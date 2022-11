बीकानेर में केन्द्रीय मंत्री शेखावत

केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत आज बीकानेर आएंगे. वो यहां सुजलम कार्यक्रम में शामिल होंगे.

बीजेपी कार्यसमिति की बैठक

आज बीजेपी कार्यसमिति की बैठक होगी. ऐसा पहली बार है कि इस बैठक में कार्यसमिति के अलावा बीजेपी विधायक और सांसद भी शामिल होंगे .

लोक अदालत आज

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आज हाईकोर्ट (Lok Adalat to be held in Rajasthan) सहित प्रदेश की अधीनस्थ अदालतों में लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा. लोक अदालत के लिए 6 लाख से अधिक मुकदमों को सूचीबद्ध किया गया है.

Rajasthan Weather Update: बारिश ने बदला मिजाज

आज की बड़ी सुर्खियां

राजस्थान में मौसम ने करवट ले ली है. मंगलवार से शुक्रवार के बीच हुई बारिश ने राजस्थान को ठंड का एहसास करा दिया है. कई जिलों में तापमान 16 डिग्री के नीचे चला गया है. हालांकि IMD ने आज बारिश को लेकर कोई चेतावनी जारी नहीं की है. प्रदेश में बारिश होने के साथ ही अब दिन के तापमान में गिरावट लोगों को राहत देने लगी है. प्रदेश के करीब-करीब सभी जिलों में दिन का तापमान 33 डिग्री से नीचे दर्ज किया जा रहा है.

हिमाचल के मतदाताओं के लिए पेड लीव

उत्तराखंड की सीमा के अंतर्गत कार्यरत हिमाचल के मतदाताओं के लिए आज मतदान के लिए अवकाश घोषित किया गया है. उत्तराखंड-हिमाचल सीमा में कई निजी और सरकारी संस्थानों में ऐसे लोग काम करते हैं जो हिमाचल प्रदेश के मतदाता हैं. यह अवकाश पेड होगा.

गुजरात चुनाव कांग्रेस घोषणापत्र

गुजरात में आज दोपहर कांग्रेस घोषणापत्र जारी करेगी. राजस्थान के मुख्यमंत्री और गुजरात चुनाव के लिए वरिष्ठ प्रर्यवेक्षक अशोक गहलोत घोषणापत्र जारी करेंगे. सुबह 11:30 बजे कांग्रेस गुजरात में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी.

पीएम मोदी का दक्षिण भारत दौरा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह लगभग 10:30 बजे आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे. दोपहर करीब 3:30 बजे तेलंगाना के रामागुंडम में आरएफसीएल संयंत्र का दौरा करेंगे. इसके बाद शाम करीब 4:15 बजे प्रधानमंत्री रामागुंडम में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे.

विजय हजारे ट्रॉफी

त्तराखंड की टीमअपने ग्रुप में उड़ीसा के साथ मुंबई में आज पहला वनडे खेलेगी. टीम की कमान गेंदबाज आकाश मधवाल को दी गई है. टीम में 5 खिलाड़ी हल्द्वानी के शामिल हैं. हल्द्वानी के आल राउंडर दीक्षांशु नेगी को उपकप्तान बनाया गया है.

Sankashti Chaturthi 2022

चतुर्थी तिथि का आरंभ शुक्रवार रात 08:17 से शुरू हो गया है जो आज रात 10:26 तक रहेगी. चतुर्थी तिथि का सूर्योदय और चंद्रोदय दोनों ही आज हैं, इसलिए ये व्रत आज ही किया जाएगा. शनिवार को सिद्ध और साध्य नाम के दो शुभ योग भी बन रहे हैं.