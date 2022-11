जयपुर. सांसद विकास कोष से राजीविका के लिए राशि दी जा सकेगी. राज्यसभा सांसद केसी वेणुगोपाल के मंगलवार को (MP Development Funds can be given for Rajivika) पहली बार सचिवालय में हुई बैठक में इसको लेकर फैसला हुआ. वेणुगोपाल ने कहा कि अधिकारियों को सांसद कोष से जुड़े पूरे फंड का काम करने के निर्देश दिए. साथ ही ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री रमेश चंद मीणा की सांसद कोष की राशि राजीविका में खर्च करने की महत्वपूर्ण मांग पर सहमति बनी.

सांसद कोष का पूर्ण उपयोग होः राज्यसभा सांसद केसी वेणुगोपाल सचिवालय में सांसद विकास कोष को लेकर पहली महत्वपूर्ण बैठक ली. समीक्षा बैठक के दौरान केसी वेणुगोपाल ने सांसद विकास कोष के तहत झुंझुनू, जयपुर, नागौर, सीकर, हनुमानगढ़ और अजमेर जिलों को दिए गए कोष से किए गए विकास कार्यों के बारे में जानकारी ली. समीक्षा बैठक में इस बात पर भी चर्चा की गई कि सांसद विकास कोष में दी गई, राशि में से कितनी राशि विकास कार्यों में खर्च की गई है.

साथ ही कितने विकास कार्य ऐसे हैं जिन पर वर्तमान में कार्य चल रहा है. साथ ही समीक्षा बैठक में केसी वेणुगोपाल (Development Work from Funds Given to MP) ने ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों को सांसद विकास कोष का पूर्णतयः इस्तेमाल करते हुए तमाम विकास कार्य कराने के निर्देश दिए. बैठक में पूर्व मंत्री गोविंद डोटासरा ने भी सांसद विकास कोष के जरिए किए गए विकास कार्यों के बारे में जानकारी दी.

राजीविका के तहत फंड की मांगः संसद विकास कोष की समीक्षा बैठक के दौरान ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री रामेश चंद मीणा ने राजीविका के तहत ग्राम संगठनों में काम करने वाली महिलाओं के लिए सांसद विकास कोष से प्रत्येक जिले में भवन बनाने के लिए फंड की मांग की. केसी वेणुगोपाल ने सकारात्मक रुख रखते हुए प्रस्ताव बनाकर भेजने के लिए कहा है. ग्रामीण विकास विभाग की ओर से प्रस्ताव बनाकर भेजने के बाद सांसद विकास कोष से राजीविका को राशि दी जाएगी. समीक्षा बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव अभय कुमार सहित ग्रामीण विकास विभाग से जुड़े अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे.