जयपुर. ओबीसी आरक्षण के नियमों में परिवर्तन की मांग को लेकर अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल (opened front against Gehlot government) चुके पूर्व मंत्री हरीश चौधरी ने अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र (Demand for concession in fees in MBBS) लिखा है. चौधरी ने ओबीसी वर्ग को मिलने वाली रियायत को लेकर मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने प्रदेश में राजकीय व राजसेम के अधीन चिकित्सा महाविद्यालयों के एमबीबीएस पाठ्यक्रम के ट्यूशन और अन्य शुल्कों के निर्धारण की बातें कही है.

साथ ही उन्होंने चिकित्सा शिक्षा विभाग के आरक्षित वर्गों SC, ST, EWS व महिला वर्ग की सरकारी सीटों में भी ट्यूशन फीस माफ करने की अपील की है. इसके अलावा पूर्व मंत्री ने अन्य आरक्षित वर्गों के साथ-साथ OBC और MBC वर्ग को फीस में रियायत देने की मांग की है. चौधरी ने पत्र में लिखा कि आदेश क्रमांक- प 8 (4) एमई/ ग्रुप-1/2022 दिनांक 30 सितंबर, 2022 के बिंदु संख्या 01 में आरक्षित वर्गों में SC, ST, EWS व गर्ल्स विधार्थियों की सरकारी सीटों की ट्यूशन फीस (60800 रुपये) माफ की गई है. लेकिन आरक्षित वर्गों में OBC व MBC को यह रियायत (Demand to give concession to OBC classes) नहीं दी गई है.

पूर्व मंत्री हरीश चौधरी ने सीएम को लिखा खत

ऐसे में मुख्यमंत्री इस ओर ध्यान दें, ताकि इस वर्ग के बच्चों को भी आगे लाभ मिल सके. बता दें कि ओबीसी आरक्षण को लेकर चल रही विसंगतियों पर भी हरीश चौधरी ने अपनी सरकार पर सवाल उठाए थे. खैर, अब इस मामले में राज्य सरकार की ओर से सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी गई है.