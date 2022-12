राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधावा

जयपुर. राजस्थान कांग्रेस में जारी सियासी उठापटक व गुटीय संघर्ष (Pilot Gehlot controversy) को खत्म कर फिर से एकजुटता कायम करने को पार्टी के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा बीते तीन दिनों से एक-एक कर नेताओं संग बैठक कर मुद्देवार फीडबैक ले रहे हैं. इसी कड़ी में शुक्रवार को भी सर्किट हाउस में रंधावा का फीडबैक कार्यक्रम जारी रहा. जहां उन्होंने कांग्रेस नेताओं और विधायकों से वन टू वन मुलाकात की. दरअसल, बीते तीन दिनों से रंधावा पार्टी संगठन व सरकार दोनों की नब्ज टटोलने में लगे हैं.

वहीं, जिस तरह से उन्होंने सांसद, मंत्रियों, विधायकों, विधायक प्रत्याशियों और संगठन के पदाधिकारियों के साथ ही सीएम गहलोत, पायलट और स्पीकर सीपी जोशी के निवास पर (One to one meeting of Randhawa with MLAs) जाकर बैठक की है. उससे साफ है कि रंधावा राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को पटरी पर लाने की कोशिश में जुट गए हैं.

इधर, फीडबैक लेने के बाद रंधावा ने पायलट-गहलोत विवाद पर कहा कि राजस्थान में नेताओं के बीच चल रहा विवाद सुलझाने का काम उनका है. वो यहां फाइव स्टार में बैठने (big statement on Pilot Gehlot controversy) के लिए नहीं आए हैं. उनका काम लोगों के बीच बैठना व उनकी समस्याओं का निराकरण करना है. ताकि आगे किसी भी प्रकार की समस्या शेष न रह जाए.

उन्होंने आगे कहा कि अभी उनका पहला टारगेट राजस्थान में जिला ब्लॉक व कांग्रेस कार्यकारिणी में नियुक्तियां करना है. इस काम को वो अगले एक-दो दिन में पूरा कर लेंगे. रंधावा कहा कि अभी वो विधानसभा का टिकट देने नहीं आए हैं. फिलहाल वो संगठन का काम करने आए हैं और वैसे भी विधानसभा चुनाव में टिकट सर्वे के आधार पर ही जारी होंगे. जयपुर सर्किट हाउस में कांग्रेस नेताओं से मुलाकात के बाद रंधावा पत्रकारों से मुखातिब हुए. इस दौरान उन्होंने कहा कि वे पिछले दो दिन से लगातार कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच बैठकर फीडबैक ले रहे हैं. ऐसे में एक-दो दिन में जिला, ब्लॉक व राज्य स्तरीय संगठन में शेष बची नियुक्तियों को वो पूरा कर देंगे.