जयपुर. राजधानी के करणी विहार थाना इलाके में एक बेकरी कारोबारी और उसकी पत्नी पर बदमाशों ने गोली चला दी (Firing In Jaipur). फायरिंग की वारदात 21 नवंबर की रात की बताई जा रही है, वहीं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर बुधवार को मुकदमा दर्ज किया गया है. डीसीपी वेस्ट वंदिता राणा ने बताया कि मीणावाला में रहने वाले रिंकू शेखावत की बेकरी की दुकान है.

21 तारीख की रात करीब 10:30 बजे रिंकू अपनी पत्नी के साथ घर जाने के लिए अपनी बेकरी की दुकान दुकान बंद कर रहा था (Man attacked while Trying to sort out Conflict). इस दौरान दुकान के बाहर एक स्कूटर को पीछे से आ रही कार ने टक्कर मार दी. जिसके बाद दोनो पक्षों में विवाद हुआ और कार सवारों ने स्कूटर चालक को पीटना शुुरु कर दिया.

रिंकू ने किया बीच बचाव- कार सवारों की दबंगई को रिंकू ने रोकने की कोशिश की. रिंकू ने दोनों पक्षों को समझाया और वहां से जाने के लिए कहा, अन्यथा पुलिस बुलाने की बात कही. लेकिन कार सवार युवकों को यह नागवार गुजरी (Jaipur husband wife attacked). उस समय तो वे रिंकू को धमकाते और उसकी पत्नी से गाली गलौज करते हुए वहां से चले गए. लेकिन पंद्रह मिनट में ही वापस आए और रिंकू व उसकी पत्नी पर गोलियां बरसाने लगे.

बाल बाल बची पत्नी- रिंकू और उसकी पत्नी अपने स्कूटर से घर के लिए रवाना हो ही रहे थे कि इस दौरान यह वारदात हुई. बदमाशों ने तीन गोलियां मारी, जिसमें रिंकू की पत्नी बाल-बाल बची लेकिन एक गोली रिंकू के पैर में और एक गोली दुकान के शटर में जा धंसी. उसके बाद आरोपी वहां से फरार हो गए. पुलिस ने गंभीर हालत में रिंकू को अस्पताल में भर्ती कराया. गोली रिंकू के पैर के आर पार हो गई और एसएमएस अस्पताल में इलाज के बाद बुधवार शाम को छुट्टी मिली. इसके बाद रिंकू ने करणी विहार थाने में तीन अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है. फिलहाल पुलिस वारदात स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है.