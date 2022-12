भारत जोड़ो यात्रा

भारत जोड़ो यात्रा

यात्रा में शामिल होंगी सोनिया गांधी

कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी का आज सोनिया राजस्थान प्रवास का आखिरी दिन है.

वनरक्षक भर्ती परीक्षा

पेपर लीक की आशंका के चलते वनरक्षक भर्ती परीक्षा के तहत 12 नवंबर को (Canceled exam will be on 11th December) दूसरी पारी की निरस्त हुई परीक्षा आज,11 दिसंबर को होगी.

HP: सुक्खू लेंगे सीएम पथ की शपथ

हिमाचल प्रदेश को नया मुख्यमंत्री मिल गया है. कांग्रेस हाईकमान ने सुखविंदर सिंह सुक्खू को मुख्यमंत्री बनाने का निर्णय लिया है. इसके साथ ही प्रतिभा सिंह के समर्थक विधायक मुकेश अग्निहोत्री को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा. कांग्रेस विधायक दल की बैठक में इस संबंध में मुहर लगा दी गई है. आज सुबह 11 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा. विधायक दल की बैठक के बाद कांग्रेस नेता शाम 7 बजे राज्यपाल से मिलेंगे और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे.

गोवा-महाराष्ट्र की यात्रा पर पीएम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र और गोवा की यात्रा करेंगे. वह नागपुर में ‘वंदे भारत एक्सप्रेस' को हरी झंडी दिखाएंगे. नागपुर मेट्रो के पहले चरण की शुरुआत करेंगे और गोवा में मोपा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे. मोदी महाराष्ट्र में 75,000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उद्घाटन करेंगे.

भाजपा वरिष्ठ नेताओं की बैठक

भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व आज दिल्ली में त्रिपुरा के वरिष्ठ नेताओं की बैठक लेगा. राज्य में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी मीटिंग बुलाई गई है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रणनीतिक बैठक करेंगे, जिसमें त्रिपुरा में पार्टी की चुनावी तैयारियों पर राज्य के मुख्यमंत्री माणिक साहा, उपमुख्यमंत्री जिष्णु देब बर्मन और पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब के साथ चर्चा की जाएगी.

FIFA World Cup

फीफा वर्ल्ड कप 2022

फीफा वर्ल्ड कप 2022 में आज इंग्लैंड बनाम फ्रांस का मुकाबला अल बैत स्टेडियम में रात साढ़े 12 बजे से शुरू होगा. पहला सेमीफाइनल 13 और दूसरा 14 दिसंबर को होगा.