जयपुर. 'खेलेगा राजस्थान तो बढ़ेगा राजस्थान' की थीम पर शनिवार को विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित की गई. जिसमें सतोलिया, कबड्डी, कुश्ती जैसे स्थानीय और पारंपरिक खेलों को सिखाते हुए उनकी प्रतियोगिताएं भी हुई. राजस्थान सरकार की पहल पर हर शनिवार 'नो बैग डे' (No bag day) घोषित किया गया है. जिसके तहत छात्र बिना बस्ते के स्कूल पहुंचे और तीसरे शनिवार की पूर्व निर्धारित गतिविधि के अनुसार खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन (Sports competitions on No bag day) किया गया.

शिक्षा विभाग ने हर शनिवार अलग-अलग गतिविधियां (No bag day Activities) निर्धारित की हैं. महीने के पहले शनिवार को छात्रों को राजस्थान से परिचय कराने के लिए 'राजस्थान को पहचानो' कार्यक्रम होगा, जिसमें समूह के स्तर के अनुसार उन्हें राजस्थान के इतिहास, संस्कृति और भूगोल से पहचान कराते हुए क्विज प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं. चूंकि देश-विदेश में सैकड़ों भाषा और बोलियां प्रचलित हैं, ऐसे में छात्र को उनके समूह के हिसाब से दूसरे शनिवार 'भाषा कौशल विकास' कार्यक्रम के जरिए लैंग्वेज स्किल्स में निखारा जाता है. तीसरे शनिवार को 'खेलेगा राजस्थान तो बढ़ेगा राजस्थान' की थीम पर विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं.

पढ़ें- No Bag Day: हर शनिवार को सरकारी स्कूलों में 'नो बैग डे', थीम और समूह के आधार पर होंगी गतिविधियां

वहीं, महीने के चौथे शनिवार को 'मैं वैज्ञानिक बनूंगा' की थीम पर विज्ञान से जुड़ी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है. जिसमें देश के महान वैज्ञानिकों की दास्तां बयां करने के साथ-साथ वैज्ञानिकों के आविष्कारों को लेकर क्विज कंपटीशन भी आयोजित होते हैं. जबकि पांचवें शनिवार को 'बाल सभा-मेरे अपनों के साथ' प्रोग्राम के जरिए छात्रों के अभिभावकों को भी स्कूल से जोड़ते हुए छात्र और उनके परिजनों की संयुक्त प्रतियोगिता और पेरेंट टीचर मीटिंग जैसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं.

पढ़ें- राजस्थान के स्कूलों में बदली सह शैक्षणिक गतिविधि, शनिवार को 'नो बैग डे' के दिन होगा गांधीवादी व्याख्यान

बता दें कि नो बैग डे (No bag day) के दिन न कोई पहली कक्षा में होता है, न कोई 12वीं कक्षा में. शिक्षा विभाग के कैलेंडर में हर शनिवार (No bag day on Saturday) छात्रों को मनोरंजक तरीके से सीखने-सिखाने के लिए क्लासेस को 5 समूह में बांटा जाता है. पहली दूसरी के छात्रों के समूह को अंकुर नाम दिया गया है. तीसरी से पांचवीं तक के समूह को प्रवेश, छठी से 8वीं तक के समूह को दिशा, 9वीं और 10वीं का समूह क्षितिज और 11वीं- 12वीं के विद्यार्थियों का समूह उन्नति के नाम से जाना जाता है.

पढ़ें- No Bag day in Schools : खेल-खेल में जानेंगे राजस्थान और विज्ञान, जानिए 'नो बैग डे' कंसेप्ट

'नो बैग डे' शिक्षा विभाग की ये पहल स्कूली छात्रों को खेल खेल में राजस्थान से लेकर विज्ञान तक के बारे में जानने का मौका (No bag day in Rajasthan) देती है. इसके अलावा शनिवार ही वो दिन होता है जब संबंधित सप्ताह में आने वाले उत्सव और जयंतियां मनाई जाती है. सोमवार से रविवार तक आने वाले उत्सव और जयंती शनिवार को ही मनाई जाती है ताकि शैक्षणिक सत्र बाधित न हो.