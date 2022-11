जयपुर. राजधानी के वैशाली नगर थाना इलाके में गोल्ड ट्रेडिंग में निवेश कर मोटा मुनाफा कमाकर देने का झांसा दे एक महिला से 9.24 लाख रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है. ठगी के संबंध में वैशाली नगर निवासी 52 वर्षीय अनिशा लांबा ने रविवार को मुकदमा दर्ज करवाया है.

प्रकरण की जांच कर रहे जांच अधिकारी रण सिंह ने बताया कि परिवादिया ने सितंबर माह (Fraud in Pretext of investment in Gold Trading) में एक ऑनलाइन गोल्ड ट्रेडिंग एप के जरिए निवेश करने के लिए ट्रेडिंग कंपनी के तीन निदेशक और एक इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स सहित अन्य पदाधिकारियों से संपर्क किया. सभी ने परिवादिया को सोने में निवेश कर 8 से 20 फीसदी प्रतिमाह मुनाफा कमा कर देने की बात कही.

पढ़ें. अमेजन के नाम से चल रहा था फर्जी कॉल सेंटर, यूएसए के लोगों से करते थे ठगी...16 गिरफ्तार

इस तरह से डूबी 4 महीने में निवेश की गई राशिः ठगों के झांसे में आकर परिवादिया ने अगस्त से (Fraud of 9 lakhs with Woman in Jaipur) लेकर नवंबर माह तक अलग-अलग टुकड़ों में कुल 9.24 लाख रुपए की राशि ऑनलाइन गोल्ड ट्रेडिंग एप के माध्यम से निवेश कर दी. 18 नवंबर की रात निवेशकों को यह मैसेज किया गया कि रात को निवेश करने पर सर्वाधिक मुनाफा दिया जाएगा. जिस पर सभी निवेशक ठगों के झांसे में आकर बड़ी राशि निवेश करने में लग गए और रात 11:30 बजे के बाद एप क्रेश हो गई.

19 नवंबर की सुबह भी एप नहीं खुला और जब निवेशकों ने संबंधित कंपनी के पदाधिकारियों से संपर्क करने का प्रयास किया तो सभी के मोबाइल स्विच ऑफ आए. इस पर जब कुछ निवेशक गुड़गांव स्थित कंपनी के कार्यालय पहुंचे तब वहां पर भी ताला लगा हुआ मिला. इस तरह से ठगी का शिकार होने के बाद अब पीड़ित लोगों ने पुलिस की शरण लेना शुरू किया है. जिसमें से पहला मामला परिवादिया ने दर्ज कराया है और पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच करना शुरू कर दी है.