी के मामले में रोडवेज अध्यक्ष को 20 अक्टूबर को पक्ष रखने को कहा है. जबकि रोडवेज अध्यक्ष का ऑफिस, कुर्सी और सिंधी कैंप बस अड्डे के बेचने और हस्तांतरण पर पाबंदी लगा दी है.

जोधपुर में आज से धारा 144

आगामी त्योहारी सीजन के दौरान जोधपुर कमिश्नरेट क्षेत्र में (Jodhpur Police commissionerate ) शांति व कानून-व्यवस्था को बनाए रखने को 20 अक्टूबर से धारा 144 लागू होगी, जो 27 अक्टूबर को अगले आदेश तक जारी रहेगी. साथ ही क्षेत्र में केवल ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दी गई है.

राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक का समापन

राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक का समापन समारोह आज एसएमएस स्टेडियम में होगा. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुख्य अतिथि होंगे. विजेता टीमों और खिलाड़ियों को पुरस्कार दिए जाएंगे. बता दें, तीस लाख से अधिक खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था.

मौसम अपडेट: बदल रहा मौसम का मिजाज

राजस्थान के तापमान में गिरावट के साथ ही मौसम का मिजाज (Rajasthan Weather Update) बदलने लगा है. विभाग के अनुसार अगले एक सप्ताह तक प्रदेश में कोई नया तंत्र सक्रिय नहीं होने से मौसम साफ और शुष्क रहेगा. पश्चिमी हवाओं के असर के साथ ही वायुमंडल में नमी के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है.

गुजरात में पीएम मोदी

पीएम नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है. UN चीफ एंटोनियो गुटेरेस गुजरात के केवड़िया में PM मोदी के साथ मीटिंग करेंगे. साथ ही मोदी आज गुजरात के केवड़िया में मिशन LiFE का शुभारंभ करेंगे.

यासीन मलिक की पेशी

जम्मू और कश्मीर के पूर्व CM मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रूबिया के किडनैपिंग केस में यासीन मलिक की पेशी है.

फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की मीटिंग

पेरिस में आज फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) की मीटिंग आयोजित की जाएगी.