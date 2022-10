जयपुर. जयपुर के सर्राफा बाजार में गुरुवार को सोने के भाव में तेजी रही और चांदी के भाव स्थिर (Gold and Silver Price Today) रहे. सोने के भाव में 100 रुपए प्रति दस ग्राम की बढ़ोतरी (Gold Price in Rajasthan) देखने को मिली, वहीं चांदी का भाव 57,600 रुपए प्रति किलो पर स्थिर रहे. सर्राफा बाजार में बुधवार को सोने की कीमत 51,500 रुपए प्रति दस ग्राम (Gold Price in Rajasthan) थी और गुरुवार को सोने की कीमत 51,600 रुपए प्रति दस ग्राम हो गई. इस तरह सोना 100 रुपए प्रति दस ग्राम महंगा हुआ है.

सर्राफा बाजार में बुधवार को चांदी की कीमत 57,600 रुपए प्रति किलो थी. गुरुवार को चांदी की कीमत (Silver Price in Rajasthan) में कोई बदलाव नहीं हुआ और चांदी की कीमत 57,600 रुपए प्रति किलो ही रही. जयपुर सर्राफा बाजार में गुरुवार को 22 कैरट सोने की कीमत 49,600 रुपए प्रति दस ग्राम, 18 कैरट सोने की कीमत 42,400 रुपए प्रति दस ग्राम और 14 कैरट सोने की कीमत 33,400 रुपए प्रति दस ग्राम रही.

ऐसे करें सोने की शुद्धता की पहचान : 24 कैरेट का सोना सबसे शुद्ध माना जाता है, लेकिन 24 कैरेट गोल्ड (Gold Rate of 24 Carat) की ज्वेलरी नहीं बनती है. आम तौर पर ज्वेलरी बनाने के लिए 22 कैरेट सोने का इस्तेमाल किया जाता है. जिसमें 91.66 फीसदी सोना होता है. अगर आप 22 कैरेट सोने की ज्वेलरी लेते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें 22 कैरेट गोल्ड के साथ 2 कैरेट कोई और मेटल मिक्स किया गया है. ज्वेलरी में शुद्धता को लेकर हॉलमार्क (Hallmark) से जुड़े 5 तरह के निशान होते हैं और ये निशान ज्वेलरी में होते हैं. इसमें से एक कैरेट को लेकर लेकर होता है. अगर 22 कैरेट की ज्वेलरी होगी तो उसमें 916, 21 कैरेट की ज्वेलरी पर 875 और 18 कैरेट की ज्वेलरी पर 750 लिखा होता है. वहीं, अगर ज्वेलरी 14 कैरेट की होगी तो उसमें 585 लिखा होगा.

मिस्ड कॉल से सोने का रेट: India Bullion and Jewellers Association Ltd यानी IBJA की ओर से केंद्रीय सरकार की घोषित छुट्टियों के अलावा शनिवार और रविवार को रेट जारी नहीं किए जाते हैं. 22 कैरेट और 18 कैरेट सोने के जेवर के खुदरा रेट जानने के लिए 8955664433 पर मिस्ड कॉल दे सकते हैं. कुछ ही देर में एसएमएस के जरिए रेट्स मिल जाएंगे. इसके अलावा लगातार अपडेट्स की जानकारी के लिए www.ibja.com पर देख सकते हैं.