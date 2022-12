कोरोना को लेकर देशभर में अलर्ट

जयपुर. पड़ोसी देश चीन में कोरोना दोबारा पांव पसार रहा है. ऐसे में भारत सरकार ने भी अलर्ट जारी किया है. इसके साथ ही जिन लोगों के कोविड वैक्सीन की सेकंड या बूस्टर डोज नहीं लगी है. उनसे वैक्सीनेशन की अपील की है. गंभीर बात ये है कि जहां एक ओर कोविड-19 के नए वेरिएंट को लेकर चिंता बनी हुई है, वहीं राजस्थान में कोविशील्ड और कॉर्बेक्स वैक्सीन की एक भी डोज उपलब्ध नहीं है. हालांकि चिकित्सा महकमे का दावा है कि उन्होंने इन दोनों ही वैक्सीन की आपूर्ति के लिए केंद्र सरकार को डिमांड भेजी हुई है. कोवैक्सीन की बची हुई सेकेंड डोज और बूस्टर डोज लगाने के लिए (Covid vaccination camps will start again) शिविर आयोजित करने के संबंध में सभी जिलों के सीएमएचओ को निर्देश जारी कर दिए गए हैं.

प्रदेश के चिकित्सा महकमे का दावा है कि राजस्थान में कोरोना वैक्सीनेशन का अच्छा काम हुआ जिसकी वजह से स्थितियां काबू में हैं. अभी भी नियमित सैंपल लिए जा रहे हैं उनका जिनोम सीक्वेंसिंग किया जा रहा है. यहां फिलहाल कोरोना डाउनट्रेंड की तरफ है. हालांकि पड़ोसी देश चीन में कोरोना आउटब्रेक ज्यादा हो रहा है. उसे देखते हुए भारत और राजस्थान में भी सरकार अलर्ट मोड पर है. इसके मद्देनजर राजस्थान में जितने भी संसाधन हैं, उन्हें दुरुस्त करते हुए मॉक ड्रिल करवाई गई है जिसमें सभी संसाधन संतोषजनक पाए गए हैं.

पढ़ें. ओमिक्रोन बीएफ-7 वैरिएंट दे सकता है इम्यून सिस्टम को चकमा, बचने के लिए डॉक्टर्स ने दी ये सलाह

हेल्थ डायरेक्टर डॉ. केएल मीणा ने बताया कि राजस्थान में कोरोना के केस बढ़ते हैं, तो कंट्रोल करने के लिए स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह तैयार है. हालांकि उन्होंने माना कि कोविशील्ड और कॉर्बेक्स पहले ही खत्म (Covishield and Corbex not available in Rajasthan) हो चुकी है जिस की डिमांड केंद्र सरकार से की गई है. फिलहाल केंद्र सरकार सप्लाई नहीं दे रही. हेल्थ डायरेक्टर ने बताया कि राज्य के पास कोवैक्सीन का 8 लाख डोज का स्टॉक है जिनके भी बूस्टर डोज नहीं लगी है या सेकेंड डोज पेंडिंग है उन्हें वैक्सीन लगाने का प्रयास किया जा रहा है. सर्वे के हिसाब से प्रदेश में 99 फ़ीसदी फर्स्ट डोज और 91 फ़ीसदी सेकंड डोज लग चुकी है. लोगों में हर्ड इम्युनिटी भी डेवलप हो चुकी है.

पढ़ें. निजी स्कूल कर रहे शिक्षा विभाग के आदेशों की अवहेलना, अभिभावकों ने की ये मांग...

वैक्सीनेशन के नोडल अधिकारी डॉ. रघुराज सिंह ने बताया कि कोविड वैक्सीनेशन की दूसरी डोज और बूस्टर डोज से बचे हुए लाभार्थियों के वैक्सीनेशन के लिए स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह तैयार है. सभी जिलों में सीएमएचओ को आदेश जारी किए गए हैं कि उनके यहां ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन सेंटर बनाकर वंचित लाभार्थियों को बुलाकर वैक्सीनेशन करें. उन्होंने ये स्पष्ट किया कि जिनके पहले कोविशील्ड वैक्सीन लगी है, उनके दोबारा भी कोविशील्ड ही लगेगी जिनके कोवैक्सीन लगी है, उनके कोवैक्सीन ही लगेगी. फिलहाल कोवैक्सीन उपलब्ध है, जबकि कोविशील्ड की अनुपलब्धता है जिसकी डिमांड की हुई है.

प्रदेश में अब तक 11 करोड़ 53 लाख 18 हजार 503 वैक्सीनेशन हुआ है. इसमें हेल्थ वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर सहित 18 से 60 और इससे ऊपर आयु वर्ग के लोगों के 10 करोड़ 49 लाख 91 हजार 421 डोज लगी है. जबकि 12 से 14 और 15 से 18 आयु वर्ग के किशोरों के 1 करोड़ 3 लाख 27 हजार 82 डोज लगी है. प्रदेश में वैक्सीनेशन की पहली डोज तय टारगेट के 99%, जबकि दूसरी डोज 91 फीसदी लगी है. हालांकि बूस्टर या प्रिकॉशन डोज 14% ही लग पाई है.