जयपुर. राजधानी की गलता गेट थाना पुलिस ने मंगलवार को ऑनलाइन लोन के नाम पर ठगी करने वाले दो बदमाशों को गिरफ्तार किया (Police Arrested Two crooks in Jaipur) है. पुलिस ने दोनों बदमाशों को दिल्ली से गिरफ्तार किया. पुलिस ने आरोपियों के पास से फर्जी आईकार्ड के जरिए खरीदे हुए दर्जनों सिम बरामद किए (Fraud in Jaipur) हैं. फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है, आरोपियोंसे पूछताछ में कई बड़े खुलासे होने की संभावना है.

डीसीपी नॉर्थ परिस देशमुख ने बताया कि अक्टूबर माह में इमरान मोहम्मद ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसे ऑनलाइन लोन देने के नाम पर साइबर ठगों ने उसके मोबाइल पर एक एप डाउनलोड करवा उसके साथ ठगी की. साथ ही नाजायज रुपयों की मांग कर रुपए नहीं देने पर उसकी फोटो को एडिट कर न्यूड फोटो बना बदनाम करने की साजिश की गई. जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आज दो शातिर ठगों को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया.

ऐसे बनाते हैं लोगों को शिकार: पुलिस ने दिल्ली के कापसहेड़ा इलाके से सेस्पीयर चौधरी (23) और गौरव तिवारी (25) को गिरफ्तार किया है. आरोपियों से हुई प्रारंभिक पूछताछ में इस बात का खुलासा हुआ है कि वह अब तक सैकड़ों लोगों को अपनी ठगी का शिकार बना चुके हैं. आरोपी सबसे पहले अलग-अलग मोबाइल नंबरों के माध्यम से लोगों से संपर्क कर उन्हें बेहद कम ब्याज दरों पर ऑनलाइन लोन देने का झांसा देते हैं. इसके बाद पीड़ित के मोबाइल पर एक ऐप डाउनलोड करवा कर उस ऐप में बने खाते में 3 हजार से लेकर 5 हजार रुपए की राशि डालते हैं. इसके बाद पीड़ित को ब्लैकमेल करना शुरू करते हैं और उसकी फोटो को एडिट कर न्यूड फोटो में बदल उसे सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर राशि हड़पते है.

लोगों से ठगी गई राशि को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर खुलवाए गए अलग-अलग बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने के बाद उसे आरोपी ठगी कर निकाल लेते हैं. यदि कोई व्यक्ति ठगों को राशि देने से इनकार करता है तो उसकी एडिट की हुई फोटो को उसके सोशल मीडिया अकाउंट और उसकी कांटेक्ट लिस्ट में शामिल लोगों को व्हाट्सएप पर भेज कर उसे बदनाम करते थे.