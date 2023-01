जयपुर. 5 जनवरी दिन गुरुवार से 8 जनवरी तक देश-विदेश के नामी गेस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट जयपुर (Gastroenterologist in Jaipur) में जुटेंगे. इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में देश-विदेश से 3 हजार से अधिक एक्सपर्ट भाग लेने जा रहे हैं. इंडियन सोयटी ऑफ गेस्ट्रोएंट्रोलॉजी की ओर से सीतापुरा स्थित जेईसीसी में 63वीं वार्षिक कॉन्फ्रेंस आईएसजीकॉन 2023 का आयोजन हो रहा है. कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन सत्र में बॉलीवुड महानायक अमिताभ बच्चन बतौर चीफ गेस्ट शिरकत करेंगे.

कई देशों के एक्सपर्ट ले रहे हिस्सा : कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और सीनियर गेस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर रमेश रूप राय ने कहा, 'कॉन्फ्रेंस में एकेडमिक्स के साथ कई तरह की एक्टीविटीज शामिल की गई हैं. चार दिनों में कई सेशन होंगे, जिसमें अलग-अलग देशों की सीनियर फैकल्टी नई रिसर्च और अन्य जानकारियां शेयर करेंगे.' आयोजन सचिव डॉक्टर संदीप निझावन ने बताया कि कॉन्फ्रेंस में यूरोप के डॉक्टर पाओलो एंजली, यूएसए से डॉक्टर अनिता अफजाली और डॉक्टर नोरा टेरॉट, मलेशिया से डॉ. रुनसुन, जर्मनी से डॉ. हेलमट न्यूमन, डॉ. गेरॉल्ड हॉल्टमैन, जापान से यामा मोटो जैसे नामी गेस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट (Gastroenterologist in Jaipur) आ रहे हैं.

पढ़ें: JIFF में 63 देशों की 282 फिल्मों की होगी स्क्रीनिंग, दो बार के ग्रेमी विनर रिकी केज रहेंगे आकर्षण

कॉन्फ्रेंस में ये भी होंगी एक्टीविटीज: कॉन्फ्रेंस में हैंड्स ऑन ट्रेनिंग सेशन भी होगा. जिसमें नई तकनीक से सिम्युलेटर पर प्रयोग (Experiment on Simulator with new Technology) किया जाएगा. इसमें ईयूएस, हीमोक्लिप, सुपरफेशियल स्टमक कैंसर ट्यूमर रिमूवल जैसे प्रोसीजर्स किये जाएंगे. इस दौरान एकेडमिक्स के अलावा गेस्ट्रो रन, गोल्फ टूर्नामेंट, सुपर सिंगर और फोटोग्राफी से जुड़ी एक्टीविटीज भी की जाएंगी.

क्यों किया जा रहा है आयोजन जानिए: बता दें कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में बिगड़ते खानपान से पेट से जुड़ी बीमारियां बढ़ती जा रही हैं. इनके इलाज में आई नई तकनीक की जानकारी देने के लिए इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आईएसजीकॉन 2023 का आयोजन राजस्थान की राजधानी में किया जा रहा है. इस आयोजन का मकसद है, लोगों को हेल्थ के प्रति जागरूक करना है.