जयपुर. एक ओर शादियों के सीजन में दूध की डिमांड तेजी से बढ़ (Jaipur Dairy gave shock to consumers) रही है तो दूसरी ओर अब जयपुर सरस डेयरी ने गोल्ड दूध की दरों में बढ़ोतरी कर दी है. सरस गोल्ड दूध अब 2 रुपये प्रति लीटर महंगा हो गया है. ये बढ़ी दरें आज शाम से जयपुर, दौसा और ग्रामीण क्षेत्र में लागू हो जाएंगी. जयपुर डेयरी से जारी नई रेट लिस्ट के मुताबिक (Milk becomes expensive in jaipur) गोल्ड का एक लीटर पैक आज से 60 रुपये की जगह 62 रुपये, जबकि आधा लीटर का पैक 30 की जगह 31 रुपये में मिलेगा. वहीं, 6 लीटर का पैक अब 372 रुपये की दर से उपभोक्ताओं को मिलेगा. जयपुर सरस डेयरी के एमडी चांदमल वर्मा ने आदेश जारी कर इसकी जानकारी दी.

करीब 5 महीने में सरस गोल्ड दूध के दामों में 3 बार बढ़ोतरी (Price hiked three times in five months) हो चुकी है. इससे पहले जून और सितंबर महीने में भी दूध की कीमतों में बढ़ोतरी की गई थी. 5 महीने में 3 बार सरस गोल्ड दूध की कीमत बढ़ने से अब ये करीब 6 रुपये लीटर तक महंगा हो गया है. सितंबर महीने में गोल्ड दूध के साथ स्टैंडर्ड, डबल टोंड और टोंड दूध की कीमतों में भी बढ़ोतरी की गई थी. डेयरी ने दूध के दाम में बढ़ोतरी की वजह पशुओं में लंपी बीमारी को बताया है.

दूध की कीमतों में बढ़ोतरी होने से उपभोक्ताओं की जेब पर भार बढ़ गया है. इधर, शादियों के सीजन के चलते लोगों को दूध महंगा होने से बड़ा झटका लगा है. हालांकि इस बार डेयरी ने केवल एक ही ब्रांड सरस गोल्ड दूध के ही दाम बढ़ाए हैं. स्टैंडर्ड, टोंड और डबल टोंड दूध की कीमतों में बदलाव नहीं किया गया है.