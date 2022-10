सीएम गहलोत का जोधपुर दौरा

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज जोधपुर दौरे पर रहेंगे. इस दौरान वे दशहरा समारोह में भाग लेंगे.

सीएम गहलोत का जोधपुर दौरा

गांधी ग्राउंड में रावण दहन

उदयपुर के ऐतिहासिक गांधी ग्राउंड में आज दशहरे के पर्व पर रावण दहन किया जाएगा. इस कार्यक्रम में देसी विदेशी सैलानी भी भाग लेंगे. इस बार रावण के कद को भी बढ़ाया गया है.

गांधी ग्राउंड में रावण दहन

RSS का पथ संचलन

विजयदशमी के मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से आज जयपुर शहर में 29 स्थानों पर पथ संचलन व शस्त्र पूजन कार्यक्रम आयोजित होंगे. संघ के पथ संचलन में आरएसएस से जुड़े स्वयंसेवक संघ के गणवेश में शहर की सड़कों पर कदमताल मिलाते हुए यह पथ संचलन निकालेंगे.

RSS का पथ संचलन

भीलवाड़ा किंग्स का इंडिया कैपिटल्स से मुकाबला

सवाई मानसिंह स्टेडियम में एक बार फिर क्रिकेट का रोमांच देखने को मिलेगा. यहां होने वाले लीजेंड्स क्रिकेट लीग के फाइनल मुकाबले में अपने समय के महानतम बल्लेबाज और गेंदबाज एक बार फिर मैदान पर अपना हुनर दिखाते नजर आएंगे. एसएमएस में होने वाले इस फाइनल मुकाबले में इंडिया कैपिटल्स और भीलवाड़ा किंग आमने सामने (LLC final between ICAP and BK) होंगे.

भीलवाड़ा किंग्स का इंडिया कैपिटल्स से मुकाबला

मौसम अपडेट: 3 संभागों में बारिश की संभावना

मौसम विभाग ने आज तीन संभागों मे बारिश की संभावना जताई है. विभाग ने आज जयपुर, भरतपुर और कोटा संभागों में कहीं-कहीं पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है.

3 संभागों में बारिश की संभावना

आगरा के रामलीला मैदान में फूंका जाएगा रावण

दशहरा... यानि बुराई पर अच्छाई की जीत दर्शाने वाला पर्व. मंगलवार को रामलीला मैदान में मेघनाद के वध की लीला के बाद उसके पुतले का दहन किया गया. बुधवार को दशानन के संहार के साथ ही उसका पुतला भी फूंका जाएगा.

रामलीला मैदान में फूंका जाएगा रावण

हिमाचल को आज एम्स की सौगात देंगे मोदी

हिमाचल प्रदेश के अपने दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी राज्य की जनता को 3,650 करोड़ रुपये की विभिन्न परियोजनाओं की सौगात देंगे. पीएम मोदी अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा महोत्सव में शिरकत कर दिव्य रथ यात्रा और देवताओं की भव्य सभा के साक्षी बनेंगे.

एम्स की सौगात देंगे मोदी

नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की रैली

महाराष्ट्र के नागपुर में आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की रैली निकाली जाएगी.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की रैली

5G सेवा का 'परीक्षण'

दूरसंचार कंपनी रिलायंस जियो पांच अक्टूबर यानी दशहरा से देश के चार शहरों में 5जी सेवा का 'बीटा परीक्षण' शुरू करेगी (Reliance Jio to start beta trials of its 5G service). ये चार शहर हैं...दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और वाराणसी.

5G सेवा का 'परीक्षण'

सुपर स्टार प्रभास करेंगे पुतला दहन

दिल्ली के लालकिला मैदान में हो रही सुप्रसिद्ध और ऐतिहासिक लव कुश रामलीला लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बनी हुई है. दशहरे के दिन सुपरस्टार प्रभास रावण, कुंभकरण और मेघनाद के पुतलों का दहन करेंगे (Superstar Prabhas will burn effigies).